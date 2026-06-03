В Нью-Йорке расследуют загадочные ночные вылазки людей в канализацию

В Нью-Йорке полиция расследует серию необычных инцидентов после того, как камеры наблюдения зафиксировали группы людей, которые ночью спускались в канализационные туннели или выходили из них через люки в Бруклине и Квинсе. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

На одном из видео, снятом в районе Уильямсбург в Бруклине, около семи человек выбрались из канализационного люка прямо посреди перекрестка. Некоторые из них были с налобными фонарями и инструментами, похожими на лопаты. Другая запись зафиксировала, как группа людей после нескольких часов под землей вышла из люка и переоделась возле припаркованных автомобилей.

Владелец автомастерской Аки Якупович, камеры которого зафиксировали одну из таких групп, признался, что не понимает цели их действий.

Я не могу сказать, что они там делали, но волнуюсь, что они задумали что-то плохое – отметил он.

Власти уверяют, что угрозы нет

В Департаменте охраны окружающей среды Нью-Йорка сообщили, что после проверок повреждений канализационной инфраструктуры не обнаружили. В то же время представитель ведомства Роб Волейша подчеркнул, что пребывание в канализации незаконно и представляет серьезную опасность.

Канализация может содержать многочисленные опасности, включая вредные и потенциально смертельные газы, нестабильные поверхности, риск затопления и замкнутые пространства – заявил Волейша.

По его словам, гражданам не следует заходить в люки, стоки или другие подземные коммуникации.

Полиция заявила, что после проверки районов не видит угрозы для общественной безопасности. Сообщений о пострадавших или арестах на данный момент не поступало. В то же время местные жители выражают сомнения в невинности таких вылазок.

Они выглядят так, будто искали что-то важное, например, деньги, или чтобы нанести какой-то вред. Семь взрослых людей не лезут туда просто ради развлечения – сказал житель Бруклина Энтони Перди.

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