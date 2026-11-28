Очередная фантазия Трампа — президент США представил себя в образе героя «Крёстного отца»
Киев • УНН
Дональд Трамп опубликовал коллаж в стиле «Крёстного отца» с надписью «Veto Corleone». Это намёк на готовность блокировать инициативы демократов.
Президент США Дональд Трамп опубликовал коллаж, на котором предстал в образе героя культового фильма «Крестный отец», обыграв свое имя и право накладывать вето на законодательные инициативы Конгресса. Соответствующая публикация появилась на его странице в социальной сети Truth Social, пишет УНН.
Детали
Коллаж сопровождает надпись «Veto Corleone» («Вето Корлеоне»), которая является отсылкой к имени Вито Корлеоне — главы мафиозного клана из культовой киноленты Фрэнсиса Форда Копполы.
На изображении американский президент предстает в черном смокинге с бабочкой, держа в руке большой красный штамп с надписью «VETO». Рядом с ним сидит кот — еще одна отсылка к известной сцене из фильма.
Публикацию можно расценивать как очередной намек Трампа на готовность использовать президентское право вето для блокирования законодательных инициатив демократов после их успеха на выборах в Конгресс США.
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