"АТЕШ" провёл разведку одного из ключевых НПЗ в России, данные передали Силам обороны
Киев • УНН
Партизаны «АТЕШ» провели разведку Марийского НПЗ в России. Данные о производстве и охране предприятия передали Силам обороны Украины.
Агенты партизанского движения «АТЕШ» заявили о проведении разведки Марийского нефтеперерабатывающего завода в Республике Марий Эл в России. Собранную информацию о предприятии передали Силам обороны Украины, сообщает «АТЕШ», пишет УНН.
Детали
По данным движения, Марийский НПЗ имеет проектную мощность более 1,6 млн тонн нефти в год и играет важную роль в топливно-энергетическом комплексе региона.
Во время наблюдения агенты зафиксировали работу основных производственных установок, движение автоцистерн и усиленный режим охраны технологических площадок.
В «АТЕШ» утверждают, что полученные сведения позволили уточнить расположение ключевых участков предприятия, активность на объекте и организацию его охраны.
Собранную информацию, по заявлению движения, передали Силам обороны Украины.
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