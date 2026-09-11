Удари рф по АЗС у Києві - двоє людей загинули, є поранені

Внаслідок російських ударів по автозаправних станціях у Дніпровському і Оболонському районах Києва 11 вересня загинуло двоє людей. Про це повідомив міський голова столиці України Віталій Кличко, передає УНН.

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Спочатку Кличко повідомив, що один поранений під час атаки на одну із АЗС столиці помер від отриманих травм.

Постраждали від ранкової атаки 6 людей. Із них 5 медики госпіталізували. Одному надали допомогу на місці - йдеться в повідомленні.

Згодом він повідомив, що у лікарні помер іще один постраждалий.

Наразі в стаціонарах столичних медзакладів перебувають четверо поранених - додав міський голова Києва.

Нагадаємо

У п’ятницю, 11 вересня, росіяни вдарили по автозаправних станціях у двох районах Києва - Дніпровському і Оболонському.