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Реформа БЕБ не змінила підхід до бізнесу: компанії продовжують стикатись з тиском Бюро

Київ • УНН

 • 3300 перегляди

Попри реформу та зміну керівництва БЕБ, бізнес продовжує скаржитися на дії Бюро. Показовою є ситуація з авіакомпаніями, проти яких відкрили кримінальні провадження через трактування лізингових платежів як роялті.

Реформа БЕБ не змінила підхід до бізнесу: компанії продовжують стикатись з тиском Бюро

Реформа Бюро економічної безпеки триває, однак скарги бізнесу на дії органу свідчать, що поки суттєвої зміни в його роботі не відбулося. Це створює додаткові ризики для українського бізнесу та інвестиційного клімату України. Це ставить питання, чи призведе реформа до реальних змін до підходів роботи БЕБ, чи обмежиться зміною керівництва та формальним перезапуском органу, пише УНН.

Деталі

Нещодавно в Україні працювала місія Міжнародного валютного фонду України, яка серед іншого контролює виконання структурних маркерів і загальний прогрес реформ. Однак, цього разу місія поїхала без жодної публічної заяви.

Попри реформу Бюро економічної безпеки кількість скарг бізнесу на роботу цього органу свідчить про те, що поки суттєвих змін у його роботі не відбулося.

Так, за даними Ради бізнес-омбудсмена, майже третина скарг бізнесу на дії правоохоронних органів стосується саме роботи БЕБ. Варто зауважити, що така тенденція зберігається другий рік підряд. Серед проблем, з якими звертаються підприємці, арешти майна та питання щодо допустимості слідчих дій.

Економіст Віктор Гальчинський в коментарі УНН зауважив, що реформу БЕБ не можна назвати такою, що взагалі не проводиться: було проведено конкурсний відбір керівництва та розпочато зміни в роботі органу. Проте говорити про конкретний результат наразі зарано.

Щодо скарг бізнесу на БЕБ, то я б тут послався саме на формулювання зі звіту МВФ - про "пробуксовку" реформ… Щодо інвестиційного клімату, то це, скажімо так, один із ризиків. На сьогодні головним фактором, який стримує інвестиції, є бойові дії та життя в умовах воєнного стану. Є високі ризики руйнування бізнесу, роботи в умовах війни. Але як один із факторів - однозначно. Якщо бізнес стикається з неправомірними або упередженими діями правоохоронних органів, це впливає на його готовність працювати та інвестувати в Україні

 - зазначив експерт.

Проблеми тиску на бізнес мають значення не лише для окремих компаній. Народний депутат Ярослав Железняк раніше заявляв, що безпідставні слідчі дії з боку правоохоронних органів є одним із головних бар’єрів для міжнародних інвестицій в Україну. За його словами, зараз іноземних інвесторів особливо цікавить українська оборонна промисловість.

Показовим прикладом того, як робота БЕБ створює додаткові ризики для бізнесу, стала ситуація з авіакомпаніями. БЕБ розслідує справи щодо щонайменше 5 авіакомпаній, зокрема МАУ, "Авіакомпанія Константа", "Урга", Н3Operations та "Скайлайн" через начебто несплату в український бюджет додаткових 15% податку з доходів нерезидентів за договорами лізингу літаків і вертольотів. Слідчі прирівнюють лізингові платежі до роялті, а повітряні судна трактують не як транспортні засоби, а як "обладнання".

Проте, на думку опитаних УНН юристів, під час розслідування слідчі ігнорують чинні міжнародні конвенції про уникнення подвійного оподаткування. Ратифіковані Верховною Радою договори з іноземними державами мають пріоритет над національним законодавством і визначають, у якій державі та за якою ставкою може оподатковуватися відповідний дохід нерезидента. Тому автоматичне донарахування 15% в Україні без урахування положень конкретної конвенції є щонайменше спірним, наголошують експерти.

Як повідомляв УНН, представники авіаційної галузі публічно заявили про тиск з боку Бюро економічної безпеки через трактування слідчими операцій з лізингу повітряного транспорту як роялті, кримінальні провадження та спроби донарахування податків за сім років. За їхніми словами цивільна авіація опинилася під загрозою знищення через дії державних контролюючих органів, які можуть остаточно добити компанії, які пережили закриття неба та релокацію за кордон через повномасштабну війну.

Для авіабізнесу це означає не лише юридичні суперечки. Кримінальні провадження створюють додаткову невизначеність для компаній, їхніх партнерів, лізингодавців та потенційних інвесторів. А для галузі, яка значною мірою залежить від міжнародного фінансування та лізингових механізмів, передбачуваність державної політики є критично важливою.

Саме тому, на думку економіста Віктора Гальчинського, проблема не зводиться лише до того, хто очолює БЕБ.

Що могло б змінити ситуацію? Думаю, це могло б запрацювати, якщо повністю будуть змінені кадри на мотивованих людей, які поважають новий законодавчий фреймворк роботи БЕБ. Але ми бачимо, що цей процес важкий. Система часто не вміє багато чого робити, крім однієї дуже важливої справи - захищати саму себе. Якщо новому керівнику БЕБ вдасться сформувати критичну масу команди з неупереджених людей, для яких верховенство права буде не просто словами, а принципом роботи, тоді можна буде говорити про реальні зміни. Завдання реформи полягає в тому, щоб Бюро дійсно захищало економічні інтереси держави та інтереси чесного і прозорого бізнесу, а не заважало роботі бізнесу, який працює в межах закону

- наголосив він.

У підсумку реформа БЕБ має оцінюватися не за фактом проведення конкурсу чи зміни керівництва, а за тим, чи змінилася сама практика роботи органу. Поки ж бізнес продовжує скаржитися на дії Бюро, а окремі галузі, зокрема авіаційна, стикаються з кримінальними провадженнями у спірних податкових питаннях.

БЕБ не може самостійно встановлювати нові правила оподаткування - юрист04.09.26, 14:35 • 91581 перегляд

Євген Царенко

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