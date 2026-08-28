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Шахед-136

137 зі 164 ворожих дронів знешкодили над Україною за ніч

Київ • УНН

 • 826 перегляди

Уночі росія запустила по Україні 164 ударні дрони, з яких 137 збили або придушили сили ППО. Зафіксовано влучання на 16 локаціях.

137 зі 164 ворожих дронів знешкодили над Україною за ніч

росія вночі випустила по Україні 164 дрони, з них 137 збито або придушено, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у п'ятницю, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 28 серпня (з 18:00 27 серпня) противник атакував 164 ударними БпЛА типу Shahed (половина із них - реактивні), Гербера та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Брянськ, Міллєрово – рф, ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 137 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів на півночі, півдні, сході та центрі країни. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 16 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях

- повідомили у ПС ЗСУ.

Атака триває, в повітряному просторі перебувають близько 10 ворожих БпЛА.

Київщина другу добу поспіль під атакою рф: пошкоджено 14 складів28.08.26, 09:09 • 858 переглядiв

Юлія Шрамко

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