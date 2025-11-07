Боротьба за український прапор у парламенті Чехії: опозиція критикує нового спікера та вивішує нові стяги

Українські прапори знов майорять на тлі будівель парламенту Чехії, після того як нещодавно новий керуючий нижньої палати законодавчого органу країни, Томіо Окамура, наказав зняти знак солідарності, встановлений ще у 2022 році. Передає УНН із посиланням на iDNES.

Деталі

Після зняття українського прапора з фасаду будівлі Палати депутатів, яке особисто контролював новий голова парламенту Томіо Окамура, з'явилася не тільки хвиля критики, але нові прапори України, що замайорили з вікон парламентських офісів опозиції Чехії.

За словами багатьох чеських політиків, те що ініціював Окамура, який також є лідером правопопулістської партії SPD - це ганебний жест, не лише проти України.

"Ганьобливі витівки звинуваченого спікера Палати депутатів Окамури біля драбини не спрацювали. Палата депутатів не є його власністю. Прапор України, як вираз нашої підтримки країни, яку щодня бомбардують путінські терористи, належить бути на будівлі Палати депутатів. Саме тому ми з колегами з нашого клубу негайно подбали про виправлення", – написала міністр оборони від ODS (чеська ліберально-консервативна політична партія заснована в 1991 році) Яна Чернохова.

За словами голови парламентського клубу ODS Марека Бенди, зняття прапора з фасаду нижньої палати – це ганьба для Окамури. "Але нічого іншого від нього й очікувати не можна було. Мені просто цікаво, що скаже з цього приводу новий віце-голова Патрік Нахер", – прокоментував він для iDNES.cz.

Віце-голова ODS Мартін Купка назвав лідера SPD розповсюджувачем страху та ненависті. "Будь-хто, хто справді піклується про прозахідне закріплення нашої країни та може розрізнити, хто є агресором, а хто жертвою, повинен відчувати лише сором", – написав він у мережі X.

За словами голови парламентського клубу мерів Міхаели Шебелової, прапор України є важливим символом того, що Чеська Республіка стоїть на боці країни, на яку напала росія.

Голова фракції Піратів Ольга Ріхтерова вивісила з вікна нижньої палати українського прапора у відповідь на крок нового глави нижньої палати Томіо Окамури, який зняв український прапор з фасаду будівлі Палати депутатів, пише iDNES.cz.

Нагадаємо, що була також реакція від політиків України:

Спікер українського парламенту Руслан Стефанчук також заявив на платформі Facebook: "Зривання українського прапора з будівлі парламенту європейської країни, братній народ якої підтримує українців у цій справедливій боротьбі, є сумнівним вчинком".

Посол України в Чехії Василь Зварич подякував громадянам Чехії за підтримку після того, як новообраний спікер парламенту Томіо Окамура віддав наказ зняти з будівлі парламенту прапор України.

Хочу висловити щиру подяку чеському народові за непохитну солідарність з Україною - європейською державою поруч із вами, на яку підступно напала російська терористична держава. Прапор України, за який сьогодні проливають кров найсміливіші та найвідважніші, намагається знищити російська орда. росія боїться українського прапора, адже сьогодні він - не просто державний символ - йдеться у дописі.

Нагадаємо

Біля будівлі Національного музею Чехії на Вацлавській площі Праги відбулася коротка, але символічна демонстрація: учасники вимагали повернути український прапор на фасад музею, який зник із публічного простору