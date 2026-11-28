В ОП ответили, кто будет определять ограничения для публикаций о разрушении критической инфраструктуры
Киев • УНН
Кабмин и СБУ определят меры по ограничению публикаций о разрушении критической инфраструктуры. Значительная часть таких сообщений появляется в Telegram.
Комплекс мер по ограничению публикаций о разрушении критической инфраструктуры в СМИ будут определять Кабинет министров и Служба безопасности Украины. Об этом сообщил советник президента по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин, передает УНН.
Комплекс мер будут определять Кабмин, СБУ, возможно, еще другие привлеченные службы
По словам советника Главы государства, "ситуация сложная", поскольку значительная часть таких публикаций — в анонимных Telegram-каналах.
Напомним
В Украине хотят запретить освещение в средствах массовой информации информации о последствиях разрушений и сроках восстановления объектов критической инфраструктуры.