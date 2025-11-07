Борьба за украинский флаг в парламенте Чехии: оппозиция критикует нового спикера и вывешивает новые флаги

Украинские флаги снова развеваются на фоне зданий парламента Чехии, после того как недавно новый управляющий нижней палаты законодательного органа страны, Томио Окамура, приказал снять знак солидарности, установленный еще в 2022 году. Передает УНН со ссылкой на iDNES.

После снятия украинского флага с фасада здания Палаты депутатов, которое лично контролировал новый глава парламента Томио Окамура, появилась не только волна критики, но и новые флаги Украины, которые развевались из окон парламентских офисов оппозиции Чехии.

По словам многих чешских политиков, то, что инициировал Окамура, который также является лидером правопопулистской партии SPD, — это позорный жест, не только против Украины.

"Позорные выходки обвиняемого спикера Палаты депутатов Окамуры у лестницы не сработали. Палата депутатов не является его собственностью. Флаг Украины, как выражение нашей поддержки страны, которую ежедневно бомбят путинские террористы, должен быть на здании Палаты депутатов. Именно поэтому мы с коллегами из нашего клуба немедленно позаботились об исправлении", – написала министр обороны от ODS (чешская либерально-консервативная политическая партия, основанная в 1991 году) Яна Чернохова.

По словам главы парламентского клуба ODS Марека Бенды, снятие флага с фасада нижней палаты – это позор для Окамуры. "Но ничего другого от него и ожидать нельзя было. Мне просто интересно, что скажет по этому поводу новый вице-председатель Патрик Нахер", – прокомментировал он для iDNES.cz.

Вице-председатель ODS Мартин Купка назвал лидера SPD распространителем страха и ненависти. "Любой, кто действительно заботится о прозападном закреплении нашей страны и может различить, кто является агрессором, а кто жертвой, должен испытывать только стыд", – написал он в сети X.

По словам главы парламентского клуба мэров Михаэлы Шебеловой, флаг Украины является важным символом того, что Чешская Республика стоит на стороне страны, на которую напала Россия.

Глава фракции Пиратов Ольга Рихтерова вывесила из окна нижней палаты украинский флаг в ответ на шаг нового главы нижней палаты Томио Окамуры, который снял украинский флаг с фасада здания Палаты депутатов, пишет iDNES.cz.

Спикер украинского парламента Руслан Стефанчук также заявил на платформе Facebook: "Срывание украинского флага со здания парламента европейской страны, братский народ которой поддерживает украинцев в этой справедливой борьбе, является сомнительным поступком".

Посол Украины в Чехии Василий Зварич поблагодарил граждан Чехии за поддержку после того, как новоизбранный спикер парламента Томио Окамура отдал приказ снять со здания парламента флаг Украины.

Хочу выразить искреннюю благодарность чешскому народу за непоколебимую солидарность с Украиной - европейским государством рядом с вами, на которое коварно напало российское террористическое государство. Флаг Украины, за который сегодня проливают кровь самые смелые и отважные, пытается уничтожить российская орда. Россия боится украинского флага, ведь сегодня он - не просто государственный символ - говорится в сообщении.

У здания Национального музея Чехии на Вацлавской площади Праги состоялась короткая, но символическая демонстрация: участники требовали вернуть украинский флаг на фасад музея, который исчез из публичного пространства