Ночная атака рф временно обесточила Днепровщину и Запорожье, в Киеве и трех областях аварийные отключения - Минэнерго

Киев • УНН

 • 74 просмотра

В результате ночной атаки рф были обесточены Днепропетровская и Запорожская области, к утру свет вернули почти всем. Аварийные отключения действуют в Киеве и трех областях, от непогоды без света жители в двух областях.

Ночная атака рф временно обесточила Днепровщину и Запорожье, в Киеве и трех областях аварийные отключения - Минэнерго

Из-за ночной атаки рф на некоторое время были обесточены Днепропетровская и Запорожская области, к утру почти всем вернули свет, аварийные отключения действуют в Киеве и трех областях, от непогоды без света жители в двух областях, сообщили в Минэнерго в воскресенье, пишет УНН.

Вражеские обстрелы

"Ночью враг нанес очередной удар по украинской энергетике. В результате атаки были кратковременно обесточены Днепропетровская и Запорожская области", - говорится в сообщении.

Энергетики с ночи начали восстановительные работы.

"По состоянию на утро потребители Днепропетровской области почти полностью запитаны. В регионе продолжаются ремонтные работы для скорейшего возвращения электро- и теплоснабжения. В Запорожской области на утро без света остаются более 13 тысяч потребителей. С целью избежания повторных массовых обесточиваний просим ограничить пользование мощными электроприборами", - говорится в сообщении.

В Житомирской области без электроснабжения, как указано, остаются более 7 тысяч абонентов. В части области вынужденно применены аварийные отключения. Возвращение к прогнозируемым графикам почасовых отключений произойдет сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме.

В Киеве и Киевской области завершен ключевой этап аварийно-восстановительных работ. В столице действуют экстренные отключения в части Печерского, Голосеевского районов и на Левом берегу. Продолжается постепенный переход от аварийных ограничений к прогнозируемым графикам почасовых отключений. Энергетики работают над постепенным переводом потребителей на прогнозируемые графики, однако это требует времени и поэтапного подключения. Специалисты делают все возможное, чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию и вернуть киевлянам возможность планировать свой день.

В энергокомпании ДТЭК накануне вечером отметили в X, что "сейчас - самая сложная ситуация со светом за эту зиму".

Непогода

Из-за неблагоприятных погодных условий в Киевской области также обесточены 110 населенных пунктов, в Черниговской области - 48. Ремонтные бригады облэнерго работают над восстановлением поврежденных линий.

Графики и аварийные отключения

Сейчас почти во всех регионах действуют графики почасовых отключений. В Киеве и Киевской области, в Одесской области и частично в Житомирской области применяются аварийные графики. Их продолжительность может зависеть от снижения температуры воздуха, отметили в Минэнерго.

Юлия Шрамко

ОбществоЭкономика
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Житомирская область
Киевская область
Одесская область
Днепропетровская область
Запорожская область
Министерство энергетики Украины
Черниговская область
ДТЭК
Киев