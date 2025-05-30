Айс-латте: пять вариантов холодного кофе, которые легко приготовить дома
Киев • УНН
В жаркое время года одним из самых любимых напитков многих является айс-латте. Этот напиток одновременно бодрит и освежает. А главное — его очень просто приготовить дома.
Классический айс-латте — это эспрессо, лед и молоко. Но современные рецепты предлагают куда больше вариаций: с добавлением арахисовой пасты, матча-порошка, тыквенного пюре или даже взбитого кофе в стиле далгона. Такие сочетания позволяют адаптировать напиток под собственные вкусовые предпочтения — от насыщенного и сладкого до легкого.
УНН сделал подборку пяти проверенных рецептов айс-латте, которые вы можете легко повторить дома.
Классическое айс-латте
Ингредиенты:
- 60 мл эспрессо;
- 2 ч.л. сахара;
- топинг (по вкусу);
- лед.
- 100 мл цельного молока.
Способ приготовления:
Шаг 1
Добавьте в эспрессо сахар и перемешайте до его полного растворения.
Шаг 2
В стакан положите лед и налей сладкий кофе.
Шаг 3
Добавьте молоко и перемешайте. По желанию добавьте любимый топинг.
Айс-латте с арахисовой пастой
Ингредиенты для сиропа:
- 1 стакан воды;
- ¾ стакана сахара;
- ¾ стакана молока;
- ½ чайной ложки ванильного экстракта.
Ингредиенты для латте:
- 50 г арахисовой пасты;
- 60 мл эспрессо;
- 200 мл молока;
- лед.
Способ приготовления:
Шаг 1
Смешайте воду и сахар вместе и нагрейте на среднем огне, пока сахар не растворится. Добавьте арахисовую пасту, взбивая до однородной консистенции. Дайте смеси закипеть и покипеть в течение 3-4 минут, часто помешивая. Снимите с огня и дайте смеси полностью остыть.
Шаг 2
Налейте в стакан сироп, эспрессо и молоко и хорошо все перемешайте. В конце добавьте лед.
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Матча айс-латте
Ингредиенты:
- 1 чайная ложка порошка матча;
- 50 г холодной воды;
- лед;
- 170 г молока;
- мед, кленовый сироп или подсластитель по вкусу.
Способ приготовления:
Шаг 1
Просейте порошок матча в небольшую миску и добавьте воду и хорошо взбейте.
Шаг 2
В стакан положите лед и влейте смесь матча. После этого налейте молоко, перемешайте и добавьте подсластитель по вкусу.
Тыквенное айс-латте
Ингредиенты:
- 60 мл эспрессо;
- 1 стакан овсяного молока;
- 1 столовая ложка тыквенного пюре;
- 1 столовая ложка меда;
- 1/2 чайной ложки ванильного экстракта;
- 1/4 чайной ложки корицы;
- щепотка соли;
- лед.
Способ приготовления:
Шаг 1
Налейте эспрессо, молоко, тыквенное пюре, мед, ванильный экстракт, корицу и соль в блендер и хорошо взбейте.
Шаг 2
Перелейте напиток в стакан, добавьте лед. Сверху можно украсить взбитыми сливками.
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Взбитый айс-латте
Ингредиенты:
- 3 столовые ложки растворимого кофе;
- 3 столовые ложки сахара;
- 3 столовые ложки горячей воды;
- 1/4 стакана молока;
- 1/2 чайной ложки ванильного экстракта.
Способ приготовления:
Шаг 1
Смешайте растворимый кофе, сахар и горячую воду. Взбивайте все с помощью миксера в течение 5-7 минут, пока смесь не станет полностью воздушной.
Шаг 2
Добавьте ванильный экстракт и налейте молоко. После этого разлейте по стаканам и добавьте лед.
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