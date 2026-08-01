Меркурий в наибольшей западной элонгации: когда и где его искать на небе

$45.440.0951.040.21
ukenru
13:15 • 6136 просмотра
Продолжительные отключения света и воды: Зеленский сообщил, где ситуация с энергоснабжением после атак рф хуже всего
11:56 • 11924 просмотра
За высокопоставленного чиновника Нацполиции Ценова внесли 15 млн гривен залога по делу "Карфаген"
11:28 • 10725 просмотра
Усиление атак рф тормозит экономику и толкает цены вверх - НБУ дал прогноз
10:58 • 10081 просмотра
У сотрудников "Киевтеплоэнерго" проводят обыски и изымают документы - КГГА
09:24 • 16665 просмотра
Киев и четыре области переведены на аварийные отключения - сколько часов без светаPhoto
6 ноября, 07:24 • 23312 просмотра
Более 40 черных дельфинов выбросились на берег и погибли в Новой Зеландии
Эксклюзив
6 ноября, 07:15 • 34690 просмотра
Возвращение ветеранов к работе: эксперт объяснил, почему важно готовить не только рабочее место, но и коллектив
Эксклюзив
6 ноября, 06:40 • 35839 просмотра
"Я плохая мама?": почему женщины скрывают послеродовую депрессию и как им помочь
Эксклюзив
6 ноября, 06:03 • 35825 просмотра
Ракеты по заводам, фейки против оборонки: как Россия пытается ослабить украинский ОПК
6 ноября, 05:44 • 18960 просмотра
Джей Ди Вэнс формирует альянс с недовольными избирателями Трампа к выборам 2028 года — Fox News
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Популярные новости
Холодный фронт накроет Украину 6 ноября: дожди и мокрый снегPhoto6 ноября, 04:57 • 22261 просмотра
Трамп подписал запрет будущим президентам менять Овальный кабинет6 ноября, 06:54 • 25999 просмотра
Триумфальная арка Трампа получила одобрение - суд заблокировал её через несколько часовPhoto6 ноября, 07:40 • 21126 просмотра
Сын Итана Хоука получил первую главную роль в кино вместе с Энтони Хопкинсом08:17 • 18973 просмотра
Число погибших из-за авиаудара рф по Камышевахе возросло до 53PhotoVideo09:00 • 11827 просмотра
публикации
Возвращение ветеранов к работе: эксперт объяснил, почему важно готовить не только рабочее место, но и коллектив
Эксклюзив
6 ноября, 07:15 • 34693 просмотра
"Я плохая мама?": почему женщины скрывают послеродовую депрессию и как им помочь
Эксклюзив
6 ноября, 06:40 • 35842 просмотра
Ракеты по заводам, фейки против оборонки: как Россия пытается ослабить украинский ОПК
Эксклюзив
6 ноября, 06:03 • 35830 просмотра
В Нидерландах стартовала Bitcoin Amsterdam 2026: о чём говорят участники на фоне падения биткоина5 ноября, 19:18 • 49812 просмотра
Мелания Трамп встретилась с представителями Украины и рф после операции в Олешках — важнейшие детали и заявления5 ноября, 17:09 • 41544 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Марко Рубио
Джей Ди Вэнс
Кристен Михаль
Владимир Зеленский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Белый дом
Франция
Реклама
УНН Lite
Страсти в F1: почему нарастает противостояние между гонщиками команды Ferrari13:53 • 188 просмотра
В Германии сырое свиное мясо стало главным источником массовых пищевых отравлений13:27 • 1776 просмотра
Сын Итана Хоука получил первую главную роль в кино вместе с Энтони Хопкинсом08:17 • 19134 просмотра
Триумфальная арка Трампа получила одобрение - суд заблокировал её через несколько часовPhoto6 ноября, 07:40 • 21284 просмотра
Трамп подписал запрет будущим президентам менять Овальный кабинет6 ноября, 06:54 • 26163 просмотра
Актуальное
Отопление
Хранитель
Бильд
Техника
BFM TV

Меркурий в наибольшей западной элонгации: когда и где его искать на небе

Киев • УНН

 • 74279 просмотра

2 августа 2026 года Меркурий достигнет наибольшей западной элонгации, что позволит украинцам наблюдать планету невооруженным глазом. Лучшее время для наблюдения — утро 2 августа из Киева.

Меркурий в наибольшей западной элонгации: когда и где его искать на небе

В начале августа украинцы смогут увидеть Меркурий невооруженным глазом. Утром 2 августа 2026 года планета достигнет наибольшей западной элонгации — максимального видимого расстояния от Солнца на утреннем небе, что делает этот период наилучшим для ее наблюдения из Северного полушария, в частности из Киева, пишет УНН.

Что такое наибольшая западная элонгация

Наибольшая западная элонгация — это астрономическая конфигурация, при которой внутренняя планета достигает максимального углового удаления к западу от Солнца для наблюдателя с Земли.

Поскольку орбиты Меркурия и Венеры расположены внутри земной орбиты, они никогда не восходят на противоположной от Солнца стороне неба.

Почему именно 2 августа Меркурий виден лучше всего

2 августа 2026 года Меркурий достигнет своей наибольшей утренней элонгации — наибольшего видимого расстояния от восходящего Солнца. Это утреннее появление лучше всего наблюдать из Северного полушария.

Астрономы нашли десятки планет, вращающихся вокруг двух звезд04.05.26, 14:43 • 4463 просмотра

Когда смотреть и в какую сторону горизонта

В момент наибольшей элонгации Меркурий будет наиболее удален от места восхода солнца на небесном куполе.

А после этого, когда он начнет приближаться к месту восхода солнца, он станет немного ярче, что облегчит его наблюдение в утренних сумерках. Он будет низко над горизонтом. Утром 11 августа к нему присоединится молодой серп Луны. А 15 августа произойдет его близкая встреча с Юпитером.

Наибольшая элонгация — момент, когда Меркурий находится дальше всего от слепящего света восхода солнца — приходится на 2 августа 2026 года примерно на 8:00 по UTC (5 утра по Киеву). Тем утром Меркурий будет сиять с величиной +0,1. В это время Меркурий будет расположен на расстоянии 19 градусов от Солнца на небесной сфере.

Эксперты советуют не направлять бинокли или телескопы на солнце после восхода солнца, так как это может вызвать серьезное повреждение глаз.

Из Киева этот период видимости будет довольно благоприятным, но, тем не менее, наблюдение будет сложным.

Планета размером с Юпитер пережила гибель своей звезды11.07.26, 23:25 • 4895 просмотров

Павел Башинский

Обществопубликации
Новый год
Украина
Киев