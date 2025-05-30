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Айс-лате: п’ять варіантів холодної кави, які легко приготувати вдома

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Айс-лате: п’ять варіантів холодної кави, які легко приготувати вдома

Київ • УНН

 • 100 перегляди

У спекотну пору року одним з найулюбленіших напоїв багатьох є айс-лате. Цей напій одночасно бадьорить й освіжає. А головне — його дуже просто приготувати вдома.

Айс-лате: п’ять варіантів холодної кави, які легко приготувати вдома

Класичний айс-лате — це еспресо, лід і молоко. Але сучасні рецепти пропонують куди більше варіацій: з додаванням арахісової пасти, матча-порошку, гарбузового пюре або навіть збитої кави в стилі далгона. Такі поєднання дозволяють адаптувати напій під власні смакові уподобання — від насиченого й солодкого до легкого.

УНН зробив підбірку пʼяти перевірених рецептів айс-лате, які ви можете легко повторити вдома.

Класичне айс-лате

Інгредієнти:

  • 60 мл еспресо;
    • 2 ч.л. цукру;
      • топінг (за смаком);
        • лід.
          • 100 мл цільного молока.

            Спосіб приготування:

            Крок 1

            Додайте в еспересо цукор та перемішайте до його повного розчинення.

            Крок 2

            У склянку покладіть лід і налий солодку каву.

            Крок 3

            Додайте молоко і перемішайте. За бажанням додайте улюблений топінг.

            Айс-лате з арахісовою пастою

            Інгредієнти для сиропу:

            • 1 склянка води;
              • ¾ склянки цукру;
                • ¾ склянки молока;
                  • ½ чайної ложки ванільного екстракту.

                    Інгредієнти для лате:

                    • 50 г арахісової пасти;
                      • 60 мл еспресо;
                        • 200 мл молока;
                          • лід.

                            Спосіб приготування:

                            Крок 1

                            Змішайте воду і цукор разом та нагрійте на середньому вогні, поки цукор не розчиниться. Додайте арахісову пасту, збиваючи до однорідної консистенції. Дайте суміші закипіти і покипіти протягом 3-4 хвилин, часто помішуючи. Зніміть з вогоню і дайте суміші повністю охолонути.

                            Крок 2

                            Налийте в склянку сироп, еспресо та молоко і добре все перемішайте. Вкінці додайте лід.

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                            Матча айс-лате

                            Інгредієнти:

                            • 1 чайна ложка порошку матча;
                              • 50 г холодної води;
                                • лід;
                                  • 170 г молока;
                                    • мед, кленовий сироп або підсолоджувач за смаком.

                                      Спосіб приготування:

                                      Крок 1

                                      Просійте порошок матча в невелику миску і додайте воду та добре збийте.

                                      Крок 2

                                      У склянку покладіть лід і влийте суміш матча. Після цього налийте молоко, перемішайте і додайте підсолоджувач за смаком.

                                      Гарбузове айс-лате

                                      Інгредієнти:

                                      • 60 мл еспресо;
                                        • 1 склянка вівсяного молока;
                                          • 1 столова ложка гарбузового пюре;
                                            • 1 столова ложка меду;
                                              • 1/2 чайної ложки ванільного екстракту;
                                                • 1/4 чайної ложки кориці;
                                                  • дрібка солі;
                                                    • лід.

                                                      Спосіб приготування:

                                                      Крок 1

                                                      Налийте еспресо, молоко, гарбузове пюре, мед, ванільний екстракт, корицю та сіль у блендер і добре збийте.

                                                      Крок 2

                                                      Перелийте напій у склянку, додайте лід. Зверху можна прикрасити збитими вершками.

                                                      День полуниці з вершками: десерти, які легко приготувати вдома21.05.25, 18:09 • 1516 переглядiв

                                                      Збитий айс-лате

                                                      Інгредієнти:

                                                      • 3 столові ложки розчинної кави;
                                                        • 3 столові ложки цукру;
                                                          • 3 столові ложки гарячої води;
                                                            • 1/4 склянки молока;
                                                              • 1/2 чайної ложки ванільного екстракту.

                                                                Спосіб приготування:

                                                                Крок 1

                                                                Змішайте розчинну каву, цукор і гарячу воду. Збивайте все за допомогою міксера протягом 5-7 хвилин, доки суміш не стане повністю повітряною. 

                                                                Крок 2

                                                                Додайте ванільний екстракт та налийте молоко. Після цього розлийте по склянках та додайте лід. 

                                                                Як врятувати перестиглі банани: три простих рецепти 14.05.25, 12:18 • 94862 перегляди

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                                                                Аліна Волянська

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