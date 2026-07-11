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Планета размером с Юпитер пережила гибель своей звезды

Киев • УНН

 • 914 просмотра

Планета WD 1856 b размером с Юпитер выжила после превращения звезды в белого карлика. Ученые использовали телескоп Джеймса Уэбба для ее детального изучения.

Планета размером с Юпитер пережила гибель своей звезды

WD 1856 b — единственный подтвержденный случай планеты, пережившей гибель звезды, подобной Солнцу, пишет УНН со ссылкой на Ars Technica.

Детали

Это мир размером с Юпитер, вращающийся вокруг белого карлика — остатка выгоревшей звезды, подобной Солнцу. Теперь группа астрономов впервые использовала космический телескоп Джеймса Уэбба, чтобы внимательнее изучить эту планету.

WD 1856 b была обнаружена случайно. В 2020 году астрономы направили обсерваторию TESS на выборку примерно из 2000 белых карликов. Эти звезды — остатки звезды, подобной Солнцу, которые уже прошли фазу красного гиганта, оставив после себя тело размером с Землю, состоящее в основном из таких элементов, как углерод и кислород. Команда TESS искала небольшие объекты, такие как кометы или астероиды, которые могли бы пройти транзитом мимо поверхности этих мертвых звезд.

В системе белого карлика WD 1856 они обнаружили газового гиганта. "Как только они посмотрели на него, они сказали: "Окей, это странно"", - сказал Кристофер О'Коннор, теоретический астрофизик из Корнелльского университета и соавтор недавнего исследования WD 1856 b в журнале Nature.

Белый карлик примерно в семь раз меньше газового гиганта, вращающегося вокруг него. Его яркость должна была бы падать почти до нуля каждый раз, когда планета проходит перед ним, но вместо этого она падает примерно вдвое. Более того, планета вращается на расстоянии около 0,02 астрономических единиц от белого карлика, что противоречит нашим представлениям о том, как гибель звезды должна изменять ее систему. WD 1856 b, похоже, не сместилась наружу. Она приблизилась. Это открытие немедленно вызвало ажиотаж в научном сообществе.

WD 1856 находится всего в 75 световых годах от Земли - это практически наш галактический сосед. О'Коннор рассматривает близость как намек на то, что во Вселенной могут существовать и другие планеты, пережившие свои звезды. "Наличие такой близкой к нам планеты говорит о том, что таких планет может быть еще много, которые ждут своего открытия", - сказал он. Однако, прежде чем приступить к масштабным поискам выживших планет, команда хочет более подробно изучить систему WD 1856.

"Мы уже провели дополнительные наблюдения с помощью телескопа Джеймса Уэбба. Это произошло уже после того, как мы отправили эту статью. Наша команда только начала работу", - сказал О'Коннор.

Астрономы нашли десятки планет, вращающихся вокруг двух звезд04.05.26, 14:43 • 4278 просмотров

Юлия Шрамко

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