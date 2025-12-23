Пугающая закономерность: что объединяет истории пациентов Odrex и зачем клиника пытается "закрыть им рты"

Когда за одним и тем же медицинским учреждением тянется шлейф похожих историй: с подобными признаками возможной медицинской халатности, игнорированием стандартов лечения и замалчиванием ошибок и последствий, – вероятно, речь идет уже не об отдельной трагедии, а о системной проблеме. Именно так сегодня все чаще описывают истории бывших пациентов частной одесской клиники Odrex. Самым громким эпизодом стала смерть бизнесмена Аднана Кивана, но, как выяснилось, она может быть лишь одной из многих, пишет УНН.

Изучая "Дело Odrex", журналисты обратили внимание на схожесть как историй бывших пациентов, так и их фигурантов. В частности, речь идет о врачах Виталии Русакове и Марине Белоцерковской.

Смерть пациента и подозрение двум врачам

Одним из наиболее примечательных стала смерть одесского бизнесмена Аднана Кивана – громкое дело, легшее в основу так называемого "Дела Odrex" и вызвавшее широкий общественный резонанс.

Известно, что в течение последних шести месяцев жизни Киван лечился именно в клинике Odrex. Сопровождение онкологического лечения осуществляла Марина Белоцерковская, которая, по информации редакции УНН, поддерживала связь с семьей и давала рекомендации по терапии.

Хирургические манипуляции проводил Виталий Русаков – врач, которому Аднан Киван доверял собственную жизнь на протяжении многих лет. По информации журналистки Зои Казанжи, еще при жизни Киван подарил врачу Русакову квартиру в новостройке с ремонтом, а на свадьбу – новенькую иномарку премиум-класса Lexus. Несмотря на это, уже после смерти пациента Русаков публично заявлял, что якобы не имеет отношения к лечению Аднана Кивана.

Обоим медикам сообщено о подозрении в уголовном производстве по ч.1 ст. 140 УК Украины – ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей, повлекшее смерть пациента. Сейчас и Русаков, и Белоцерковская отстранены от медицинской деятельности и находятся под мерой пресечения в виде ночного домашнего ареста с обязательством носить электронные браслеты.

По данным из собственных источников УНН, после смерти Кивана онколога Марину Белоцерковскую оперативно уволили из клиники "Одрекс". Под сокращение якобы попала и часть медперсонала, задействованного в лечении пациента.

Выводы следствия: прямая причинно-следственная связь

Следствие считает, что во время лечения Аднана Кивана медиками клиники Odrex были допущены критические ошибки, которые привели к развитию сепсиса на фоне онкологического заболевания и, в конечном итоге, к смерти пациента.

Как отмечают в Офисе Генерального прокурора, позиция обвинения основывается на выводах комиссионной судебно-медицинской экспертизы. Эксперты установили, что врачи не обеспечили надлежащего реагирования на осложнения и не приняли необходимых мер для своевременного лечения.

Антибиотики, сепсис и противопоказанные процедуры

В частности, по выводам следствия, хирург Русаков не назначил пациенту Аднану Кивану обязательную послеоперационную антибактериальную терапию – базовый стандарт профилактики инфекций. Именно отсутствие антибиотиков могло вызвать неконтролируемое развитие инфекции, переросшей в сепсис. Кроме того, пациенту могли проводить процедуры, противопоказанные по его состоянию, несмотря на явные признаки яркого воспалительного процесса.

Когда врачебная солидарность становится соучастием

Несмотря на тяжесть обвинений, Виктор Русаков получил публичную поддержку части медицинского сообщества. Кроме того, по информации редакции УНН, владельцы клиники Odrex могут оплачивать адвокатов Русакова и Белоцерковской.

Бывший министр здравоохранения Олег Мусий считает, что украинской медицинской системе необходима организация врачебного самоуправления, которая бы регулировала профессию и позволяла бы медикам реагировать на нарушения стандартов и этики среди своих коллег.

Повторяющийся сценарий

Примером системной безответственности и безнаказанности может служить история, которую озвучила дочь другого пациента онколога Марины Белоцерковской. Ведь она фигурирует не только в деле Кивана. Дочь умершего пациента Кристина Тоткайло в документальном фильме "Осиное гнездо" рассказала, что ее отца также лечила Белоцерковская.

