Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешкання
Гарантії безпеки, відновлення і рамки для закінчення війни: Зеленський отримав звіт Умєрова і Гнатова після Маямі про підготовлені драфти
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний
"Правда очі коле"? Родичі померлих пацієнтів заявили, що клініка заблокувала сайт StopOdrex
Атака рф майже повністю залишила без світла три області, перебої у ще семи, аварійні відключення у більшості регіонів - енергетики
Зеленський у цьому році здійснив понад 50 закордонних візитів
Має бути справедливо та коректно: Зеленський анонсував зміни до календаря святкових та особливих днів
"Нічого святого там немає": Зеленський заявив, що росія на Різдво може здійснити масований удар
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Лякаюча закономірність: що об'єднує історії пацієнтів Odrex та навіщо клініка намагається "закрити їм роти"

Київ • УНН

 • 678 перегляди

Лікарі приватної одеської клініки Odrex, яких підозрюють у медичній недбалості, що могла призвести до смерті бізнесмена Аднана Ківана, можуть фігурувати не лише в цій історії. Принаймні так стверджують інші колишні пацієнти клініки та родини померлих, які публічно розповідають про свій досвід лікування. У цих історіях люди описують схожі сценарії та наслідки й припускають, що йдеться про системні помилки медиків Odrex, а не разовий випадок.

Лякаюча закономірність: що об'єднує історії пацієнтів Odrex та навіщо клініка намагається "закрити їм роти"

Коли за одним і тим самим медзакладом тягнеться шлейф схожих історій: з подібними ознаками можливої медичної недбалості, ігноруваннями стандартів лікування та замовчуваннями помилок і наслідків, – імовірно, ідеться вже не про окрему трагедію, а про системну проблему. Саме так сьогодні дедалі частіше описують історії колишніх пацієнтів приватної одеської клініки Odrex. Найгучнішим епізодом стала смерть бізнесмена Аднан Ківана, але, як з’ясувалося, вона може бути лише однією з багатьох, пише УНН.

Вивчаючи "Справу Odrex" журналісти звернули увагу на схожість як історій колишніх пацієнтів, так і їхніх фігурантів. Зокрема, ідеться про лікарів Віталія Русакова та Марину Бєлоцерковську. 

Смерть пацієнта і підозра двом лікарям

Одним із найбільш примітних стала смерть одеського бізнесмена Аднана Ківана – гучна справа, що лягла в основу так званої "Справи Odrex" і спричинила широкий суспільний резонанс.

Відомо, що протягом останніх шести місяців життя Ківан лікувався саме у клініці Odrex. Супровід онкологічного лікування здійснювала Марина Бєлоцерковська, яка, за інформацією редакції УНН, підтримувала зв’язок із родиною та надавала рекомендації щодо терапії.

Хірургічні маніпуляції проводив Віталій Русаков – лікар, якому Аднан Ківан довіряв власне життя протягом багатьох років. За інформацією журналістки Зої Казанжи, ще за життя Ківан подарував лікарю Русакову квартиру в новобудові з ремонтом, а на весілля –  новеньку іномарку преміумкласу Lexus. Попри це, уже після смерті пацієнта Русаков публічно заявляв, що нібито не має стосунку до лікування Аднана Ківана.

Обом медикам повідомлено про підозру у кримінальному провадженні за ч.1 ст. 140 КК України – неналежне виконання професійних обов’язків, що спричинило смерть пацієнта. Наразі і Русаков, і Бєлоцерковська відсторонені від медичної діяльності та перебувають під запобіжним заходом у вигляді нічного домашнього арешту з зобовʼязаннями носити електронні браслети.

За даними з власних джерел УНН, після смерті Ківана онкологиню Марину Бєлоцерковську оперативно звільнили з клініки "Одрекс". Під скорочення начебто потрапила й частина медперсоналу, залученого до лікування пацієнта.

Висновки слідства: прямий причинно-наслідковий зв’язок

Слідство вважає, що під час лікування Аднана Ківана медиками клініки Odrex були допущені критичні помилки, які призвели до розвитку сепсису на тлі онкологічного захворювання і, зрештою, до смерті пацієнта.

Як зазначають в Офісі Генерального прокурора, позиція обвинувачення ґрунтується на висновках комісійної судово-медичної експертизи. Експерти встановили, що лікарі не забезпечили належного реагування на ускладнення та не вжили необхідних заходів для своєчасного лікування.

Антибіотики, сепсис і протипоказані процедури

Зокрема, за висновками слідства, хірург Русаков не призначив пацієнту Аднану Ківану обов’язкову післяопераційну антибактеріальну терапію – базовий стандарт профілактики інфекцій. Саме відсутність антибіотиків могла спричинити неконтрольований розвиток інфекції, що переросла у сепсис. Окрім того, пацієнту могли проводити процедури, протипоказані за його стану, попри явні ознаки яскравого запального процесу.

