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Зеленский: сбили только одну баллистическую ракету рф из 27 "просто потому, что нет ракет для Patriot"

Киев • УНН

 • 73725 просмотра

Оккупанты выпустили по Украине 35 ракет, из них 27 баллистических, и 185 дронов. Зеленский заявил, что из-за дефицита перехватчиков к Patriot сбили только одну баллистическую ракету.

Зеленский: сбили только одну баллистическую ракету рф из 27 "просто потому, что нет ракет для Patriot"

Этой ночью российские войска выпустили по Украине 35 ракет, из них 27 баллистических, и 185 ударных беспилотников, и лишь одну баллистическую ракету сегодня ночью удалось сбить "просто потому, что нет ракет к "пэтриотам"", сообщил Президент Владимир Зеленский, реагируя на очередную атаку рф, пишет УНН.

Детали

"С ночи в Киеве и области продолжаются работы по ликвидации последствий российского удара. Много пожаров было в городе – семь районов пострадали. И, как обычно, россияне ударили по обычным жилым домам. Повреждено 18 домов, школа, посольство Литвы и объекты инфраструктуры. На данный момент известно, что девять человек погибли из-за этой атаки. Мои соболезнования родным и близким. Десятки людей ранены. Всем, кому необходимо, медики оказывают помощь", - написал Зеленский в субботу в соцсетях.

Этой ночью россияне выпустили по Украине 35 ракет, из них 27 баллистических, и 185 ударных беспилотников различных типов. Главная цель – Киев. Но били и по Днепровщине, Сумщине, Харьковщине, Полтавщине. Лишь одну баллистическую ракету сегодня ночью удалось сбить просто потому, что нет ракет к "пэтриотам". И именно такой дефицит перехватчиков против баллистики только поощряет россию наносить такие удары против жизни

- подчеркнул Зеленский.

Президент подчеркнул: "Очень важно, чтобы партнеры услышали, что эти средства нужны не где-то на складах для возможных сценариев, а здесь и сейчас, чтобы российскую войну можно было сдержать и остановить в Украине. Каждый пакет с антибаллистикой сохраняет жизнь наших людей. И каждая ночь, когда ее нет, приводит к жертвам. Благодарю всех, кто работает, чтобы наша защита крепла".

Уже 30 пострадавших от атаки рф в Киеве, среди жертв полицейский01.08.26, 09:29 • 5685 просмотров

Юлия Шрамко

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