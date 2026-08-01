Меркурий в наибольшей западной элонгации: когда и где его искать на небе

В начале августа украинцы смогут увидеть Меркурий невооруженным глазом. Утром 2 августа 2026 года планета достигнет наибольшей западной элонгации — максимального видимого расстояния от Солнца на утреннем небе, что делает этот период наилучшим для ее наблюдения из Северного полушария, в частности из Киева, пишет УНН.

Что такое наибольшая западная элонгация

Наибольшая западная элонгация — это астрономическая конфигурация, при которой внутренняя планета достигает максимального углового удаления к западу от Солнца для наблюдателя с Земли.

Поскольку орбиты Меркурия и Венеры расположены внутри земной орбиты, они никогда не восходят на противоположной от Солнца стороне неба.

Почему именно 2 августа Меркурий виден лучше всего

2 августа 2026 года Меркурий достигнет своей наибольшей утренней элонгации — наибольшего видимого расстояния от восходящего Солнца. Это утреннее появление лучше всего наблюдать из Северного полушария.

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Когда смотреть и в какую сторону горизонта

В момент наибольшей элонгации Меркурий будет наиболее удален от места восхода солнца на небесном куполе.

А после этого, когда он начнет приближаться к месту восхода солнца, он станет немного ярче, что облегчит его наблюдение в утренних сумерках. Он будет низко над горизонтом. Утром 11 августа к нему присоединится молодой серп Луны. А 15 августа произойдет его близкая встреча с Юпитером.

Наибольшая элонгация — момент, когда Меркурий находится дальше всего от слепящего света восхода солнца — приходится на 2 августа 2026 года примерно на 8:00 по UTC (5 утра по Киеву). Тем утром Меркурий будет сиять с величиной +0,1. В это время Меркурий будет расположен на расстоянии 19 градусов от Солнца на небесной сфере.

Эксперты советуют не направлять бинокли или телескопы на солнце после восхода солнца, так как это может вызвать серьезное повреждение глаз.

Из Киева этот период видимости будет довольно благоприятным, но, тем не менее, наблюдение будет сложным.

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