День полуниці з вершками: десерти, які легко приготувати вдома
Київ • УНН
21 травня у США відзначають День полуниці з вершками. У статті представлені рецепти полуничного чизкейку у склянці, бісквітного торта "Вікторія" та класичної полуниці з вершками.
Сьогодні, 21 травня, у США відзначають Національний день полуниці з вершками — день, присвячений одному з найпростіших і водночас найулюбленіших десертів. Це просте поєднання свіжих ягід та ніжного вершкового крему сподобається кожному. Тож УНН зібрав три рецепти десерти з цим неймовірним поєднанням.
Полуничний чизкейк в склянці
Інгредієнти:
- 300 мл жирних вершків;
- 100 г вершкового сиру;
- 300 г полуниці;
- 2 ст.л. цукрової пудри;
- 2 безе;
- 2 імбирних печива;
Спосіб приготування
Крок 1
Збийте вершки і вершковий сир до м'яких піків.
Крок 2
Очистіть полуницю від хвостиків та поріжте на четвертинки.
Крок 3
До частини полуниці додайте цукрову пудру, перемішайте та додайте вершкову масу.
Крок 4
Викладіть у склянку шарами полуничний крем, залишки нарізаної полуниці, безе та печиво.
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Бісквітний торт "Вікторія"
Інгредієнти:
- 200 г соняшникової олії;
- 200 г цукрової пудри;
- 4 середніх яйця;
- 200 г борошна;
- 1 ч.л. розпушувача;
- 2 ст.л. молока;
- 1 ч.л. ванільного екстракту;
- 400 г полуниці;
- 50 г цукрової пудри;
- 200 г полуничного джему;
- сік з половини лимону;
- 200 мл жирних вершків.
Спосіб приготування
Крок 1
Форму для випічки застеліть пергаментом та трішки змастіть олією. Розігрійте духовку до 170 °C.
Крок 2
Збийте масло та цукрову пудру за допомогою міксера, поки суміш не стане світлою і пухкою.
Крок 3
Поступово додавайте до масляної суміші яйця. Додайте розпушувач та столову ложку або дві борошна.
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Крок 4
Додайте борошно, що залишилося, молоко і ваніль і добре перемішайте. Тісто викладіть у підготовлену форму, потім рівномірно розподіліть її лопаткою і розрівняйте поверхню. Випікайте на середній полиці духовки протягом 50 хвилин - 1 години. Після випікання дістаньте форму та дайте їй охолонути протягом 10 хвилин.
Крок 5
Розріжте чотири ягоди полуниці на невеликі шматочки і змішайте з 1 ч. л. цукрової пудри. Далі розріжте навпіл або на четвертинки полуниці, що залишилася. І ще кілька ягід залиште цілими. Змішайте цукрову пудру з 2 ч. л. джему й усім лимонним соком, щоб вийшла густа начинка. Вилийте вершки в миску і збивайте, поки вони не будуть тримати форму. Перекладіть вершки в кондитерський мішок з тонкою насадкою-зірочкою.
Крок 6
Розріжте бісквіт навпіл. Розподіліть трохи джему, що залишився, по одній з половинок розрізаного бісквіту. Зверху видавіть половину збитих вершків зверху і викладіть нарізану полуницю. Накрийте верхнім коржем. Видавіть решту збитих вершків, а потім розкладіть зверху полуницю. Полийте глазур'ю, щоб закінчити.
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Полуниця з вершками
Інгредієнти:
- 1 кг свіжої полуниці;
- 500 г сметани;
- 2/3 склянки згущеного молока;
- 2/3 склянки жирних вершків;
Спосіб приготування
Крок 1
Наріжте полуницю тонкими скибочками.
Крок 2
Зʼєднайте сметану, згущене молоко, жирні вершки, згущене молоко і ваніль та збийте міксером протягом 2 хвилин.
Крок 3
Покладіть у чашку 1/2 склянки свіжої нарізаної полуниці. Зверху вилийте 1/2 склянки вершкової суміші.
Крок 4
Перед подачею можна прикрасити збитими вершками.
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