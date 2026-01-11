$42.990.00
1418 днів вторгнення: війна рф проти України зрівнялася за тривалістю з війною срср проти нацистської Німеччини
04:31 • 15848 перегляди
Рада Безпеки ООН збереться у понеділок на екстрене засідання через удари ракетами "Орєшнік" по УкраїніVideo
10 січня, 11:45 • 26980 перегляди
Синоптики дали прогноз погоди на три дні: чи підуть в Україні морози на спад
10 січня, 08:55 • 46648 перегляди
Шість тисяч французьких військових можуть бути розміщені в Україні після укладення мирної угоди - ЗМІ
10 січня, 08:27 • 35137 перегляди
Де відключення довгострокові, а де екстрені та скільком споживачам повернули світло: оперативна ситуація в енергосистемі України
9 січня, 23:09 • 30401 перегляди
Нафта подорожчала на 2% через заворушення в Ірані та ескалацію в Україні
9 січня, 20:32 • 34732 перегляди
США та Україна підпишуть угоду про реконструкцію на 800 млрд доларів - The Telegraph
9 січня, 15:56 • 57767 перегляди
У Раду надійшли заяви про відставку Федорова та Шмигаля
9 січня, 14:55 • 39954 перегляди
Обмеження руху на низці трас скасували: актуальна ситуація на дорогах
9 січня, 14:44 • 39375 перегляди
Україна надала право на видобуток літію другу Трампа - NYT
Нічна атака рф тимчасово знеструмила Дніпровщину та Запоріжжя, у Києві та трьох областях аварійні відключення - Міненерго

Київ

 108 перегляди

Внаслідок нічної атаки рф були знеструмлені Дніпропетровська та Запорізька області, на ранок світло повернули майже всім. Аварійні відключення діють у Києві та трьох областях, від негоди без світла жителі у двох областях.

Нічна атака рф тимчасово знеструмила Дніпровщину та Запоріжжя, у Києві та трьох областях аварійні відключення - Міненерго

Через нічну атаку рф на деякий час було знеструмлено Дніпровщину та Запорізьку область, на ранок майже всім світло повернули, аварійні відключення діють у Києві та трьох областях, від негоди без світла жителі у двох областях, повідомили у Міненерго у неділю, пише УНН.

Ворожі обстріли

"Уночі ворог завдав чергового удару по українській енергетиці. Внаслідок атаки були короткостроково знеструмлені Дніпропетровська та Запорізька області", - ідеться у повідомленні.

Енергетики з ночі почали відновлювальні роботи.

"Станом на ранок споживачі Дніпропетровської області майже повністю заживлені. У регіоні тривають ремонтні роботи для якнайшвидшого повернення електро- та теплопостачання. У Запорізькій області на ранок без світла залишаються понад 13 тисяч споживачів. З метою уникнення повторних масових знеструмлень просимо обмежити користування потужними електроприладами", - ідеться у повідомленні.

На Житомирщині без електропостачання, як вказано, залишаються понад 7 тисяч абонентів. У частині області вимушено застосовані аварійні відключення. Повернення до прогнозованих графіків погодинних відключень відбудеться одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.

У Києві та Київській області завершено ключовий етап аварійно-відновлювальних робіт. У столиці діють екстрені відключення у частині Печерського, Голосіївського районів та на Лівому березі. Триває поступовий перехід від аварійних обмежень до прогнозованих графіків погодинних відключень. Енергетики працюють над поступовим переведенням споживачів прогнозовані графіки, однак це потребує часу та поетапного підключення. Фахівці роблять усе можливе, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію та повернути киянам можливість планувати свій день.

В енергокомпанії ДТЕК напередодні ввечері зазначили у X, що "зараз - найскладніша ситуація зі світлом за цю зиму".

Негода

Через несприятливі погодні умови на Київщині також знеструмлено 110 населених пунктів, на Чернігівщині - 48. Ремонтні бригади обленерго працюють над відновленням пошкоджених ліній.

Графіки та аварійні відключення

Наразі майже у всіх регіонах діють графіки погодинних відключень. У Києві та Київській області, на Одещині та частково на Житомирщині застосовуються аварійні графіки. Їхня тривалість може залежати від зниження температури повітря, зазначили у Міненерго.

Юлія Шрамко

СуспільствоЕкономіка
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Житомирська область
Київська область
Одеська область
Дніпропетровська область
Запорізька область
Міністерство енергетики України
Чернігівська область
ДТЕК
Київ