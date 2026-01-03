Президент Чехії обговорить антиукраїнські заяви спікера парламенту на урядовому рівні

$42.170.00
49.550.00
ukenru
2 січня, 16:10 • 19628 перегляди
Україна передала Туреччині списки військовополонених для верифікації та репатріації
2 січня, 15:12 • 37425 перегляди
Зеленський оголосив про нову посаду для голови СЗР Іващенка у воєнній розвідці після згоди Буданова очолити ОПPhoto
2 січня, 11:39 • 42092 перегляди
Зеленський запропонував Буданову очолити Офіс Президента: назвав завдання нового керівника ОПPhoto
2 січня, 09:17 • 62101 перегляди
Ворог не робив спроб вийти за межі Грабовського: останні декілька днів штурмів не зафіксовано
2 січня, 08:34 • 36961 перегляди
Продовження операції рф зі зриву мирних переговорів: у СЗР попередили, що кремль готує масштабну провокацію з людськими жертвами
1 січня, 13:04 • 68715 перегляди
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
1 січня, 11:27 • 97549 перегляди
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
1 січня, 10:32 • 67246 перегляди
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
1 січня, 10:10 • 60403 перегляди
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатисяPhotoVideo
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 204808 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
3м/с
80%
737мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Кількість жертв російського удару по Харкову зросла до двох: під завалами знайшли жінкуPhoto3 січня, 00:47 • 5318 перегляди
Окупанти приховали водну кризу на Донеччині, просуваючи новорічні свята - ЦПД3 січня, 01:34 • 12533 перегляди
Землетрус у Мексиці: багато загиблих та пораненихVideo04:32 • 8434 перегляди
Продовження війни вигідне для путіна, що дратує Трампа - Politico05:40 • 11075 перегляди
Атака дронів на Київщині: є пошкодження в Обухівському районі07:38 • 4652 перегляди
Публікації
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex2 січня, 09:26 • 35428 перегляди
Як поводитись на водоймах взимку та що робити якщо опинились у крижаній воді: у поліції дали поради1 січня, 17:58 • 54456 перегляди
Бронювання у 2026 році: якою має бути зарплата у працівника для відстрочки1 січня, 11:39 • 69659 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 204808 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 123810 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Михайло Федоров
Кирило Буданов
Ніколас Мадуро
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Франція
Польща
Реклама
УНН Lite
Більше не можна покладатися на власні очі, щоб визначити, що реально: керівник Instagram порушив питання ШІ для фотоVideo1 січня, 12:15 • 40585 перегляди
Елегантність та стриманість: головні тренди у зачісках 2026 рокуPhoto1 січня, 00:07 • 51119 перегляди
Перший повний місяць 2026 року продовжить серію супермісяців: коли очікувати1 січня, 00:00 • 50677 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 123810 перегляди
Мел Гібсон та Розалінд Росс розлучаються після 9 років спільного життя31 грудня, 15:46 • 47803 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Фільм
The Guardian
Дипломатка

Президент Чехії обговорить антиукраїнські заяви спікера парламенту на урядовому рівні

Київ • УНН

 • 118 перегляди

Президент Чехії Петр Павел висловив занепокоєння антиукраїнськими заявами спікера Палати депутатів Томіо Окамури. Він планує обговорити це питання з прем’єр-міністром та конституційними посадовцями.

Президент Чехії обговорить антиукраїнські заяви спікера парламенту на урядовому рівні

Президент Чехії Петр Павел висловив занепокоєння антиукраїнськими заявами спікера Палати депутатів та заявив, що винесе це питання на обговорення з прем’єр-міністром і конституційними посадовцями. Про це повідомив Президент Чехії Петр Павел у соцмережі Х, пише УНН.

Деталі

Президент Чехії наголосив, що заява спікера Палати депутатів, викликає занепокоєння не лише всередині держави, а й за її межами.

Заява Спікера Палати депутатів, третього за величиною конституційного посадовця, викликає занепокоєння не лише серед наших громадян, а й за кордоном, серед наших союзників і партнерів. Я обговорю це на наступній зустрічі з Прем'єр-міністром коаліційного уряду та на зустрічі конституційних посадовців. Координація зовнішньої та безпекової політики є основою нашої довіри як партнера

-  йдеться у дописі.

Нагадаємо

Спікер парламенту Чехії Томіо Окамура виступив проти надання зброї Україні, назвавши війну "безглуздою". Він заявив, що гроші чеських пенсіонерів не повинні йти на підтримку "провоєнної пропаганди".

У Чехії депутати від опозиції хочуть ініціювати голосування щодо відставки голови партії SPD Томіо Окамури з посади спікера нижньої палати парламенту. Збір підписів, необхідних для винесення питання на голосування, розпочнеться наступного тижня. Про це повідомив сьогодні голова партії "Піратів" Зденек Гржиб

Новий голова нижньої палати парламенту Чехії Томіо Окамура наказав зняти український прапор, встановлений у 2022 році. У відповідь опозиція вивісила нові прапори з вікон парламентських офісів, назвавши дії Окамури ганебними.

Алла Кіосак

ПолітикаНовини Світу
російська пропаганда
Соціальна мережа
Війна в Україні
Петр Павел
Чехія
Україна