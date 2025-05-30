Айс-лате: п’ять варіантів холодної кави, які легко приготувати вдома
Київ • УНН
У спекотну пору року одним з найулюбленіших напоїв багатьох є айс-лате. Цей напій одночасно бадьорить й освіжає. А головне — його дуже просто приготувати вдома.
Класичний айс-лате — це еспресо, лід і молоко. Але сучасні рецепти пропонують куди більше варіацій: з додаванням арахісової пасти, матча-порошку, гарбузового пюре або навіть збитої кави в стилі далгона. Такі поєднання дозволяють адаптувати напій під власні смакові уподобання — від насиченого й солодкого до легкого.
УНН зробив підбірку пʼяти перевірених рецептів айс-лате, які ви можете легко повторити вдома.
Класичне айс-лате
Інгредієнти:
- 60 мл еспресо;
- 2 ч.л. цукру;
- топінг (за смаком);
- лід.
- 100 мл цільного молока.
Спосіб приготування:
Крок 1
Додайте в еспересо цукор та перемішайте до його повного розчинення.
Крок 2
У склянку покладіть лід і налий солодку каву.
Крок 3
Додайте молоко і перемішайте. За бажанням додайте улюблений топінг.
Айс-лате з арахісовою пастою
Інгредієнти для сиропу:
- 1 склянка води;
- ¾ склянки цукру;
- ¾ склянки молока;
- ½ чайної ложки ванільного екстракту.
Інгредієнти для лате:
- 50 г арахісової пасти;
- 60 мл еспресо;
- 200 мл молока;
- лід.
Спосіб приготування:
Крок 1
Змішайте воду і цукор разом та нагрійте на середньому вогні, поки цукор не розчиниться. Додайте арахісову пасту, збиваючи до однорідної консистенції. Дайте суміші закипіти і покипіти протягом 3-4 хвилин, часто помішуючи. Зніміть з вогоню і дайте суміші повністю охолонути.
Крок 2
Налийте в склянку сироп, еспресо та молоко і добре все перемішайте. Вкінці додайте лід.
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Матча айс-лате
Інгредієнти:
- 1 чайна ложка порошку матча;
- 50 г холодної води;
- лід;
- 170 г молока;
- мед, кленовий сироп або підсолоджувач за смаком.
Спосіб приготування:
Крок 1
Просійте порошок матча в невелику миску і додайте воду та добре збийте.
Крок 2
У склянку покладіть лід і влийте суміш матча. Після цього налийте молоко, перемішайте і додайте підсолоджувач за смаком.
Гарбузове айс-лате
Інгредієнти:
- 60 мл еспресо;
- 1 склянка вівсяного молока;
- 1 столова ложка гарбузового пюре;
- 1 столова ложка меду;
- 1/2 чайної ложки ванільного екстракту;
- 1/4 чайної ложки кориці;
- дрібка солі;
- лід.
Спосіб приготування:
Крок 1
Налийте еспресо, молоко, гарбузове пюре, мед, ванільний екстракт, корицю та сіль у блендер і добре збийте.
Крок 2
Перелийте напій у склянку, додайте лід. Зверху можна прикрасити збитими вершками.
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Збитий айс-лате
Інгредієнти:
- 3 столові ложки розчинної кави;
- 3 столові ложки цукру;
- 3 столові ложки гарячої води;
- 1/4 склянки молока;
- 1/2 чайної ложки ванільного екстракту.
Спосіб приготування:
Крок 1
Змішайте розчинну каву, цукор і гарячу воду. Збивайте все за допомогою міксера протягом 5-7 хвилин, доки суміш не стане повністю повітряною.
Крок 2
Додайте ванільний екстракт та налийте молоко. Після цього розлийте по склянках та додайте лід.
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