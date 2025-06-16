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Топ-5 летних салатов: простые рецепты для вкусного и полезного меню

Киев • УНН

 • 4900 просмотра

Откройте для себя подборку из пяти простых, но изысканных летних салатов. Рецепты с горошком, свеклой, арбузом, беконом и клубникой.

Топ-5 летних салатов: простые рецепты для вкусного и полезного меню

Лето может стать прекрасной возможностью для того, чтобы открыть для себя новые интересные рецепты, которые дадут возможность пережить эту жаркую пору года вкусно и на пользу своему здоровью. УНН подготовил подборку простых, но изысканных летних салатов, которыми можно лакомиться в одиночестве, или же угостить гостей.

Салат с молодым горошком

Ингредиенты:

•         15–20 редисок;

•         3 огурца;

•         по 3 веточки укропа и петрушки;

•         4 ст. л. свежего очищенного зеленого горошка;

•         2 ст. л. растительного масла;

•         Соль, перец.

Приготовление:

1. Надо нарезать редиски на четвертинки, а огурцы полукольцами. Порубить укроп и петрушку.

2. Смешать овощи в салатнике, после чего добавить зеленый горошек. Заправить маслом и посолить и поперчить по вкусу.

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Салат из свеклы с грецкими орехами

Ингредиенты:

•         2 отварные свеклы;

•         2–3 зубчика чеснока;

•         100 г грецких орехов;

•         75 г чернослива;

•         2 ст. л. майонеза;

•         Соль.

Приготовление:

1. Свеклу необходимо почистить и натереть на крупной терке, а чеснок измельчить. Чернослив мелко нарезать.

2. Орехи порубить. Их можно немного обжарить на сухой сковороде.

3. Смешать тертую свеклу, чеснок, чернослив и орехи. Посолить, заправить майонезом и тщательно перемешать.

Салат с арбузом и рукколой

Ингредиенты:

•         300 г мякоти арбуза;

•         ½ пучка рукколы;

•         2 огурца;

•         10 помидоров черри;

•         ½ банки черных оливок без косточек;

•         ½ красной луковицы;

•         100 г сыра фета;

•         2 ст. л. оливкового масла;

•         Соль, перец.

Приготовление:

1.        Арбуз стоит нарезать треугольниками. Огурцы и лук нарезать полукольцами. Томаты черри и оливки разрезать на половинки. Сыр нарезать кубиками.

2.        Смешать все ингредиенты и добавить рукколу. Посолить, поперчить, заправить оливковым маслом.

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Салат с беконом

Ингредиенты:

•         салат ромен 3 шт.;

•         лимон 1 шт.;

•         помидоры черри 1 стак.;

•         готовый бекон 3/4 стак.;

•         огурцы 2 шт.;

•         зеленый лук;

•         спелый авокадо 1 шт.;

•         вареные яйца 2 шт.;

•         оливковое масло 1/3 ст. л;

•         сыр фета или с голубой плесенью 1/2 стак.;

•         соль;

•         черный перец.

Приготовление:

1.        Сначала надо приготовить заправку. В небольшую мисочку натереть цедру лимона, выжать из него сок, взбить с оливковым маслом. После этого добавить соль и перец.

2.        В большую миску положить порванные листья ромена. Добавить туда помидоры, бекон, зеленый лук, огурцы, сыр. Сбрызнуть примерно половиной заправки и хорошо перемешать.

3.        Выложить порезанный на кусочки авокадо, четвертинки вареного яйца. Сверху положить салат, приправить солью и перцем. После этого готовый салат стоит полить остатками заправки.

Салат с клубникой, томатами и сыром

Ингредиенты:

•         томаты - 2 шт.;

•         клубника - 200 г;

•         руккола - 1 упаковка;

•         сыр халуми - 250 г;

•         оливковое масло - 4 ст. л.;

•         лимонный сок - 1 ч. л.;

•         бальзамический соус - 1 ч. л.;

•         соль – по вкусу.

Приготовление

1.        Стоит промыть ягоды и зелень, затем просушить на бумажных полотенцах. Томаты нарезать кольцами или небольшими четвертинками, а сыр халуми и клубнику нарезать слайсами.

2.        Прожарьте сыр до румяной корочки на сковороде или гриле. Для приготовления заправки стоит смешать оливковое масло и лимонный сок.

3.        В большую миску выложить рукколу и полить заправкой. Сверху выложить клубнику, томаты и пластинки сыра. Заправить салат бальзамическим соусом и добавить соль по вкусу. 

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Павел Зинченко

Павел Зинченко

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