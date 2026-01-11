Нічна атака рф тимчасово знеструмила Дніпровщину та Запоріжжя, у Києві та трьох областях аварійні відключення - Міненерго

Через нічну атаку рф на деякий час було знеструмлено Дніпровщину та Запорізьку область, на ранок майже всім світло повернули, аварійні відключення діють у Києві та трьох областях, від негоди без світла жителі у двох областях, повідомили у Міненерго у неділю, пише УНН.

Ворожі обстріли

"Уночі ворог завдав чергового удару по українській енергетиці. Внаслідок атаки були короткостроково знеструмлені Дніпропетровська та Запорізька області", - ідеться у повідомленні.

Енергетики з ночі почали відновлювальні роботи.

"Станом на ранок споживачі Дніпропетровської області майже повністю заживлені. У регіоні тривають ремонтні роботи для якнайшвидшого повернення електро- та теплопостачання. У Запорізькій області на ранок без світла залишаються понад 13 тисяч споживачів. З метою уникнення повторних масових знеструмлень просимо обмежити користування потужними електроприладами", - ідеться у повідомленні.

На Житомирщині без електропостачання, як вказано, залишаються понад 7 тисяч абонентів. У частині області вимушено застосовані аварійні відключення. Повернення до прогнозованих графіків погодинних відключень відбудеться одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.

У Києві та Київській області завершено ключовий етап аварійно-відновлювальних робіт. У столиці діють екстрені відключення у частині Печерського, Голосіївського районів та на Лівому березі. Триває поступовий перехід від аварійних обмежень до прогнозованих графіків погодинних відключень. Енергетики працюють над поступовим переведенням споживачів прогнозовані графіки, однак це потребує часу та поетапного підключення. Фахівці роблять усе можливе, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію та повернути киянам можливість планувати свій день.

В енергокомпанії ДТЕК напередодні ввечері зазначили у X, що "зараз - найскладніша ситуація зі світлом за цю зиму".

Негода

Через несприятливі погодні умови на Київщині також знеструмлено 110 населених пунктів, на Чернігівщині - 48. Ремонтні бригади обленерго працюють над відновленням пошкоджених ліній.

Графіки та аварійні відключення

Наразі майже у всіх регіонах діють графіки погодинних відключень. У Києві та Київській області, на Одещині та частково на Житомирщині застосовуються аварійні графіки. Їхня тривалість може залежати від зниження температури повітря, зазначили у Міненерго.