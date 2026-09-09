Пункт пропуску на кордоні з Молдовою припинив роботу після російської атаки: є загиблі та постраждалі
Київ • УНН
російські безпілотники влучили в пункт пропуску «Старокозаче» на кордоні з Молдовою. Є загиблі та постраждалі цивільні.
Уночі російські війська атакували ударними безпілотниками міжнародний пункт пропуску "Старокозаче" на кордоні з Молдовою. Внаслідок удару серед цивільних є загиблі та постраждалі, повідомляє Державна прикордонна служба України, пише УНН.
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За даними ДПСУ, безпілотники влучили в інфраструктуру пункту пропуску та прилеглу територію. Після ударів виникли пожежі.
Загиблі та постраждалі перебували поблизу пункту пропуску. Точну кількість людей у ДПСУ наразі не уточнили.
На жаль, є постраждалі та загиблі серед цивільного населення, які перебували біля пункту пропуску
Через наслідки атаки оформлення громадян і транспортних засобів у пункті пропуску "Старокозаче" тимчасово призупинили. Українська сторона поінформувала про ситуацію представників Молдови.
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