На Донеччині загинули 3 мирних жителів і 5 отримали поранення через ворожі обстріли

Унаслідок атак окупантів на Донеччині 12 квітня загинули троє цивільних у Покровську, Лимані та Мирному. Ще п'ятеро людей отримали поранення різного ступеня важкості.