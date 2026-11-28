Трамп не видит серьёзной поддержки Ирана со стороны России и Китая и считает, что они даже помогают США
Киев • УНН
Трамп заявил, что Россия и Китай ограничили помощь Ирану обменом разведданными. Он считает, что обе страны способствуют завершению конфликта.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Китай не оказывают Ирану существенной поддержки в нынешнем конфликте, а их помощь в основном ограничивается обменом разведывательной информацией. Об этом он сказал во время пресс-конференции в своей резиденции Мар-а-Лаго, пишет УНН.
Подробности
По словам американского президента, ситуацию вокруг Ирана обсуждали во время его недавней трехсторонней встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и владимиром путиным.
Трамп подчеркнул, что не считает передачу разведданных полноценным вмешательством в конфликт.
Они могли бы вмешаться, но для меня вмешательство означало бы стрельбу, а не передачу им небольшого количества информации
Трамп признал, что США также шпионят за другими странами
Комментируя возможную разведывательную деятельность Москвы и Пекина, глава Белого дома отметил, что Вашингтон также занимается сбором соответствующей информации.
Когда говорят, что они могут шпионить за нами, – что ж, мы также шпионим за ними
В то же время американский президент выразил убежденность, что Россия и Китай заинтересованы в завершении конфликта вокруг Ирана.
Думаю, в этом плане они мне помогают
Трамп о путине: я мог бы сказать, что он не друг, но я должен заключить сделку27.11.26, 11:26 • 13760 просмотров