Коли лікарська солідарність стає співучастю

Попри тяжкість обвинувачень, Віктор Русаков отримав публічну підтримку частини медичної спільноти. Окрім того, за інформацією редакції УНН, власники клініки Odrex можуть оплачувати адвокатів Русакова та Бєлоцерковської.

Колишній міністр охорони здоров’я Олег Мусій вважає, що українській медичній системі необхідна організація з лікарського самоврядування, яка б регулювала професію та дозволила б медикам реагувати на порушення стандартів і етики серед своїх колег.

Сценарій, що повторюється

Прикладам системної безвідповідальності та безкарності може слугувати історія, озвучена донькою іншого пацієнта онкологині Марини Бєлоцерковської. Адже вона фігурує не лише у справі Ківана. Донька померлого пацієнта Христина Тоткайло у документальному фільмі "Осине гніздо" розповіла, що її батька також лікувала Бєлоцерковська.

За словами Христини, у київській "Феофанії" лікарі застерігали її батька від агресивної хіміотерапії до операції. Утім, один з лікарів – чоловік Бєлоцерковської, переконав родину звернутися до Odrex, пообіцявши "врятувати голос і гортань" батька Христини. У клініці Бєлоцерковська призначила чоловіку п’ятиденний курс агресивної хіміотерапії, попри застереження інших фахівців.

Після курсу хіміотерапії тата Христини відпустили додому, уже в Києві його стан стрімко погіршився: відмовили нирки, зʼявилися виразки у роті, ускладнення після встановлення гастростоми. Христина одразу ж написала помічниці лікаря Бєлоцерковської – про те, що у тата значне погіршення стану - та запитала, що лікар рекомендує їм робити. Однак єдиною відповіддю, яку отримала родина, було повідомлення: "Сьогодні вихідний, звертайтесь у понеділок". 

Після втраченого часу, понад 250 тисяч гривень на лікування в Odrex, перенесення складного курсу хіміотерапії та тяжких ускладнень – тато Христини помер. Вона переконана, фатальною для життя тата стала саме медична тактика Odrex та особисто онколога Марини Бєлоцерковської.

"Справа Odrex" перетворюється на рух StopOdrex  

Смерть Аднана Ківана стала центральним епізодом "Справи Odrex", але дедалі більше пацієнтів та рідних померлих після лікування в одеській клініці наполягають: це не поодинокий випадок. Саме тому зростає підтримка громадського руху StopOdrex, який закликає відкрито говорити про пережите лікування в клініці.

Колишні пацієнти та родини загиблих створили сайт Stop Odrex, на якому публікують власні історії та інформацію про перебіг кримінальних проваджень. Там же можна анонімно або відкрито розповісти свою історію про лікування в одеській приватній клініці Odrex. 

Та людям намагаються "закрити рота" – як розповіла донька померлого пацієнта Христина Тоткайло, сьогодні відбулася спроба "покласти" сайт. За її інформацією, клініка Odrex звернулась до хостинг-провайдера з вимогою припинити роботу сайту. Наразі активісти працюють над відновленням доступу до сайту. 

"Компанія DIM MEDICINE LLC, на яку оформлена клініка "Одрекс", звернулася  до хостинг-провайдера https://hostiq.ua/ukr/ з вимогою припинити роботу нашого сайту stopodrex.com, оскільки нібито вводить користувачів в оману, створює хибне враження зв’язку з офіційним сайтом, шкодить діловій репутації компанії та містить дискредитуючі матеріали. Хочемо заявити, що в будь-якому разі нас не зупинити. Нас не залякають і нас не змусять мовчати", – написала Христина Тоткайло.

Рідні померлих також записали відеозвернення до правоохоронців і влади, просячи чесного та неупередженого розслідування. За їхніми словами, пересічним громадянам складно протистояти приватній клініці з великими фінансовими ресурсами та медійною підтримкою.

У підсумку всі ці факти можна скласти в цілісну картину: Odrex, схоже, намагається приховати трагічну реальність. Та найстрашніше тут те, що це, імовірно, не просто перелік окремих інцидентів, а послідовна логіка дій. Коли лікарі, щодо яких триває слідство, отримують повний юридичний супровід від клініки, коли різні пацієнти описують однакові підходи до лікування та схожі наслідки, а після гучного суспільного резонансу блокується сайт активістів, де є реальні історії та негативні відгуки.

Замість відкритого пояснення рішень і помилок Odrex намагається контролювати інформаційний простір та "замітати сліди". У такій ситуації ключовим стає не лише питання відповідальності окремих лікарів, а й роль самого медзакладу. Саме тому дедалі гучніше звучить вимога до МОЗ не просто дати оцінку конкретним ситуаціям, а провести всебічну й неупереджену перевірку клініки Odrex – з аналізом медичних рішень, управлінських дій та дотриманням ліцензійних умов. Бо коли замість відповідей з’являються спроби обмежити доступ до правдивих історій, це неминуче породжує сумнів: чи не приховується за цим щось більше, ніж просто репутаційні ризики.

Лілія Подоляк

СуспільствоЗдоров'яПублікації
Odrex
Фільм
Генеральний прокурор (Україна)