Пункт пропуска на границе с Молдовой прекратил работу после российской атаки: есть погибшие и пострадавшие

Ночью российские войска атаковали ударными беспилотниками международный пункт пропуска «Староказачье» на границе с Молдовой. В результате удара среди гражданских есть погибшие и пострадавшие, сообщает Государственная пограничная служба Украины, пишет УНН.

Детали

По данным ГПСУ, беспилотники попали в инфраструктуру пункта пропуска и прилегающую территорию. После ударов возникли пожары.

Погибшие и пострадавшие находились вблизи пункта пропуска. Точное количество людей в ГПСУ пока не уточнили.

К сожалению, среди гражданского населения, находившегося возле пункта пропуска, есть пострадавшие и погибшие — сообщили пограничники.

Из-за последствий атаки оформление граждан и транспортных средств в пункте пропуска «Староказачье» временно приостановили. Украинская сторона проинформировала о ситуации представителей Молдовы.

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