россия впервые импортировала бензин из Марокко из-за дефицита топлива на внутреннем рынке - Reuters
Киев • УНН
россия импортировала 30 тысяч тонн бензина АИ-92 из Марокко из-за дефицита топлива, вызванного атаками украинских беспилотников на НПЗ. Поставщиком выступила компания "Лукойл".
Россия импортировала морскую партию бензина АИ-92 объемом около 30 тысяч метрических тонн из Марокко. Об этом Reuters сообщили в пятницу два осведомленных источника, пишет УНН.
Детали
Москва ввела ряд мер для поддержки внутреннего топливного рынка после того, как повторные атаки украинских беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы вызвали дефицит и скачок цен. Среди этих мер - железнодорожный импорт бензина из Беларуси и Казахстана, а также запрет на экспорт топлива.
По данным источников, танкер под флагом Панамы загрузил партию в порту Танжер в Марокко в середине июля и в настоящее время разгружает ее в российском арктическом порту Мурманск.
Поставщиком выступила компания "Лукойл", добавили источники.
Данные санкт-петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) свидетельствуют, что бензин АИ-92 предлагается для доставки железной дорогой со станции Кола, которая обслуживает порт Мурманск.
"Лукойл" не сразу ответил на запрос о комментарии.
Вице-премьер России Александр Новак в середине июля заявил, что страна начнет импортировать нефтепродукты, чтобы стабилизировать внутренний рынок на фоне дефицита топлива, вызванного простоями нефтеперерабатывающих заводов и ростом спроса.
Ранее Reuters сообщало со ссылкой на источники, что Россия также начала импортировать бензин морским путем из Индии.
В начале июля производство бензина в России упало примерно до 65% от среднего летнего потребления из-за остановок на крупных НПЗ после атак беспилотников, которые в последние месяцы участились.
Сокращение производства вынудило российские власти ограничить продажу бензина в нескольких регионах страны.
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