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По угоді зі США досягнуто "суттєвого прогресу", очікується меморандум і ратифікація у Раді - Свириденко
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По угоді зі США досягнуто "суттєвого прогресу", очікується меморандум і ратифікація у Раді - Свириденко

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Військові показали знищення ворожого танка на Покровському напрямку

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Понад 40 атак на Донеччині: найбільше - на Покровському напрямку, де ворог відчайдушно намагається просунутися - Генштаб

Протягом дня ворог 82 рази атакував позиції Сил оборони України. Найбільш активно ворог діє на Покровському напрямку, де здійснив 27 атак.

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На Донеччині загинули 3 мирних жителів і 5 отримали поранення через ворожі обстріли

Унаслідок атак окупантів на Донеччині 12 квітня загинули троє цивільних у Покровську, Лимані та Мирному. Ще п'ятеро людей отримали поранення різного ступеня важкості.

Війна • 13 квітня, 05:44 • 4342 перегляди

На фронті відбулося 75 боєзіткнень: найгарячіше на Покровському напрямку - Генштаб

Протягом доби на фронті відбулося 75 бойових зіткнень, найбільше атак зафіксовано на Покровському напрямку, де ворог 26 разів намагався прорвати оборону. Сили оборони стримують натиск.

Війна • 11 квітня, 14:55 • 10240 перегляди

Донеччина зазнала масованої атаки рф дронами, за добу 4 загиблих

Масована атака дронами пошкодила Краматорськ, Дружківку, Слов'янськ та Сергіївку. За добу загинуло четверо людей, двоє поранені, руйнувань зазнали 43 цивільні об'єкти.

Війна • 10 квітня, 07:42 • 10823 перегляди