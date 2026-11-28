Илона Шталлер

75-летняя Илона Шталлер, известная под сценическим именем Чиччолина, объявила о намерении участвовать в выборах мэра Рима 2027 года. Бывшая порноактриса и экс-депутат итальянского парламента заявила, что хочет сделать столицу современной и комфортной для жизни, передает УНН со ссылкой на Bild.

Детали

О своих планах Шталлер рассказала в эфире радиостанции Rai Radio 1. Среди приоритетов будущей программы она назвала ремонт разбитых дорог, увеличение количества деревьев и усиление присутствия полиции на улицах. Последний пункт, по ее словам, особенно важен после того, как у нее украли чемодан на римском вокзале.

Политический опыт у Чиччолины уже есть. В 1979 году она участвовала в выборах от экологической партии Lista del Sole, а в 1987-м была избрана в итальянский парламент от Радикальной партии. Там она проработала пять лет. В ходе политической карьеры Шталлер прославилась провокационными акциями и инициативами: в частности, предлагала заняться сексом с Саддамом Хусейном в обмен на соблюдение резолюций ООН и отказ от войны. Ответа она тогда не получила.

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Это уже не первая попытка Чиччолины занять должность мэра Рима. В 2013 году она также собиралась баллотироваться, но тогда не прошла предварительный отбор кандидатов. Очередные муниципальные выборы в Италии должны состояться в следующем году.