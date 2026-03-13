Индекс недвижимости Дубая обвалился на 30% на фоне войны - что происходит с рынком

Эскалация войны на Ближнем Востоке уже начала ощутимо влиять на финансовые рынки региона. Одним из самых ярких сигналов стало резкое падение индекса недвижимости Дубая.

По данным торгов на дубайской бирже, индекс недвижимости Dubai Financial Market (DFM) за две недели снизился примерно на 30% - с 16,8 тысячи пунктов до около 11,7 тысячи, передает УНН

Таким образом, рынок фактически потерял весь прирост, который был сформирован с начала 2026 года. Это падение стало одним из крупнейших за последние годы и совпало с резким обострением ситуации с безопасностью в регионе после начала войны между Ираном, США и Израилем.

Рынок, который стремительно рос

Еще в начале 2026 года дубайский рынок недвижимости демонстрировал рекордные темпы роста. В 2024 году индекс недвижимости вырос примерно на 63%, а в 2025 году прибавил еще около 30%. В начале 2026 года положительная динамика продолжалась: только за январь–февраль индекс поднялся еще на 20–21%.

Этот рост был связан с несколькими факторами. Дубай стал одним из главных глобальных центров для капитала после пандемии и начала войны России против Украины. В город активно заходили инвесторы из Европы, Азии и постсоветских стран.

Кроме того, рынок поддерживали масштабные строительные проекты, приток туристов и активное развитие финансового сектора. Однако ситуация кардинально изменилась в конце февраля.

Война и ракетные удары по ОАЭ

Падение индекса началось после 28 февраля, когда США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран в начале марта нанес удары по территории Объединенных Арабских Эмиратов.

1 марта дрон атаковал международный аэропорт Дубая (DXB). В результате удара был поврежден один из терминалов, произошла эвакуация, а работу главного авиационного хаба временно остановили. По предварительным данным, один человек погиб.

Позже еще один беспилотник врезался в отель Marina в туристическом районе города, где, по сообщениям, могли находиться американские военные и сотрудники спецслужб. Обломки беспилотника вызвали пожар автомобилей на мосту Dubai Hills.

В тот же день произошел повторный удар вблизи второго терминала аэропорта DXB, что привело к новой остановке рейсов. Позже иранский дрон атаковал здание международного финансового центра Дубая (DIFC). Эти события стали беспрецедентными для одного из самых безопасных финансовых центров мира.

Паника на финансовых рынках

На фоне атак и угрозы новых ударов инвесторы начали массово выходить из активов, связанных с недвижимостью. В первые дни марта фондовые рынки Дубая и Абу-Даби даже временно приостановили работу.

В целом за две недели индекс недвижимости Dubai Financial Market упал примерно на 30%. Фактически это полностью обнулило рост, который рынок показал с начала года.

Для рынка недвижимости Дубая это особенно чувствительный удар, ведь сектор строительства и девелопмента является одним из ключевых драйверов экономики эмирата.

Почему именно недвижимость реагирует сильнее всего

Рынок недвижимости традиционно один из первых реагирует на геополитические риски. Для инвесторов это долгосрочные активы, которые требуют стабильности, прогнозируемости и безопасности.

Дубай много лет позиционировал себя как "тихую гавань" для капитала на Ближнем Востоке. Именно поэтому любые удары по территории эмирата имеют сильный психологический эффект для рынка.

Кроме того, инвесторы учитывают риски для туристического сектора, авиационных перевозок и финансовой инфраструктуры. Все эти факторы непосредственно влияют на спрос на жилье, офисы и отели.

Может ли рынок быстро восстановиться

Несмотря на резкое падение, часть аналитиков считает, что дубайский рынок недвижимости имеет высокий потенциал для восстановления. В предыдущие годы он неоднократно демонстрировал способность быстро реагировать на кризисы.

Ключевым фактором станет дальнейшее развитие конфликта на Ближнем Востоке. Если боевые действия не распространятся на другие страны региона и ситуация с безопасностью стабилизируется, инвесторы могут вернуться на рынок довольно быстро. Однако в случае длительной войны или новых атак по территории ОАЭ падение может продолжиться.

Региональные риски для глобального капитала

Ситуация в Дубае показывает, насколько тесно сегодня связаны геополитика и финансовые рынки. Даже один из самых стабильных финансовых центров мира оказался уязвимым к военной эскалации.

Для глобальных инвесторов это сигнал о росте рисков в регионе Персидского залива. Именно поэтому дальнейшее развитие конфликта между Ираном, США и их союзниками может иметь более широкое влияние не только на рынки Ближнего Востока, но и на глобальную экономику.

Если напряженность сохранится, последствия могут ощутить не только финансовые рынки, но и международная торговля, энергетика и инвестиционные потоки.

