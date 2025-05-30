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Айс-латте: пять вариантов холодного кофе, которые легко приготовить дома

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Айс-латте: пять вариантов холодного кофе, которые легко приготовить дома

Киев • УНН

 • 58 просмотра

В жаркое время года одним из самых любимых напитков многих является айс-латте. Этот напиток одновременно бодрит и освежает. А главное — его очень просто приготовить дома.

Айс-латте: пять вариантов холодного кофе, которые легко приготовить дома

Классический айс-латте — это эспрессо, лед и молоко. Но современные рецепты предлагают куда больше вариаций: с добавлением арахисовой пасты, матча-порошка, тыквенного пюре или даже взбитого кофе в стиле далгона. Такие сочетания позволяют адаптировать напиток под собственные вкусовые предпочтения — от насыщенного и сладкого до легкого.

УНН сделал подборку пяти проверенных рецептов айс-латте, которые вы можете легко повторить дома.

Классическое айс-латте

Ингредиенты:

  • 60 мл эспрессо;
    • 2 ч.л. сахара;
      • топинг (по вкусу);
        • лед.
          • 100 мл цельного молока.

            Способ приготовления:

            Шаг 1

            Добавьте в эспрессо сахар и перемешайте до его полного растворения.

            Шаг 2

            В стакан положите лед и налей сладкий кофе.

            Шаг 3

            Добавьте молоко и перемешайте. По желанию добавьте любимый топинг.

            Айс-латте с арахисовой пастой

            Ингредиенты для сиропа:

            • 1 стакан воды;
              • ¾ стакана сахара;
                • ¾ стакана молока;
                  • ½ чайной ложки ванильного экстракта.

                    Ингредиенты для латте:

                    • 50 г арахисовой пасты;
                      • 60 мл эспрессо;
                        • 200 мл молока;
                          • лед.

                            Способ приготовления:

                            Шаг 1

                            Смешайте воду и сахар вместе и нагрейте на среднем огне, пока сахар не растворится. Добавьте арахисовую пасту, взбивая до однородной консистенции. Дайте смеси закипеть и покипеть в течение 3-4 минут, часто помешивая. Снимите с огня и дайте смеси полностью остыть.

                            Шаг 2

                            Налейте в стакан сироп, эспрессо и молоко и хорошо все перемешайте. В конце добавьте лед.

                            Освежающие напитки в домашних условиях: простые рецепты для жарких дней23.05.25, 15:46 • 2596 просмотров

                            Матча айс-латте

                            Ингредиенты:

                            • 1 чайная ложка порошка матча;
                              • 50 г холодной воды;
                                • лед;
                                  • 170 г молока;
                                    • мед, кленовый сироп или подсластитель по вкусу.

                                      Способ приготовления:

                                      Шаг 1

                                      Просейте порошок матча в небольшую миску и добавьте воду и хорошо взбейте.

                                      Шаг 2

                                      В стакан положите лед и влейте смесь матча. После этого налейте молоко, перемешайте и добавьте подсластитель по вкусу.

                                      Тыквенное айс-латте

                                      Ингредиенты:

                                      • 60 мл эспрессо;
                                        • 1 стакан овсяного молока;
                                          • 1 столовая ложка тыквенного пюре;
                                            • 1 столовая ложка меда;
                                              • 1/2 чайной ложки ванильного экстракта;
                                                • 1/4 чайной ложки корицы;
                                                  • щепотка соли;
                                                    • лед.

                                                      Способ приготовления:

                                                      Шаг 1

                                                      Налейте эспрессо, молоко, тыквенное пюре, мед, ванильный экстракт, корицу и соль в блендер и хорошо взбейте.

                                                      Шаг 2

                                                      Перелейте напиток в стакан, добавьте лед. Сверху можно украсить взбитыми сливками.

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                                                      Взбитый айс-латте

                                                      Ингредиенты:

                                                      • 3 столовые ложки растворимого кофе;
                                                        • 3 столовые ложки сахара;
                                                          • 3 столовые ложки горячей воды;
                                                            • 1/4 стакана молока;
                                                              • 1/2 чайной ложки ванильного экстракта.

                                                                Способ приготовления:

                                                                Шаг 1

                                                                Смешайте растворимый кофе, сахар и горячую воду. Взбивайте все с помощью миксера в течение 5-7 минут, пока смесь не станет полностью воздушной. 

                                                                Шаг 2

                                                                Добавьте ванильный экстракт и налейте молоко. После этого разлейте по стаканам и добавьте лед. 

                                                                Как спасти перезрелые бананы: три простых рецепта 14.05.25, 12:18 • 94862 просмотра

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