Топ-5 летних салатов: простые рецепты для вкусного и полезного меню
Киев • УНН
Откройте для себя подборку из пяти простых, но изысканных летних салатов. Рецепты с горошком, свеклой, арбузом, беконом и клубникой.
Лето может стать прекрасной возможностью для того, чтобы открыть для себя новые интересные рецепты, которые дадут возможность пережить эту жаркую пору года вкусно и на пользу своему здоровью. УНН подготовил подборку простых, но изысканных летних салатов, которыми можно лакомиться в одиночестве, или же угостить гостей.
Салат с молодым горошком
Ингредиенты:
• 15–20 редисок;
• 3 огурца;
• по 3 веточки укропа и петрушки;
• 4 ст. л. свежего очищенного зеленого горошка;
• 2 ст. л. растительного масла;
• Соль, перец.
Приготовление:
1. Надо нарезать редиски на четвертинки, а огурцы полукольцами. Порубить укроп и петрушку.
2. Смешать овощи в салатнике, после чего добавить зеленый горошек. Заправить маслом и посолить и поперчить по вкусу.
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Салат из свеклы с грецкими орехами
Ингредиенты:
• 2 отварные свеклы;
• 2–3 зубчика чеснока;
• 100 г грецких орехов;
• 75 г чернослива;
• 2 ст. л. майонеза;
• Соль.
Приготовление:
1. Свеклу необходимо почистить и натереть на крупной терке, а чеснок измельчить. Чернослив мелко нарезать.
2. Орехи порубить. Их можно немного обжарить на сухой сковороде.
3. Смешать тертую свеклу, чеснок, чернослив и орехи. Посолить, заправить майонезом и тщательно перемешать.
Салат с арбузом и рукколой
Ингредиенты:
• 300 г мякоти арбуза;
• ½ пучка рукколы;
• 2 огурца;
• 10 помидоров черри;
• ½ банки черных оливок без косточек;
• ½ красной луковицы;
• 100 г сыра фета;
• 2 ст. л. оливкового масла;
• Соль, перец.
Приготовление:
1. Арбуз стоит нарезать треугольниками. Огурцы и лук нарезать полукольцами. Томаты черри и оливки разрезать на половинки. Сыр нарезать кубиками.
2. Смешать все ингредиенты и добавить рукколу. Посолить, поперчить, заправить оливковым маслом.
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Салат с беконом
Ингредиенты:
• салат ромен 3 шт.;
• лимон 1 шт.;
• помидоры черри 1 стак.;
• готовый бекон 3/4 стак.;
• огурцы 2 шт.;
• зеленый лук;
• спелый авокадо 1 шт.;
• вареные яйца 2 шт.;
• оливковое масло 1/3 ст. л;
• сыр фета или с голубой плесенью 1/2 стак.;
• соль;
• черный перец.
Приготовление:
1. Сначала надо приготовить заправку. В небольшую мисочку натереть цедру лимона, выжать из него сок, взбить с оливковым маслом. После этого добавить соль и перец.
2. В большую миску положить порванные листья ромена. Добавить туда помидоры, бекон, зеленый лук, огурцы, сыр. Сбрызнуть примерно половиной заправки и хорошо перемешать.
3. Выложить порезанный на кусочки авокадо, четвертинки вареного яйца. Сверху положить салат, приправить солью и перцем. После этого готовый салат стоит полить остатками заправки.
Салат с клубникой, томатами и сыром
Ингредиенты:
• томаты - 2 шт.;
• клубника - 200 г;
• руккола - 1 упаковка;
• сыр халуми - 250 г;
• оливковое масло - 4 ст. л.;
• лимонный сок - 1 ч. л.;
• бальзамический соус - 1 ч. л.;
• соль – по вкусу.
Приготовление
1. Стоит промыть ягоды и зелень, затем просушить на бумажных полотенцах. Томаты нарезать кольцами или небольшими четвертинками, а сыр халуми и клубнику нарезать слайсами.
2. Прожарьте сыр до румяной корочки на сковороде или гриле. Для приготовления заправки стоит смешать оливковое масло и лимонный сок.
3. В большую миску выложить рукколу и полить заправкой. Сверху выложить клубнику, томаты и пластинки сыра. Заправить салат бальзамическим соусом и добавить соль по вкусу.
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