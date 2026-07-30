россия продлила запрет на экспорт бензина до конца января 2027 года
Киев • УНН
Правительство россии ввело запрет на экспорт бензина и других видов топлива до 31 января 2027 года. С 1 сентября ограничения не будут распространяться на дизельное топливо для производителей.
Правительство россии ввело новый запрет на экспорт бензина, дизельного топлива и других видов топлива до 31 января 2027 года. Об этом сообщают российские СМИ, пишет УНН.
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О том, что российские власти планируют продлить запрет на экспорт топлива, в субботу заявил вице-премьер-министр александр новак.
В то же время тогда он утверждал, что запрет на экспорт топлива будет продлен до конца 2026 года, тогда как ограничения на экспорт дизельного топлива отменят "по мере восстановления рынка".
Отмечается, что с 1 сентября текущего года ограничения не будут распространяться на дизельное и судовое топливо, а также газойли, которые вывозятся с территории россии непосредственными производителями.
Также вывоз топлива будет разрешен в рамках международных межправительственных соглашений и для оказания гуманитарной помощи иностранным государствам на основании решений правительства.
Срок действия запрета экспорта дизеля и бензина для российских производителей истекал 31 июля.
Напомним
8 июля вице-премьер рф александр новак заявил о запрете экспорта дизельного топлива. Правительство также перенесло ремонты НПЗ и задействовало дополнительные мощности.