Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Китай не оказывают Ирану существенной поддержки в нынешнем конфликте, а их помощь в основном ограничивается обменом разведывательной информацией. Об этом он сказал во время пресс-конференции в своей резиденции Мар-а-Лаго, пишет УНН.

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По словам американского президента, ситуацию вокруг Ирана обсуждали во время его недавней трехсторонней встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и владимиром путиным.

Трамп подчеркнул, что не считает передачу разведданных полноценным вмешательством в конфликт.

Они могли бы вмешаться, но для меня вмешательство означало бы стрельбу, а не передачу им небольшого количества информации – заявил президент США.

Трамп признал, что США также шпионят за другими странами

Комментируя возможную разведывательную деятельность Москвы и Пекина, глава Белого дома отметил, что Вашингтон также занимается сбором соответствующей информации.

Когда говорят, что они могут шпионить за нами, – что ж, мы также шпионим за ними – сказал Трамп.

В то же время американский президент выразил убежденность, что Россия и Китай заинтересованы в завершении конфликта вокруг Ирана.

Думаю, в этом плане они мне помогают – добавил Трамп.

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