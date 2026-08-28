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На фронті відбулось 250 боїв за добу: рф скинула понад 270 авіабомб - Генштаб

Київ • УНН

 • 1644 перегляди

На фронті відбулося 250 боєзіткнень, росія завдала 86 авіаударів і скинула 274 КАБи. Втрати ворога склали 1630 військових.

На фронті відбулось 250 боїв за добу: рф скинула понад 270 авіабомб - Генштаб

Впродовж минулої доби, 28 серпня, на фронті відбулось 250 бойових зіткнень. Ворог здійснив 86 авіаційних ударів, під час яких скинув 274 керовані авіабомби. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

Крім того, загарбники застосували 10602 дрони-камікадзе та здійснили 3396 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, 76 - із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Артилерійських обстрілів ворога, зокрема, зазнали населені пункти Товстодубове, Бачівськ, Безсалівка, Кореньок, Уланове, Гірки, Іскрисківщина, Малушине, Винторівка, Яструбщина, Журавка, Потапівка, Чуйківка Сумської області; Кам’янська, Ковпинка Чернігівської області. Авіаудару зазнало Товстодубове.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили дев’ять районів зосередження живої сили противника, гармату та пункт управління БПЛА.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби зафіксовано дві штурмові дії противника. Агресор здійснив 45 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів, два з них – із застосуванням РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 12 атак противника. Загарбники намагалися просунутися в бік населених пунктів Козача Лопань, Гоптівка, Графське, Рубіжне, Стариця, Довгеньке, Радьківка, Охрімівка, Чугунівка та Захарівка.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

Спроби вклинитися в українську оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти 11 разів атакували у бік населених пунктів Лиман та в районах Нового Миру, Новоселівки, Шийківки, Чернещини.

На Слов’янському напрямку противник здійснив сім штурмових дій у районі населеного пункту Крива Лука та в бік Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку російські загарбники проводили одну наступальну дію в бік Малинівки.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 35 атак. Загарбники вели штурмові дії у районах населених пунктів Костянтинівка, Олексієво-Дружківка, Іллінівка, Новоселівка, Русин Яр, Новопавлівка, Софіївка, Кучерів Яр та Довга Балка.

Сорок атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Білицьке, Добропілля, Ганнівка, Чернігівка, Світле, Василівка, Сергіївка та в районі Молодецького, Новопідгороднього, Котлиного, Удачного, Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку ворог здійснив чотири атаки у районах Мирного, Рибного, Злагоди.

На Гуляйпільському напрямку окупанти сім разів атакували позиції наших захисників. Ворог намагався просунутися у бік населених пунктів Воздвижівка, Червона Криниця, Верхня Терса та Гуляйпільське.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили три спроби противника просунутися вперед у районі Малої Токмачки, Новоданилівки та Степногірська.

На Придніпровському напрямку ворог намагався покращити свої позиції один раз.

Минулої доби втрати російських загарбників склали 1630 осіб. Також знешкоджено три танки, 55 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, три засоби ППО, вісім ракет, 16 наземних робототехнічних комплексів, 1657 безпілотних літальних апаратів, 493 одиниці автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки ворога.

137 зі 164 ворожих дронів знешкодили над Україною за ніч28.08.26, 09:12 • 1724 перегляди

Євген Устименко

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