Новошахтинський НПЗ у росії знову палає – підприємство атакували вдруге за тиждень

москва під масованою атакою дронів – аеропорти обмежили роботу, пасажири годинами чекають на виліт

У кремлі знову заговорили про ядерну зброю та заявили, що росія опинилася в оточенні ворогів

Дроновий альянс України та ЄС готується до масштабного розширення – сотні компаній вже подали заявки

Німеччина передбачила майже 12 млрд євро на підтримку України у бюджеті на 2027 рік

На Покровському напрямку українські військові знищили майже 50 окупантів - Генштаб

Погіршення прогнозу зростання ВВП та 70 млрд євро непокритих потреб: уряд схвалив доопрацьований Бюджет-2027

Російський конвой із військовою технікою "втік" після спецоперації України біля берегів Лівії - ЗМІ

Україна провела операцію в Лівії без координації з Європою - Зеленський після розмови із Мелоні