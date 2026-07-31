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россия впервые импортировала бензин из Марокко из-за дефицита топлива на внутреннем рынке - Reuters

Киев • УНН

 • 47786 просмотра

россия импортировала 30 тысяч тонн бензина АИ-92 из Марокко из-за дефицита топлива, вызванного атаками украинских беспилотников на НПЗ. Поставщиком выступила компания "Лукойл".

россия впервые импортировала бензин из Марокко из-за дефицита топлива на внутреннем рынке - Reuters

Россия импортировала морскую партию бензина АИ-92 объемом около 30 тысяч метрических тонн из Марокко. Об этом Reuters сообщили в пятницу два осведомленных источника, пишет УНН.

Детали

Москва ввела ряд мер для поддержки внутреннего топливного рынка после того, как повторные атаки украинских беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы вызвали дефицит и скачок цен. Среди этих мер - железнодорожный импорт бензина из Беларуси и Казахстана, а также запрет на экспорт топлива.

По данным источников, танкер под флагом Панамы загрузил партию в порту Танжер в Марокко в середине июля и в настоящее время разгружает ее в российском арктическом порту Мурманск.

Поставщиком выступила компания "Лукойл", добавили источники.

Данные санкт-петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) свидетельствуют, что бензин АИ-92 предлагается для доставки железной дорогой со станции Кола, которая обслуживает порт Мурманск.

"Лукойл" не сразу ответил на запрос о комментарии.

Вице-премьер России Александр Новак в середине июля заявил, что страна начнет импортировать нефтепродукты, чтобы стабилизировать внутренний рынок на фоне дефицита топлива, вызванного простоями нефтеперерабатывающих заводов и ростом спроса.

Ранее Reuters сообщало со ссылкой на источники, что Россия также начала импортировать бензин морским путем из Индии.

В начале июля производство бензина в России упало примерно до 65% от среднего летнего потребления из-за остановок на крупных НПЗ после атак беспилотников, которые в последние месяцы участились.

Сокращение производства вынудило российские власти ограничить продажу бензина в нескольких регионах страны.

россия продлила запрет на экспорт бензина до конца января 2027 года30.07.26, 18:11 • 3678 просмотров

Ольга Розгон

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