Сліпа солідарність і смертельні помилки: як "Справа Odrex" показала, що українська система охорони здоров’я потребує перезавантаження

Українська система охорони здоров’я роками живе у стані напіврегулювання. Законодавство, яке мало б однаково захищати як лікарів, так і пацієнтів, на практиці часто не працює ні в одну, ні в іншу сторону, пише УНН. В деяких випадках законодавство не дає медикам чітких правил і гарантій, в інших – залишає пацієнтів сам на сам із наслідками лікарських помилок.

Але найбільшу загрозу становить не лише недосконалість законодавства, а й сліпа солідарність лікарів, яка часом перетворюється на усвідомлене покривання та виправдання грубих медичних помилок колег. У такій ситуації система фактично позбавлена внутрішніх механізмів самоконтролю та професійної відповідальності.

Як зазначає колишній міністр охорони здоров’я України Олег Мусій, нинішня модель регулювання медицини в Україні не створює балансу між державним контролем і професійною відповідальністю самих лікарів.

Сьогоднішнє законодавство, ті механізми, які існують в медицині, не захищають як лікарів, так і пацієнтів. Це пов'язано з тим, що в нас залишилася до сьогодні стара система з радянських часів управління в охороні здоров'я. Так звана командно-адміністративна система, де за професію лікаря відповідає Міністерство охорони здоров'я, управління охорони здоров'я чи департаменти на місцях і заклади медичні. А самі лікарі не мають такого дієвого і перевіреного часом хорошого механізму, який існує в країнах, наприклад, Європи, називається професійне самоврядування - вказує на основну проблему сучасної медицини Мусій.

Саме відсутність професійного самоврядування, за словами ексміністра, позбавляє медичну галузь інструментів внутрішньої оцінки дій лікарів та реального реагування на порушення стандартів.

Погоджується з ним і народна депутатка України Оксана Дмитрієва. Як заступниця голови Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, вона заявила, що в Україні бракує чітких процедур доступу до медичної документації, незалежних експертиз, прозорих механізмів оцінки медичної допомоги та відсутній баланс відповідальності між лікарем, закладом і власниками.

Окремі резонансні ситуації в медицині вкотре показують, що нам потрібні зрозумілі, передбачувані та єдині правила, які одночасно захищають і пацієнта, і лікаря. Коли виникають конфлікти, суспільство хоче зрозуміти: чи була надана якісна допомога, чи правильно проведено розслідування, хто відповідальний і які висновки будуть зроблені. Але сьогодні в українському законодавстві бракує механізмів, які забезпечують прозорість та справедливість у таких випадках - зазначила Оксана Дмитрієва.

За її словами, українське законодавство не містить чіткого визначення, що таке медичний інцидент, у яких випадках йдеться про кримінально карану недбалість, а коли – про клінічну помилку, яка потребує експертного розгляду, а не каральної реакції. Дмитрієва анонсувала законодавчі зміни, що за задумом захищатимуть права пацієнтів, забезпечуватимуть справедливу та професійну оцінку дій лікарів, мінімізують необґрунтовану криміналізацію медичної практики, сформують культуру безпеки пацієнта та чесності у медичних закладах.

Ми маємо зробити цей крок – і перейти від реагування на скандали – до системного вирішення, яке служитиме і людям, і медичній спільноті - наголосила нардеп.

Смерть пацієнта і підозра двом лікарям

Одним із найбільш показових прикладів стала смерть одеського бізнесмена Аднана Ківана – справа, що лягла в основу так званої "Справи Odrex" і стала початком широкого суспільного резонансу.

Відомо, що протягом останніх шести місяців свого життя Аднан Ківан лікувався саме у клініці "Одрекс". Його лікуванням займалася онкологиня Марина Бєлоцерковська, яка, за інформацією редакції УНН, перебувала на зв’язку з родиною пацієнта та надавала рекомендації щодо подальшої терапії.

Марина Бєлоцерковська, онколог

Оперативне втручання, натомість, проводив хірург Віктор Русаков – давній знайомий родини Ківанів. За інформацією журналістки Зої Казанжи, за життя Аднан Ківан подарував Русакову квартиру з ремонтом у новозбудованому житловому комплексі та автомобіль Lexus. Та це не завадило самому Русавоку після смерті свого пацієнта, стверджувати, що він не мав жодного відношення до його лікування.

Віталій Русаков, хірург

Обом лікарям повідомлено про підозру у кримінальному провадженні щодо смерті Аднана Ківана. Медикам інкримінують неналежне виконання професійних обов’язків, що спричинило смерть пацієнта (ч.1 ст.140 КК України). Наразі і Русаков, і Бєлоцерковська відстороненні від медичної діяльності та перебувають під запобіжним заходом у вигляді нічного домашнього арешту, з зобов’язанням носити електронні браслети.

