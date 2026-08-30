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"АТЕШ" заявив про зрив постачання російських військ на Куп'янський напрямок

Київ • УНН

 • 2602 перегляди

АТЕШ повідомив про пошкодження двох релейних шаф у бєлгородській області рф. Рух заявив про затримку ешелону для військ під Куп’янськом.

"АТЕШ" заявив про зрив постачання російських військ на Куп'янський напрямок

Агенти руху "АТЕШ" вивели з ладу 2 релейні шафи на залізниці у бєлгородській області рф, що, за їхніми даними, призвело до затримки ешелону з боєприпасами та інженерним майном для російських військ на Куп'янському напрямку. Про це повідомляє рух "АТЕШ", пише УНН.

Деталі

За твердженням руху, пошкодження залізничної автоматики спричинило затримку руху на ділянці та зірвало заплановане відправлення вантажу.

Боєприпаси та інженерне майно нібито призначалися для 138-ї окремої мотострілецької бригади та 45-го інженерно-саперного полку рф, які діють на фронті.

У русі стверджують, що одним із виконавців операції був колишній військовослужбовець зс рф, який залишив службу та приєднався до "АТЕШ".

Незалежного підтвердження інформації про пошкодження залізничної інфраструктури та затримку російського ешелону наразі немає.

АТЕШ заявив про диверсію проти рф у ростовській області до Дня Незалежності України24.08.26, 07:22 • 31632 перегляди

Степан Гафтко

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Війна в Україні
Куп'янськ