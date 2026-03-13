Індекс нерухомості Дубая обвалився на 30% на тлі війни - що відбувається з ринком

Київ • УНН

 • 710 перегляди

Через військову ескалацію та удари по аеропорту індекс DFM втратив увесь приріст 2026 року. Інвестори масово виходять з активів на тлі обстрілів ОАЕ.

Ескалація війни на Близькому Сході вже почала відчутно впливати на фінансові ринки регіону. Одним із найяскравіших сигналів стало різке падіння індексу нерухомості Дубая. 

За даними торгів на дубайській біржі, індекс нерухомості Dubai Financial Market (DFM) за два тижні знизився приблизно на 30% - з 16,8 тисячі пунктів до близько 11,7 тисячі, передає УНН  

Таким чином ринок фактично втратив весь приріст, який був сформований з початку 2026 року. Це падіння стало одним із найбільших за останні роки та збіглося з різким загостренням безпекової ситуації в регіоні після початку війни між Іраном, США та Ізраїлем.

Ринок, який стрімко зростав

Ще на початку 2026 року дубайський ринок нерухомості демонстрував рекордні темпи зростання. У 2024 році індекс нерухомості зріс приблизно на 63%, а у 2025 році додав ще близько 30%. На початку 2026 року позитивна динаміка продовжувалася: лише за січень–лютий індекс піднявся ще на 20–21%.

Це зростання було пов’язане з кількома факторами. Дубай став одним із головних глобальних центрів для капіталу після пандемії та початку війни росії проти України. У місто активно заходили інвестори з Європи, Азії та пострадянських країн. 

Крім того, ринок підтримували масштабні будівельні проєкти, приплив туристів та активний розвиток фінансового сектору. Однак ситуація кардинально змінилася наприкінці лютого.

Війна та ракетні удари по ОАЕ

Падіння індексу почалося після 28 лютого, коли США та Ізраїль розпочали військову операцію проти Ірану. У відповідь Тегеран на початку березня завдав ударів по території Об’єднаних Арабських Еміратів.

1 березня дрон атакував міжнародний аеропорт Дубая (DXB). Внаслідок удару було пошкоджено один із терміналів, сталася евакуація, а роботу головного авіаційного хабу тимчасово зупинили. За попередніми даними, одна людина загинула.

Пізніше ще один безпілотник врізався в готель Marina у туристичному районі міста, де, за повідомленнями, могли перебувати американські військові та співробітники спецслужб. Уламки безпілотника спричинили пожежу автомобілів на мосту Dubai Hills.

Того ж дня стався повторний удар поблизу другого терміналу аеропорту DXB, що призвело до нової зупинки рейсів. Пізніше іранський дрон атакував будівлю міжнародного фінансового центру Дубая (DIFC). Ці події стали безпрецедентними для одного з найбезпечніших фінансових центрів світу.

Паніка на фінансових ринках

На тлі атак та загрози нових ударів інвестори почали масово виходити з активів, пов’язаних з нерухомістю. У перші дні березня фондові ринки Дубая та Абу-Дабі навіть тимчасово призупинили роботу.

Загалом за два тижні індекс нерухомості Dubai Financial Market впав приблизно на 30%. Фактично це повністю обнулило зростання, яке ринок показав з початку року.

Для ринку нерухомості Дубая це особливо чутливий удар, адже сектор будівництва та девелопменту є одним із ключових драйверів економіки емірату.

Чому саме нерухомість реагує найсильніше

Ринок нерухомості традиційно один із перших реагує на геополітичні ризики. Для інвесторів це довгострокові активи, які потребують стабільності, прогнозованості та безпеки.

Дубай багато років позиціонував себе як "тиху гавань" для капіталу на Близькому Сході. Саме тому будь-які удари по території емірату мають сильний психологічний ефект для ринку.

Крім того, інвестори враховують ризики для туристичного сектору, авіаційних перевезень та фінансової інфраструктури. Усі ці фактори безпосередньо впливають на попит на житло, офіси та готелі.

Чи може ринок швидко відновитися

Попри різке падіння, частина аналітиків вважає, що дубайський ринок нерухомості має високий потенціал для відновлення. У попередні роки він неодноразово демонстрував здатність швидко реагувати на кризи.

Ключовим фактором стане подальший розвиток конфлікту на Близькому Сході. Якщо бойові дії не поширяться на інші країни регіону і безпекова ситуація стабілізується, інвестори можуть повернутися на ринок досить швидко. Однак у випадку тривалої війни або нових атак по території ОАЕ падіння може продовжитися.

Регіональні ризики для глобального капіталу

Ситуація в Дубаї показує, наскільки тісно сьогодні пов’язані геополітика та фінансові ринки. Навіть один із найбільш стабільних фінансових центрів світу виявився вразливим до військової ескалації.

Для глобальних інвесторів це сигнал про зростання ризиків у регіоні Перської затоки. Саме тому подальший розвиток конфлікту між Іраном, США та їхніми союзниками може мати ширший вплив не лише на ринки Близького Сходу, а й на глобальну економіку.

Якщо напруженість збережеться, наслідки можуть відчути не тільки фінансові ринки, а й міжнародна торгівля, енергетика та інвестиційні потоки.

