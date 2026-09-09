"АТЕШ" провёл разведку одного из ключевых НПЗ в России, данные передали Силам обороны

Агенты партизанского движения «АТЕШ» заявили о проведении разведки Марийского нефтеперерабатывающего завода в Республике Марий Эл в России. Собранную информацию о предприятии передали Силам обороны Украины, сообщает «АТЕШ», пишет УНН.

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По данным движения, Марийский НПЗ имеет проектную мощность более 1,6 млн тонн нефти в год и играет важную роль в топливно-энергетическом комплексе региона.

Во время наблюдения агенты зафиксировали работу основных производственных установок, движение автоцистерн и усиленный режим охраны технологических площадок.

В «АТЕШ» утверждают, что полученные сведения позволили уточнить расположение ключевых участков предприятия, активность на объекте и организацию его охраны.

Собранную информацию, по заявлению движения, передали Силам обороны Украины.

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