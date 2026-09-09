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Пункт пропуску на кордоні з Молдовою припинив роботу після російської атаки: є загиблі та постраждалі

Київ • УНН

 • 21587 перегляди

російські безпілотники влучили в пункт пропуску «Старокозаче» на кордоні з Молдовою. Є загиблі та постраждалі цивільні.

Пункт пропуску на кордоні з Молдовою припинив роботу після російської атаки: є загиблі та постраждалі

Уночі російські війська атакували ударними безпілотниками міжнародний пункт пропуску "Старокозаче" на кордоні з Молдовою. Внаслідок удару серед цивільних є загиблі та постраждалі, повідомляє Державна прикордонна служба України, пише УНН.

Деталі

За даними ДПСУ, безпілотники влучили в інфраструктуру пункту пропуску та прилеглу територію. Після ударів виникли пожежі.

Загиблі та постраждалі перебували поблизу пункту пропуску. Точну кількість людей у ДПСУ наразі не уточнили.

На жаль, є постраждалі та загиблі серед цивільного населення, які перебували біля пункту пропуску

- повідомили прикордонники.

Через наслідки атаки оформлення громадян і транспортних засобів у пункті пропуску "Старокозаче" тимчасово призупинили. Українська сторона поінформувала про ситуацію представників Молдови.

Після російського удару у Дніпрі з-під завалів будинку врятували 3 людини, серед них підліток09.09.26, 07:05 • 14697 переглядiв

Степан Гафтко

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