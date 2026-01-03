Президент Чехії обговорить антиукраїнські заяви спікера парламенту на урядовому рівні

Президент Чехії Петр Павел висловив занепокоєння антиукраїнськими заявами спікера Палати депутатів та заявив, що винесе це питання на обговорення з прем’єр-міністром і конституційними посадовцями. Про це повідомив Президент Чехії Петр Павел у соцмережі Х, пише УНН.

Деталі

Президент Чехії наголосив, що заява спікера Палати депутатів, викликає занепокоєння не лише всередині держави, а й за її межами.

Заява Спікера Палати депутатів, третього за величиною конституційного посадовця, викликає занепокоєння не лише серед наших громадян, а й за кордоном, серед наших союзників і партнерів. Я обговорю це на наступній зустрічі з Прем'єр-міністром коаліційного уряду та на зустрічі конституційних посадовців. Координація зовнішньої та безпекової політики є основою нашої довіри як партнера - йдеться у дописі.

Нагадаємо

Спікер парламенту Чехії Томіо Окамура виступив проти надання зброї Україні, назвавши війну "безглуздою". Він заявив, що гроші чеських пенсіонерів не повинні йти на підтримку "провоєнної пропаганди".

У Чехії депутати від опозиції хочуть ініціювати голосування щодо відставки голови партії SPD Томіо Окамури з посади спікера нижньої палати парламенту. Збір підписів, необхідних для винесення питання на голосування, розпочнеться наступного тижня. Про це повідомив сьогодні голова партії "Піратів" Зденек Гржиб

Новий голова нижньої палати парламенту Чехії Томіо Окамура наказав зняти український прапор, встановлений у 2022 році. У відповідь опозиція вивісила нові прапори з вікон парламентських офісів, назвавши дії Окамури ганебними.