Веганская диета помогает худеть быстрее, чем средиземноморская - исследование

Новое четырехмесячное исследование показало, что переход на веганскую диету с низким содержанием жира может обеспечить более эффективное похудение, чем даже популярная средиземноморская диета. Ученые связывают это со снижением кислотной нагрузки на организм и уменьшением воспалений. Об этом пишет УНН со ссылкой на Independent.

Детали

В исследовании приняли участие 62 взрослых с избыточным весом. В течение 16 недель они придерживались либо средиземноморской диеты (с рыбой, молочными продуктами, яйцами и мясом), либо веганской диеты (без продуктов животного происхождения). После месячного перерыва участники поменялись диетами.

Результаты показали, что исключение продуктов животного происхождения способствует снижению кислотной нагрузки – это ключевой фактор в борьбе с воспалениями, которые, в свою очередь, связаны с набором веса.

Употребление продуктов, производящих кислоту, таких как мясо, яйца и молочные продукты, может увеличить кислотную нагрузку с пищей или количество потребляемых кислот, что вызывает воспаление, связанное с увеличением веса – отметила соавтор исследования Хана Кахлеова.

Положительные изменения в организме участников были более выраженными именно во время веганского этапа.

Но замена продуктов животного происхождения растительной пищей, такой как листовая зелень, ягоды и бобовые, может способствовать снижению веса и созданию здорового кишечного микробиома – пояснила доктор Кахлеова.

По словам исследователей, кислотная нагрузка практически не менялась на средиземноморской диете, тогда как на веганской – существенно снижалась, и именно это было связано с потерей веса, которая не зависела только от количества потребленных калорий.

В среднем участники на веганской диете похудели на 5 кг – это существенно больше, чем те, кто придерживался средиземноморского рациона. Ученые также рекомендуют употреблять больше продуктов со щелочным действием, в частности овощи (капусту, морковь, свеклу, брокколи, спаржу), бобовые (чечевицу, нут, фасоль), зерновые (киноа, просо), а также фрукты (яблоки, ягоды, вишни, абрикосы, дыни).

Щелочной эффект веганской диеты может быть независимым механизмом, посредством которого веганская диета способствует потере веса – подытожили авторы исследования.

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