Пункт пропуска на границе с Молдовой прекратил работу после российской атаки: есть погибшие и пострадавшие
Киев • УНН
российские беспилотники попали в пункт пропуска «Староказачье» на границе с Молдовой. Есть погибшие и пострадавшие гражданские лица.
Ночью российские войска атаковали ударными беспилотниками международный пункт пропуска «Староказачье» на границе с Молдовой. В результате удара среди гражданских есть погибшие и пострадавшие, сообщает Государственная пограничная служба Украины, пишет УНН.
Детали
По данным ГПСУ, беспилотники попали в инфраструктуру пункта пропуска и прилегающую территорию. После ударов возникли пожары.
Погибшие и пострадавшие находились вблизи пункта пропуска. Точное количество людей в ГПСУ пока не уточнили.
К сожалению, среди гражданского населения, находившегося возле пункта пропуска, есть пострадавшие и погибшие
Из-за последствий атаки оформление граждан и транспортных средств в пункте пропуска «Староказачье» временно приостановили. Украинская сторона проинформировала о ситуации представителей Молдовы.
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