Ворожий танк намагався прорвати оборону, але бійці стрілецького батальйону зупинили його. Спочатку вдарили Javelin, потім працював важкий бомбер "Vampire".
Протягом дня ворог 82 рази атакував позиції Сил оборони України. Найбільш активно ворог діє на Покровському напрямку, де здійснив
27 атак.
Унаслідок атак окупантів на Донеччині 12 квітня загинули троє цивільних у Покровську, Лимані та Мирному. Ще п'ятеро людей отримали поранення різного ступеня важкості.
Протягом доби на фронті відбулося 75 бойових зіткнень, найбільше атак зафіксовано на Покровському напрямку, де ворог 26 разів
намагався прорвати оборону. Сили оборони стримують натиск.
Масована атака дронами пошкодила Краматорськ, Дружківку, Слов'янськ та Сергіївку. За добу загинуло четверо людей, двоє поранені,
руйнувань зазнали 43 цивільні об'єкти.