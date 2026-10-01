Что отмечают 1 октября в Украине и мире
Киев • УНН
1 октября Украина отмечает День защитников и защитниц, День казачества, День ветерана и Покров. В мире чествуют пожилых людей, музыку и кофе.
1 октября в Украине отмечают один из важнейших государственных и религиозных праздников — День защитников и защитниц Украины, День украинского казачества и великий праздник Покрова Пресвятой Богородицы. В мире под эгидой ООН и ЮНЕСКО отмечают Международный день пожилых людей, Международный день музыки, Всемирный день вегетарианства и Международный день кофе, а Китай, Нигерия и Кипр празднуют свои главные национальные дни. В церковном календаре по новому стилю отмечают Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы, пишет УНН.
День защитников и защитниц Украины
Официальный государственный праздник, установленный Указом Президента Украины в 2014 году. Праздник чествует мужество, героизм и стойкость воинов Вооружённых сил Украины, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, СБУ и всех силовых структур, которые защищают суверенитет, территориальную целостность и свободу государства.
Ежегодно 1 октября в 09:00 по всей стране проходит общенациональная минута молчания в память обо всех погибших украинских воинах.
День украинского казачества
Официальный праздник, учреждённый Указом Президента Украины в 1999 году, который исторически и духовно связан с праздником Покрова — небесной покровительницы казацкого войска.
Событие подчёркивает глубокую историческую преемственность современного украинского войска по отношению к казачьим традициям Запорожской Сечи и освободительной борьбе прошлых столетий.
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День ветерана в Украине
Государственная дата, установленная постановлением Кабинета министров Украины в 2004 году.
Событие призвано привлечь внимание общества к проблемам ветеранов войны и труда, обеспечению их социальной защиты, надлежащего медицинского обслуживания и выражению глубокой благодарности за их трудовой и боевой вклад в развитие государства.
Международный день пожилых людей (International Day of Older Persons)
Официальный день ООН, учреждённый Генеральной Ассамблеей в 1990 году.
Событие акцентирует внимание на старении населения как глобальной демографической тенденции, защите прав людей пожилого возраста, расширении их социальной активности, обеспечении доступной медицины и преодолении возрастной дискриминации (эйджизма).
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Международный день музыки (International Music Day)
Учреждён в 1975 году по инициативе Международного музыкального совета при ЮНЕСКО.
Праздник объединяет композиторов, исполнителей и слушателей по всему миру, способствуя межкультурному обмену, сохранению классического наследия, развитию современной музыкальной культуры и распространению гуманистических ценностей посредством искусства звуков.
Международный день кофе (International Coffee Day)
Официальный праздник, учреждённый Международной организацией кофе в 2015 году во время выставки Expo в Милане.
Событие посвящено популяризации культуры потребления кофе, поддержке миллионов фермеров в развивающихся странах, а также продвижению принципов справедливой торговли в кофейной индустрии.
Всемирный день вегетарианства (World Vegetarian Day)
Учреждён Североамериканским вегетарианским обществом в 1977 году и поддержан Международным вегетарианским союзом (IVU) в 1978 году.
Событие открывает ежегодный "Месяц вегетарианской осведомлённости" и популяризирует растительный рацион питания ради сохранения здоровья, сокращения выбросов парниковых газов и этичного отношения к животным.
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День провозглашения Китайской Народной Республики (National Day of the People's Republic of China)
Главный национальный праздник Китая в честь объявления Мао Цзэдуном о создании КНР на площади Тяньаньмэнь в Пекине 1 октября 1949 года.
Событие открывает так называемую "Золотую неделю" национальных выходных в стране, сопровождающуюся массовыми торжествами и военными парадами.
День независимости Нигерии (Nigeria Independence Day)
Государственный праздник в память о 1 октября 1960 года, когда Нигерия обрела полную независимость от Великобритании, став одним из крупнейших суверенных государств Африканского континента.
День независимости Кипра (Cyprus Independence Day)
Официальный праздник в честь провозглашения суверенитета Республики Кипр после британского колониального правления в 1960 году в соответствии с Цюрихско-Лондонскими соглашениями.
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Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии
По новому календарю православные и греко-католические верующие отмечают Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии — великий христианский праздник, установленный в память о чудесном явлении Богородицы во Влахернском храме Константинополя в X веке, когда Она простёрла свой омофор над горожанами, защитив их от вражеской осады.
Также в этот день чтят память преподобного Романа Сладкопевца (VI в.) — выдающегося византийского гимнографа и автора кондаков, и преподобного Анании Тырновского.
По старому календарю верующие чтят память преподобного Евмения, епископа Гортины — святителя VII века, прославившегося милосердием, щедростью и чудотворениями, а также святой мученицы Ариадны Промисской (Фригийской), подвергшейся преследованиям за веру во времена императора Адриана.
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