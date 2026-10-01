Что отмечают 1 октября в Украине и мире

1 октября в Украине отмечают один из важнейших государственных и религиозных праздников — День защитников и защитниц Украины, День украинского казачества и великий праздник Покрова Пресвятой Богородицы. В мире под эгидой ООН и ЮНЕСКО отмечают Международный день пожилых людей, Международный день музыки, Всемирный день вегетарианства и Международный день кофе, а Китай, Нигерия и Кипр празднуют свои главные национальные дни. В церковном календаре по новому стилю отмечают Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы, пишет УНН.

День защитников и защитниц Украины

Официальный государственный праздник, установленный Указом Президента Украины в 2014 году. Праздник чествует мужество, героизм и стойкость воинов Вооружённых сил Украины, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, СБУ и всех силовых структур, которые защищают суверенитет, территориальную целостность и свободу государства.

Ежегодно 1 октября в 09:00 по всей стране проходит общенациональная минута молчания в память обо всех погибших украинских воинах.

День украинского казачества

Официальный праздник, учреждённый Указом Президента Украины в 1999 году, который исторически и духовно связан с праздником Покрова — небесной покровительницы казацкого войска.

Событие подчёркивает глубокую историческую преемственность современного украинского войска по отношению к казачьим традициям Запорожской Сечи и освободительной борьбе прошлых столетий.

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День ветерана в Украине

Государственная дата, установленная постановлением Кабинета министров Украины в 2004 году.

Событие призвано привлечь внимание общества к проблемам ветеранов войны и труда, обеспечению их социальной защиты, надлежащего медицинского обслуживания и выражению глубокой благодарности за их трудовой и боевой вклад в развитие государства.

Международный день пожилых людей (International Day of Older Persons)

Официальный день ООН, учреждённый Генеральной Ассамблеей в 1990 году.

Событие акцентирует внимание на старении населения как глобальной демографической тенденции, защите прав людей пожилого возраста, расширении их социальной активности, обеспечении доступной медицины и преодолении возрастной дискриминации (эйджизма).

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Международный день музыки (International Music Day)

Учреждён в 1975 году по инициативе Международного музыкального совета при ЮНЕСКО.

Праздник объединяет композиторов, исполнителей и слушателей по всему миру, способствуя межкультурному обмену, сохранению классического наследия, развитию современной музыкальной культуры и распространению гуманистических ценностей посредством искусства звуков.

Международный день кофе (International Coffee Day)

Официальный праздник, учреждённый Международной организацией кофе в 2015 году во время выставки Expo в Милане.

Событие посвящено популяризации культуры потребления кофе, поддержке миллионов фермеров в развивающихся странах, а также продвижению принципов справедливой торговли в кофейной индустрии.

Всемирный день вегетарианства (World Vegetarian Day)

Учреждён Североамериканским вегетарианским обществом в 1977 году и поддержан Международным вегетарианским союзом (IVU) в 1978 году.

Событие открывает ежегодный "Месяц вегетарианской осведомлённости" и популяризирует растительный рацион питания ради сохранения здоровья, сокращения выбросов парниковых газов и этичного отношения к животным.

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День провозглашения Китайской Народной Республики (National Day of the People's Republic of China)

Главный национальный праздник Китая в честь объявления Мао Цзэдуном о создании КНР на площади Тяньаньмэнь в Пекине 1 октября 1949 года.

Событие открывает так называемую "Золотую неделю" национальных выходных в стране, сопровождающуюся массовыми торжествами и военными парадами.

День независимости Нигерии (Nigeria Independence Day)

Государственный праздник в память о 1 октября 1960 года, когда Нигерия обрела полную независимость от Великобритании, став одним из крупнейших суверенных государств Африканского континента.

День независимости Кипра (Cyprus Independence Day)

Официальный праздник в честь провозглашения суверенитета Республики Кипр после британского колониального правления в 1960 году в соответствии с Цюрихско-Лондонскими соглашениями.

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Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии

По новому календарю православные и греко-католические верующие отмечают Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии — великий христианский праздник, установленный в память о чудесном явлении Богородицы во Влахернском храме Константинополя в X веке, когда Она простёрла свой омофор над горожанами, защитив их от вражеской осады.

Также в этот день чтят память преподобного Романа Сладкопевца (VI в.) — выдающегося византийского гимнографа и автора кондаков, и преподобного Анании Тырновского.

По старому календарю верующие чтят память преподобного Евмения, епископа Гортины — святителя VII века, прославившегося милосердием, щедростью и чудотворениями, а также святой мученицы Ариадны Промисской (Фригийской), подвергшейся преследованиям за веру во времена императора Адриана.

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