Топ-5 летних салатов: простые рецепты для вкусного и полезного меню

Лето может стать прекрасной возможностью для того, чтобы открыть для себя новые интересные рецепты, которые дадут возможность пережить эту жаркую пору года вкусно и на пользу своему здоровью. УНН подготовил подборку простых, но изысканных летних салатов, которыми можно лакомиться в одиночестве, или же угостить гостей.

Салат с молодым горошком

Ингредиенты:

• 15–20 редисок;

• 3 огурца;

• по 3 веточки укропа и петрушки;

• 4 ст. л. свежего очищенного зеленого горошка;

• 2 ст. л. растительного масла;

• Соль, перец.

Приготовление:

1. Надо нарезать редиски на четвертинки, а огурцы полукольцами. Порубить укроп и петрушку.

2. Смешать овощи в салатнике, после чего добавить зеленый горошек. Заправить маслом и посолить и поперчить по вкусу.

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Салат из свеклы с грецкими орехами

Ингредиенты:

• 2 отварные свеклы;

• 2–3 зубчика чеснока;

• 100 г грецких орехов;

• 75 г чернослива;

• 2 ст. л. майонеза;

• Соль.

Приготовление:

1. Свеклу необходимо почистить и натереть на крупной терке, а чеснок измельчить. Чернослив мелко нарезать.

2. Орехи порубить. Их можно немного обжарить на сухой сковороде.

3. Смешать тертую свеклу, чеснок, чернослив и орехи. Посолить, заправить майонезом и тщательно перемешать.

Салат с арбузом и рукколой

Ингредиенты:

• 300 г мякоти арбуза;

• ½ пучка рукколы;

• 2 огурца;

• 10 помидоров черри;

• ½ банки черных оливок без косточек;

• ½ красной луковицы;

• 100 г сыра фета;

• 2 ст. л. оливкового масла;

• Соль, перец.

Приготовление:

1. Арбуз стоит нарезать треугольниками. Огурцы и лук нарезать полукольцами. Томаты черри и оливки разрезать на половинки. Сыр нарезать кубиками.

2. Смешать все ингредиенты и добавить рукколу. Посолить, поперчить, заправить оливковым маслом.

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Салат с беконом

Ингредиенты:

• салат ромен 3 шт.;

• лимон 1 шт.;

• помидоры черри 1 стак.;

• готовый бекон 3/4 стак.;

• огурцы 2 шт.;

• зеленый лук;

• спелый авокадо 1 шт.;

• вареные яйца 2 шт.;

• оливковое масло 1/3 ст. л;

• сыр фета или с голубой плесенью 1/2 стак.;

• соль;

• черный перец.

Приготовление:

1. Сначала надо приготовить заправку. В небольшую мисочку натереть цедру лимона, выжать из него сок, взбить с оливковым маслом. После этого добавить соль и перец.

2. В большую миску положить порванные листья ромена. Добавить туда помидоры, бекон, зеленый лук, огурцы, сыр. Сбрызнуть примерно половиной заправки и хорошо перемешать.

3. Выложить порезанный на кусочки авокадо, четвертинки вареного яйца. Сверху положить салат, приправить солью и перцем. После этого готовый салат стоит полить остатками заправки.

Салат с клубникой, томатами и сыром

Ингредиенты:

• томаты - 2 шт.;

• клубника - 200 г;

• руккола - 1 упаковка;

• сыр халуми - 250 г;

• оливковое масло - 4 ст. л.;

• лимонный сок - 1 ч. л.;

• бальзамический соус - 1 ч. л.;

• соль – по вкусу.

Приготовление

1. Стоит промыть ягоды и зелень, затем просушить на бумажных полотенцах. Томаты нарезать кольцами или небольшими четвертинками, а сыр халуми и клубнику нарезать слайсами.

2. Прожарьте сыр до румяной корочки на сковороде или гриле. Для приготовления заправки стоит смешать оливковое масло и лимонный сок.

3. В большую миску выложить рукколу и полить заправкой. Сверху выложить клубнику, томаты и пластинки сыра. Заправить салат бальзамическим соусом и добавить соль по вкусу.

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