Уже 30 пострадавших от атаки рф в Киеве, среди жертв полицейский

Число пострадавших в результате массированной атаки рф на столицу возросло до 30 человек, погибло девять человек, среди жертв полицейский, сообщила полиция Киева, пишет УНН.

Число пострадавших возросло до 30 человек, среди них — четверо детей в возрасте 13, 14 и 17 лет. Погибли девять человек, среди которых — полицейский, находившийся на службе - сообщили в ГУНП в Киеве.

Правоохранители документируют последствия обстрела в семи районах города.

На данный момент известно о повреждении 18 многоквартирных и частных жилых домов, двух учебных заведений, супермаркетов, магазинов, медицинской клиники, административного здания, автомойки и автомобилей. В частности, как указали в правительственном Центре страткома, удар повредил гипермаркет "Велмарт".

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В ночь на 1 августа враг в очередной раз нанес массированный комбинированный удар по столице, применив баллистические ракеты, сообщили в Нацполиции.

Под атакой оказались Дарницкий, Голосеевский, Днепровский, Печерский, Святошинский, Соломенский и Шевченковский районы.

По данным прокуратуры, в Соломенском районе произошло частичное разрушение квартир 5-этажного дома. В Дарницком районе повреждено 13 многоэтажных жилых домов, также выбиты стекла окон в домах в Днепровском районе. В Печерском районе разрушены частные дома.