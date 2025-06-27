Веганська дієта допомагає худнути швидше, ніж середземноморська - дослідження

Нове чотиримісячне дослідження показало, що перехід на веганську дієту з низьким вмістом жиру може забезпечити ефективніше схуднення, ніж навіть популярна середземноморська дієта. Вчені пов’язують це із зниженням кислотного навантаження на організм та зменшенням запалень. Про це пише УНН із посиланням на Independent.

Деталі

У дослідженні взяли участь 62 дорослих із надмірною вагою. Протягом 16 тижнів вони дотримувались або середземноморської дієти (з рибою, молочними продуктами, яйцями та м’ясом), або веганської дієти (без продуктів тваринного походження). Після місячної перерви учасники помінялися дієтами.

Результати показали, що виключення продуктів тваринного походження сприяє зниженню кислотного навантаження - це ключовий чинник у боротьбі із запаленнями, які, своєю чергою, пов’язані з набором ваги.

Вживання продуктів, що виробляють кислоту, таких як м’ясо, яйця та молочні продукти, може збільшити кислотне навантаження з їжею або кількість споживаних кислот, що викликає запалення, пов’язане зі збільшенням ваги – зазначила співавторка дослідження Хана Кахлеова.

Позитивні зміни в організмі учасників були більш вираженими саме під час веганського етапу.

Але заміна продуктів тваринного походження рослинною їжею, такою як листова зелень, ягоди та бобові, може сприяти зниженню ваги та створенню здорового кишкового мікробіому – пояснила доктор Кахлеова.

За словами дослідників, кислотне навантаження практично не змінювалося на середземноморській дієті, тоді як на веганській – суттєво знижувалося, і саме це було пов’язане з втратою ваги, яка не залежала лише від кількості спожитих калорій.

У середньому учасники на веганській дієті схудли на 5 кг - це суттєво більше, ніж ті, хто дотримувався середземноморського раціону. Науковці також рекомендують вживати більше продуктів із лужною дією, зокрема овочі (капусту, моркву, буряк, броколі, спаржу), бобові (сочевицю, нут, квасолю), зернові (кіноа, просо), а також фрукти (яблука, ягоди, вишні, абрикоси, дині).

Лужний ефект веганської дієти може бути незалежним механізмом, за допомогою якого веганська дієта сприяє втраті ваги – підсумували автори дослідження.

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