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В Нью-Йорке расследуют загадочные ночные вылазки людей в канализацию

Киев • УНН

 • 3024 просмотра

Камеры зафиксировали группы людей, которые ночью спускались в канализацию Нью-Йорка. Власти не обнаружили повреждений, но предупреждают о смертельной опасности.

В Нью-Йорке расследуют загадочные ночные вылазки людей в канализацию

В Нью-Йорке полиция расследует серию необычных инцидентов после того, как камеры наблюдения зафиксировали группы людей, которые ночью спускались в канализационные туннели или выходили из них через люки в Бруклине и Квинсе. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

На одном из видео, снятом в районе Уильямсбург в Бруклине, около семи человек выбрались из канализационного люка прямо посреди перекрестка. Некоторые из них были с налобными фонарями и инструментами, похожими на лопаты. Другая запись зафиксировала, как группа людей после нескольких часов под землей вышла из люка и переоделась возле припаркованных автомобилей.

Владелец автомастерской Аки Якупович, камеры которого зафиксировали одну из таких групп, признался, что не понимает цели их действий.

Я не могу сказать, что они там делали, но волнуюсь, что они задумали что-то плохое

– отметил он.

Власти уверяют, что угрозы нет

В Департаменте охраны окружающей среды Нью-Йорка сообщили, что после проверок повреждений канализационной инфраструктуры не обнаружили. В то же время представитель ведомства Роб Волейша подчеркнул, что пребывание в канализации незаконно и представляет серьезную опасность.

Канализация может содержать многочисленные опасности, включая вредные и потенциально смертельные газы, нестабильные поверхности, риск затопления и замкнутые пространства

– заявил Волейша.

По его словам, гражданам не следует заходить в люки, стоки или другие подземные коммуникации.

Полиция заявила, что после проверки районов не видит угрозы для общественной безопасности. Сообщений о пострадавших или арестах на данный момент не поступало. В то же время местные жители выражают сомнения в невинности таких вылазок.

Они выглядят так, будто искали что-то важное, например, деньги, или чтобы нанести какой-то вред. Семь взрослых людей не лезут туда просто ради развлечения

– сказал житель Бруклина Энтони Перди.

В метро Нью-Йорка мужчина ранил людей мачете, выкрикивая, что он "Люцифер", полиции пришлось застрелить его12.04.26, 01:40 • 3684 просмотра

Степан Гафтко

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