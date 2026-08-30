"АТЕШ" заявил о срыве снабжения российских войск на Купянском направлении

Агенты движения «АТЕШ» вывели из строя 2 релейных шкафа на железной дороге в белгородской области рф, что, по их данным, привело к задержке эшелона с боеприпасами и инженерным имуществом для российских войск на Купянском направлении. Об этом сообщает движение «АТЕШ», пишет УНН.

Детали

По утверждению движения, повреждение железнодорожной автоматики вызвало задержку движения на участке и сорвало запланированную отправку груза.

Боеприпасы и инженерное имущество якобы предназначались для 138-й отдельной мотострелковой бригады и 45-го инженерно-сапёрного полка рф, которые действуют на фронте.

В движении утверждают, что одним из исполнителей операции был бывший военнослужащий вс рф, который оставил службу и присоединился к «АТЕШ».

Независимого подтверждения информации о повреждении железнодорожной инфраструктуры и задержке российского эшелона пока нет.

АТЕШ заявил о диверсии против рф в Ростовской области ко Дню Независимости Украины