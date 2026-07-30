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Техника

россия продлила запрет на экспорт бензина до конца января 2027 года

Киев • УНН

 • 3678 просмотра

Правительство россии ввело запрет на экспорт бензина и других видов топлива до 31 января 2027 года. С 1 сентября ограничения не будут распространяться на дизельное топливо для производителей.

россия продлила запрет на экспорт бензина до конца января 2027 года

Правительство россии ввело новый запрет на экспорт бензина, дизельного топлива и других видов топлива до 31 января 2027 года. Об этом сообщают российские СМИ, пишет УНН.

Подробности

О том, что российские власти планируют продлить запрет на экспорт топлива, в субботу заявил вице-премьер-министр александр новак.

В то же время тогда он утверждал, что запрет на экспорт топлива будет продлен до конца 2026 года, тогда как ограничения на экспорт дизельного топлива отменят "по мере восстановления рынка".

Отмечается, что с 1 сентября текущего года ограничения не будут распространяться на дизельное и судовое топливо, а также газойли, которые вывозятся с территории россии непосредственными производителями.

Также вывоз топлива будет разрешен в рамках международных межправительственных соглашений ⁠и для оказания гуманитарной помощи ‌иностранным государствам ‌на основании решений правительства.

Срок действия запрета экспорта дизеля и бензина для российских производителей истекал 31 июля.

Напомним

8 июля вице-премьер рф александр новак заявил о запрете экспорта дизельного топлива. Правительство также перенесло ремонты НПЗ и задействовало дополнительные мощности.

Ольга Розгон

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