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Удари рф по АЗС у Києві - двоє людей загинули, є поранені

Київ • УНН

 • 662 перегляди

У Києві внаслідок російських ударів по АЗС у Дніпровському та Оболонському районах загинули двоє людей.

Удари рф по АЗС у Києві - двоє людей загинули, є поранені

Внаслідок російських ударів по автозаправних станціях у Дніпровському і Оболонському районах Києва 11 вересня загинуло двоє людей. Про це повідомив міський голова столиці України Віталій Кличко, передає УНН.

Деталі

Спочатку Кличко повідомив, що один поранений під час атаки на одну із АЗС столиці помер від отриманих травм.

Постраждали від ранкової атаки 6 людей. Із них 5 медики госпіталізували. Одному надали допомогу на місці

- йдеться в повідомленні.

Згодом він повідомив, що у лікарні помер іще один постраждалий.

Наразі в стаціонарах столичних медзакладів перебувають четверо поранених

- додав міський голова Києва.

Нагадаємо

У п’ятницю, 11 вересня, росіяни вдарили по автозаправних станціях у двох районах Києва - Дніпровському і Оболонському.

Євген Устименко

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Віталій Кличко
Київ