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Удары РФ по АЗС в Киеве — два человека погибли, есть раненые

Киев • УНН

 • 5308 просмотра

В Киеве в результате российских ударов по АЗС в Днепровском и Оболонском районах погибли два человека.

Удары РФ по АЗС в Киеве — два человека погибли, есть раненые

В результате российских ударов по автозаправочным станциям в Днепровском и Оболонском районах Киева 11 сентября погибли два человека. Об этом сообщил мэр столицы Украины Виталий Кличко, передает УНН.

Подробности

Сначала Кличко сообщил, что один из раненых во время атаки на одну из АЗС столицы умер от полученных травм.

В результате утренней атаки пострадали 6 человек. Из них 5 медики госпитализировали. Одному оказали помощь на месте

- говорится в сообщении.

Позже он сообщил, что в больнице умер еще один пострадавший.

В настоящее время в стационарах столичных медучреждений находятся четверо раненых

- добавил мэр Киева.

Напомним

В пятницу, 11 сентября, россияне нанесли удар по автозаправочным станциям в двух районах Киева — Днепровском и Оболонском.

Евгений Устименко

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