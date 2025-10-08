"Стейк может быть только из мяса": Европейский парламент проголосовал за запрет мясных терминов для вегетарианских продуктов

Решение еще должно быть согласовано с государствами-членами ЕС, хотя некоторые, такие как Франция, уже приняли несколько соответствующих указов. Передает УНН со ссылкой на l'Opinion.



Подробности

Термин "вегетарианский стейк" под угрозой отмены.

Европейский парламент в Страсбурге проголосовал за запрет того, чтобы вегетарианские заменители мяса в будущем назывались бургерами, шницелями и колбасами.

За соответствующее изменение законодательства большинством голосов проголосовали ультраправые фракции, а также часть консервативной фракции.

355 голосами против 247 депутаты Европарламента поддержали предложение правых о запрете таких терминов, как "вегетарианский стейк" и "вегетарианский бургер". - указывают СМИ.

Решение не является окончательным, поскольку оно теперь будет вынесено на обсуждение 27 странами ЕС.

Дополнение

Правительство Франции уже приняло несколько соответствующих указов в 2022, а затем в 2024 году, запретив стейки, эскалопы или ветчину из растительных ингредиентов, которые могут вызвать путаницу у потребителей. Следует отметить, что соответствующие указы были отменены Европейским судом в 2024 году.

Напомним