Також відомо, що після смерті Аднана Ківана, онколога Марину Белоцерковську в досить короткі строки звільнили з одеської клініки. І, як повідомляють власні джерела редакції УНН, Odrex на цьому не зупинився – під звільнення потрапила частина медперсоналу, який був дотичний до лікування Аднана Ківана.

Висновки слідства: прямий причинно-наслідковий зв’язок

Слідство вважає, що під час надання медичної допомоги Аднану Ківану медики припустилися суттєвих помилок, унаслідок яких у пацієнта розвинувся сепсис, що на тлі онкологічного процесу призвів до смерті.

Як зазначають в Офісі Генерального прокурора, позиція слідства ґрунтується на висновках комісійної судово-медичної експертизи.

Слідчі, спираючись на висновки експертизи, вважають, що дії цих двох лікарів спричинили смерть пацієнта. Як засвідчено комісійною судово-медичною експертизою, при наданні медичної допомоги не було забезпечено належного реагування на ознаки ускладнення та вжито необхідних заходів для його своєчасного лікування. Експерти дійшли висновку, що лікарська помилка, неналежне виконання лікарями своїх професійних обов’язків через недбале ставлення до них перебувають у прямому причинно-наслідковому зв’язку з настанням смерті пацієнта - йдеться у повідомленні ОГП.

Антибіотики, сепсис і протипоказані процедури

Як стало відомо, хірург Віктор Русаков не призначив пацієнту Аднану Ківану обов’язкову післяопераційну антибактеріальну терапію, яка є загальновизнаним стандартом профілактики інфекційних ускладнень після хірургічних втручань.

Відсутність своєчасного призначення антибіотиків могла призвести до неконтрольованого розвитку інфекційного процесу, який згодом ускладнився генералізованою інфекційною реакцією організму – сепсисом.

Крім того, лікарями могли проводитися медичних процедур, які на той момент були протипоказані пацієнту, з огляду на стан його здоровʼя, зокрема яскраво виражені ознаки системного запального процесу.

Коли лікарська солідарність стає співучастю

Попри тяжкість обвинувачень, Русаков отримав широку публічну підтримку з боку частини медичної спільноти. Втім, експерти застерігають: сліпий захист конкретного лікаря без аналізу фактів і медичних стандартів не лише не допомагає системі, а й руйнує довіру до професії.

На переконання колишнього міністра охорони здоров’я України Олега Мусія, вихід із цієї ситуації можливий лише за умови створення в Україні повноцінного лікарського самоврядування, яке дозволило б професії самостійно реагувати на порушення стандартів і морально-етичних норм.

В лікарському контексті це професійне лікарське самоврядування в Україні, яке здійснює управління системою охорони здоров'я поруч з державою. Держава відповідає за державні речі, а за професійні речі - відповідає своя професійна корпоративна організація лікарського самоврядування. І разом вони управляють системою, тоді ця система збалансована і від цього виграють не тільки лікарі, а виграють і пацієнти, тому що є апеляційний орган. На сьогодні, на жаль, такого механізму у нас немає - констатує Мусій.

Без реального контролю, професійної відповідальності та чесного саморегулювання медицина ризикує втратити головне – довіру пацієнта. Адже "лікарський халат" не може бути індульгенцією від відповідальності за загублене людське життя через недбалість чи помилки.

"Справа Odrex" як симптом системної хвороби галузі

Смерть Аднана Ківана стала центральним епізодом "Справи Odrex" – історії, яка виходить далеко за межі однієї трагедії через можливу лікарську недбалість. Родичі загиблого та інші пацієнти клініки наполягають на повному та неупередженому розслідуванні, заявляючи про численні випадки можливих медичних порушень у приватному медзакладі.

Саме тому дедалі більше підтримки набирає громадський рух Stop Odrex, який закликає не замовчувати проблему, а публічно розповідати власні історії, повʼязані з лікування у приватній одеській клініці "Одрекс".

Колишні пацієнти клініки та рідні тих, хто помер після лікування там створили сайт Stop Odrex, на якому зібрані історії постраждалих та публікуються новини, щодо перебігу кримінальних справ проти клініки "Одрекс". Крім того, на сайті можна розповісти власну історію, повʼязану з лікування в Odrex: анонімно, або відкрито; з дозволом на публікацію історії на сайті та у ЗМІ і без.

Рідні померлих пацієнтів Odrex також записали відеозвернення до правоохоронців та влади. Вони просять забезпечити чесне та прозоре слідство, а також закликають віднайти справедливість. Адже, за їхніми словами, простим громадянам України складно протистояти приватній клініці, яка має підтримку МОЗ та значні фінансові ресурси. Завдяки яким може залучати дорогих адвокатів та реалізовувати медійні кампанії для відбілювання іміджу.