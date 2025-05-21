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День полуниці з вершками: десерти, які легко приготувати вдома

Київ • УНН

 • 544 перегляди

21 травня у США відзначають День полуниці з вершками. У статті представлені рецепти полуничного чизкейку у склянці, бісквітного торта "Вікторія" та класичної полуниці з вершками.

День полуниці з вершками: десерти, які легко приготувати вдома

Сьогодні, 21 травня, у США відзначають Національний день полуниці з вершками — день, присвячений одному з найпростіших і водночас найулюбленіших десертів. Це просте поєднання свіжих ягід та ніжного вершкового крему сподобається кожному. Тож УНН зібрав три рецепти десерти з цим неймовірним поєднанням.  

Полуничний чизкейк в склянці

 Інгредієнти:

  • 300 мл жирних вершків;
    • 100 г вершкового сиру;
      • 300 г полуниці;
        • 2 ст.л. цукрової пудри;
          • 2 безе;
            • 2 імбирних печива;

              Спосіб приготування

              Крок 1

              Збийте вершки і вершковий сир до м'яких піків.

              Крок 2

              Очистіть полуницю від хвостиків та поріжте на четвертинки.

              Крок 3

              До частини полуниці додайте цукрову пудру, перемішайте та додайте вершкову масу.

              Крок 4

              Викладіть у склянку шарами полуничний крем, залишки нарізаної полуниці, безе та печиво.

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              Бісквітний торт "Вікторія" 

               Інгредієнти:

              • 200 г соняшникової олії;
                • 200 г цукрової пудри;
                  • 4 середніх яйця;
                    • 200 г борошна;
                      • 1 ч.л. розпушувача;
                        • 2 ст.л. молока;
                          • 1 ч.л. ванільного екстракту;
                            • 400 г полуниці;
                              • 50 г цукрової пудри;
                                • 200 г полуничного джему;
                                  • сік з половини лимону;
                                    • 200 мл жирних вершків.

                                      Спосіб приготування

                                       Крок 1

                                      Форму для випічки застеліть пергаментом та трішки змастіть олією. Розігрійте духовку до 170 °C.

                                      Крок 2

                                      Збийте масло та цукрову пудру за допомогою міксера, поки суміш не стане світлою і пухкою.

                                      Крок 3

                                      Поступово додавайте до масляної суміші яйця. Додайте розпушувач та столову ложку або дві борошна. 

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                                      Крок 4

                                      Додайте борошно, що залишилося, молоко і ваніль і добре перемішайте. Тісто викладіть у підготовлену форму, потім рівномірно розподіліть її лопаткою і розрівняйте поверхню. Випікайте на середній полиці духовки протягом 50 хвилин - 1 години. Після випікання дістаньте форму та дайте їй охолонути протягом 10 хвилин. 

                                      Крок 5

                                      Розріжте чотири ягоди полуниці на невеликі шматочки і змішайте з 1 ч. л. цукрової пудри. Далі розріжте навпіл або на четвертинки полуниці, що залишилася. І ще кілька ягід залиште цілими. Змішайте цукрову пудру з 2 ч. л. джему й усім лимонним соком, щоб вийшла густа начинка. Вилийте вершки в миску і збивайте, поки вони не будуть тримати форму. Перекладіть вершки в кондитерський мішок з тонкою насадкою-зірочкою.

                                      Крок 6

                                      Розріжте бісквіт навпіл. Розподіліть трохи джему, що залишився, по одній з половинок розрізаного бісквіту. Зверху видавіть половину збитих вершків зверху і викладіть нарізану полуницю. Накрийте верхнім коржем. Видавіть решту збитих вершків, а потім розкладіть зверху полуницю. Полийте глазур'ю, щоб закінчити.

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                                      Полуниця з вершками

                                      Інгредієнти:

                                      • 1 кг свіжої полуниці;
                                        • 500 г сметани;
                                          • 2/3 склянки згущеного молока;
                                            • 2/3 склянки жирних вершків;

                                               Спосіб приготування 

                                              Крок 1

                                              Наріжте полуницю тонкими скибочками. 

                                              Крок 2

                                              Зʼєднайте сметану, згущене молоко, жирні вершки, згущене молоко і ваніль та збийте міксером протягом 2 хвилин.

                                              Крок 3

                                              Покладіть у чашку 1/2 склянки свіжої нарізаної полуниці. Зверху вилийте 1/2 склянки вершкової суміші. 

                                              Крок 4

                                              Перед подачею можна прикрасити збитими вершками. 

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                                              Аліна Волянська

                                              Аліна Волянська

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