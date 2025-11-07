ukenru
ЕС ужесточает визовые правила для россиян, отменяя многократные шенгенские визы
Новая должность для человека нардепа-взяточника Одарченко. МОН согласовал создание в Государственном биотехнологическом университете должности первого проректора для Грицькова
Черная пятница 2025: когда будет и как не попасться на крючок хитрых скидок
Новая система въезда в ЕС: в ГПСУ рассказали, какова ситуация на границе после введения программы EES
Президент США: экспорт российской нефти "существенно снизился", мы хотим видеть конец войны
Трамп заявил, что в вопросе завершения войны в Украине есть значительный прогресс
Украина ведет "позитивные" переговоры по ракетам Tomahawk, несмотря на позицию Трампа - Стефанишина
Как будут отключать свет в Киеве и регионах: ДТЭК обнародовал графики на 7 ноябряPhoto
В Раде предложили создать "реестр дропов": в чем заключается основная идея законопроекта и когда его рассмотрит комитет
Атака рф обесточила восемь шахт на Днепропетровщине, более 2500 горняков оказались под землей - Минэнерго
Графики отключений электроэнергии
В Британии археологи раскопали сотни древних сооружений возрастом более 2000 лет, которым нет объяснения
Выход GTA VI снова отложен
Почти 8 тыс. украинских авторов на OnlyFans заработали около 5 млрд грн за год
Брюса Уиллиса заметили с сиделкой во время редкого публичного выхода на улицу
Принц Гарри извинился перед Канадой за кепку «Доджерс» на матче World Series 2025
Борьба за украинский флаг в парламенте Чехии: оппозиция критикует нового спикера и вывешивает новые флаги

Новый глава нижней палаты парламента Чехии Томио Окамура приказал снять украинский флаг, установленный в 2022 году. В ответ оппозиция вывесила новые флаги из окон парламентских офисов, назвав действия Окамуры позорными.

Украинские флаги снова развеваются на фоне зданий парламента Чехии, после того как недавно новый управляющий нижней палаты законодательного органа страны, Томио Окамура, приказал снять знак солидарности, установленный еще в 2022 году. Передает УНН со ссылкой на iDNES.

Детали

После снятия украинского флага с фасада здания Палаты депутатов, которое лично контролировал новый глава парламента Томио Окамура, появилась не только волна критики, но и новые флаги Украины, которые развевались из окон парламентских офисов оппозиции Чехии.

По словам многих чешских политиков, то, что инициировал Окамура, который также является лидером правопопулистской партии SPD, — это позорный жест, не только против Украины.

"Позорные выходки обвиняемого спикера Палаты депутатов Окамуры у лестницы не сработали. Палата депутатов не является его собственностью. Флаг Украины, как выражение нашей поддержки страны, которую ежедневно бомбят путинские террористы, должен быть на здании Палаты депутатов. Именно поэтому мы с коллегами из нашего клуба немедленно позаботились об исправлении", – написала министр обороны от ODS (чешская либерально-консервативная политическая партия, основанная в 1991 году) Яна Чернохова.

По словам главы парламентского клуба ODS Марека Бенды, снятие флага с фасада нижней палаты – это позор для Окамуры. "Но ничего другого от него и ожидать нельзя было. Мне просто интересно, что скажет по этому поводу новый вице-председатель Патрик Нахер", – прокомментировал он для iDNES.cz.

Вице-председатель ODS Мартин Купка назвал лидера SPD распространителем страха и ненависти. "Любой, кто действительно заботится о прозападном закреплении нашей страны и может различить, кто является агрессором, а кто жертвой, должен испытывать только стыд", – написал он в сети X.

По словам главы парламентского клуба мэров Михаэлы Шебеловой, флаг Украины является важным символом того, что Чешская Республика стоит на стороне страны, на которую напала Россия.

Глава фракции Пиратов Ольга Рихтерова вывесила из окна нижней палаты украинский флаг в ответ на шаг нового главы нижней палаты Томио Окамуры, который снял украинский флаг с фасада здания Палаты депутатов, пишет iDNES.cz.

Напомним, что была также реакция от политиков Украины:

Спикер украинского парламента Руслан Стефанчук также заявил на платформе Facebook: "Срывание украинского флага со здания парламента европейской страны, братский народ которой поддерживает украинцев в этой справедливой борьбе, является сомнительным поступком".

Посол Украины в Чехии Василий Зварич поблагодарил граждан Чехии за поддержку после того, как новоизбранный спикер парламента Томио Окамура отдал приказ снять со здания парламента флаг Украины.

Хочу выразить искреннюю благодарность чешскому народу за непоколебимую солидарность с Украиной - европейским государством рядом с вами, на которое коварно напало российское террористическое государство. Флаг Украины, за который сегодня проливают кровь самые смелые и отважные, пытается уничтожить российская орда. Россия боится украинского флага, ведь сегодня он - не просто государственный символ - говорится в сообщении.

Напомним

У здания Национального музея Чехии на Вацлавской площади Праги состоялась короткая, но символическая демонстрация: участники требовали вернуть украинский флаг на фасад музея, который исчез из публичного пространства

Игорь Тележников

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Руслан Стефанчук
Чешская Республика
Украина