По словам Кристины, в киевской "Феофании" врачи предостерегали ее отца от агрессивной химиотерапии до операции. Однако один из врачей – муж Белоцерковской, убедил семью обратиться в Odrex, пообещав "спасти голос и гортань" отца Кристины. В клинике Белоцерковская назначила мужчине пятидневный курс агрессивной химиотерапии, несмотря на предостережения других специалистов.

После курса химиотерапии папу Кристины отпустили домой, уже в Киеве его состояние стремительно ухудшилось: отказали почки, появились язвы во рту, осложнения после установки гастростомы. Кристина сразу же написала помощнице врача Белоцерковской – о том, что у папы значительное ухудшение состояния - и спросила, что врач рекомендует им делать. Однако единственным ответом, который получила семья, было сообщение: "Сегодня выходной, обращайтесь в понедельник".

После потерянного времени, более 250 тысяч гривен на лечение в Odrex, перенесения сложного курса химиотерапии и тяжелых осложнений – папа Кристины умер. Она убеждена, фатальной для жизни папы стала именно медицинская тактика Odrex и лично онколога Марины Белоцерковской.

"Дело Odrex" превращается в движение StopOdrex

Смерть Аднана Кивана стала центральным эпизодом "Дела Odrex", но все больше пациентов и родных умерших после лечения в одесской клинике настаивают: это не единичный случай. Именно поэтому растет поддержка общественного движения StopOdrex, которое призывает открыто говорить о пережитом лечении в клинике.

Бывшие пациенты и семьи погибших создали сайт Stop Odrex, на котором публикуют собственные истории и информацию о ходе уголовных производств. Там же можно анонимно или открыто рассказать свою историю о лечении в одесской частной клинике Odrex.

Но людям пытаются "закрыть рот" – как рассказала дочь умершего пациента Кристина Тоткайло, сегодня состоялась попытка "положить" сайт. По ее информации, клиника Odrex обратилась к хостинг-провайдеру с требованием прекратить работу сайта. Сейчас активисты работают над восстановлением доступа к сайту.

"Компания DIM MEDICINE LLC, на которую оформлена клиника "Одрекс", обратилась к хостинг-провайдеру https://hostiq.ua/ukr/ с требованием прекратить работу нашего сайта stopodrex.com, поскольку якобы вводит пользователей в заблуждение, создает ложное впечатление связи с официальным сайтом, вредит деловой репутации компании и содержит дискредитирующие материалы. Хотим заявить, что в любом случае нас не остановить. Нас не запугают и нас не заставят молчать", – написала Кристина Тоткайло.

Родные умерших также записали видеообращение к правоохранителям и властям, прося честного и беспристрастного расследования. По их словам, рядовым гражданам сложно противостоять частной клинике с большими финансовыми ресурсами и медийной поддержкой.

В итоге все эти факты можно сложить в целостную картину: Odrex, похоже, пытается скрыть трагическую реальность. Но самое страшное здесь то, что это, вероятно, не просто перечень отдельных инцидентов, а последовательная логика действий. Когда врачи, в отношении которых ведется следствие, получают полное юридическое сопровождение от клиники, когда разные пациенты описывают одинаковые подходы к лечению и схожие последствия, а после громкого общественного резонанса блокируется сайт активистов, где есть реальные истории и негативные отзывы.

Вместо открытого объяснения решений и ошибок Odrex пытается контролировать информационное пространство и "заметать следы". В такой ситуации ключевым становится не только вопрос ответственности отдельных врачей, но и роль самого медучреждения. Именно поэтому все громче звучит требование к Минздраву не просто дать оценку конкретным ситуациям, а провести всестороннюю и беспристрастную проверку клиники Odrex – с анализом медицинских решений, управленческих действий и соблюдением лицензионных условий. Потому что когда вместо ответов появляются попытки ограничить доступ к правдивым историям, это неизбежно порождает сомнение: не скрывается ли за этим нечто большее, чем просто репутационные риски.