Крупнейший в мире круизный лайнер спустили на воду в Финляндии

На верфи Meyer Turku в Финляндии спустили на воду Hero of the Seas — крупнейший круизный лайнер, который сейчас строится в мире. Судно для компании Royal Caribbean готово уже более чем на 60%, сообщает Yle, пишет УНН.

Детали

Стальные конструкции лайнера уже завершены, а специалисты перешли к оснащению и внутренней отделке. Передать Hero of the Seas заказчику планируют следующим летом, а первые круизы из Майами должны начаться в августе 2027 года.

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Hero of the Seas станет 4-м судном класса Icon и получит ряд изменений по сравнению с предшественниками. На борту оборудуют больший аквапарк и больше бассейнов, а одной из особенностей станет люкс, оформленный в стиле домика на дереве.

Верфь в Турку сейчас работает с рекордным портфелем заказов. Ежедневно на предприятии заняты около 7000 человек, а сотрудничество с Royal Caribbean запланировано как минимум до 2036 года.

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