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Комплекс мер по ограничению публикаций о разрушении критической инфраструктуры в СМИ будут определять Кабинет министров и Служба безопасности Украины. Об этом сообщил советник президента по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин, передает УНН.



Комплекс мер будут определять Кабмин, СБУ, возможно, еще другие привлеченные службы - сообщил Литвин.

По словам советника Главы государства, "ситуация сложная", поскольку значительная часть таких публикаций — в анонимных Telegram-каналах.

Напомним

В Украине хотят запретить освещение в средствах массовой информации информации о последствиях разрушений и сроках восстановления объектов критической инфраструктуры.