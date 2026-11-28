Президент США Дональд Трамп заявив, що росія та Китай не надають Ірану суттєвої підтримки у нинішньому конфлікті, а їхня допомога переважно обмежується обміном розвідувальною інформацією. Про це він сказав під час пресконференції у своїй резиденції Мар-а-Лаго, пише УНН.

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За словами американського президента, ситуацію навколо Ірану обговорювали під час його нещодавньої тристоронньої зустрічі з головою КНР Сі Цзіньпіном та володимиром путіним.

Трамп наголосив, що не вважає передачу розвідувальних даних повноцінним втручанням у конфлікт.

Вони могли б втрутитися, але для мене втручання означало б стрілянину, а не передачу їм невеликої кількості інформації – заявив президент США.

Трамп визнав, що США також шпигують за іншими країнами

Коментуючи можливу розвідувальну діяльність москви та Пекіна, очільник Білого дому зазначив, що Вашингтон також займається збором відповідної інформації.

Коли кажуть, що вони можуть шпигувати за нами, – що ж, ми також за ними шпигуємо – сказав Трамп.

Водночас американський президент висловив переконання, що росія та Китай зацікавлені у завершенні конфлікту навколо Ірану.

Думаю, у цьому плані вони мені допомагають – додав Трамп.

Трамп про путіна: я міг би сказати, що він не друг, але я маю укласти угоду