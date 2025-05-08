5 рецептів домашніх енергетичних батончиків: просто, корисно, смачно

Домашні енергетичні батончики — не лише смачний перекус, а й корисна альтернатива магазинним снекам. Вони не містять зайвих консервантів, а головне — їх можна приготувати з простих інгредієнтів, які є у кожного вдома.

УНН зробив добірку пʼяти перевірених рецептів мюслі-батончиків на будь-який смак.

Батончики-мюслі з арахісової пасти

Інгредієнти:

1 склянка арахісової пасти;

⅔ склянки меду;

1 чайна ложка ванільного екстракту;

½ ч.л. солі;

2½ склянки вівсяних пластівців;

⅓ склянки шоколадної крихти;

3 столові ложки гарбузового насіння, або подрібненого арахісу чи кеш'ю.

Спосіб приготування

Крок 1

Вистеліть форму для випічки розміром пергаментним папером.

Крок 2

Змішайте арахісову пасту, мед, ваніль і сіль до однорідної консистенції.

Крок 3

До суміші додайте вівсянку, шоколадну крихту і гарбузове насіння (або горіхи). Добре все перемішайте.

Крок 4

На попередньо підготовлений пергамент викладіть готову масу та накрийте іншим аркушем пергаментного паперу. Гарно все розприділіть за допомогою дна склянки або іншого твердого предмету.

Крок 5

Поставте форму в холодильник щонайменше на 1 годину, потім наріжте на батончики.

Гранола, мюслі, пластівці: нутриціолог пояснила, чи можуть бути корисними сухі сніданки

Батончики з полуницею та вівсянкою

Інгредієнти:

1/2 склянки молока;

2 великих яйця;

1/4 склянки яблучного пюре;

1 столова ложка ванільного екстракту;

1 столова ложка насіння чіа;

1 столова ложка лимонної цедри;

1 чайна ложка розпушувача;

сіль — за смаком;

2 1/2 склянки вівсяних пластівців;

2 склянки нарізаної полуниці;

3 столові ложки полуничного джему.

Спосіб приготування

Крок 1

Розігрійте духовку до 200°C. Злегка змастіть деко для випічки олією.

Крок 2

Зʼєднайте молоко, яйця, яблучне пюре, ваніль, насіння чіа, цедру лимона, розпушувач і сіль до однорідної маси.

Крок 3

У готову суміш додайте вівсянку і полуницю та перемішайте. Далі перекладіть частину маси в форму для випікання та розподіліть рівним шаром.

Крок 4

Поверх вівсяної суміші викладіть варення, а зверху викладіть залишки суміші з вівсянки.

Крок 5

Поставте майбутні батончики в духовку та випікайте, поки скоринка не стане золотисто-коричневою зверху, близько 35 хвилин. Далі дайте масі охолонути у формі на решітці протягом 5 хвилин перед тим, як нарізати на батончики.

Що приготувати з творожного сиру: смачні ідеї на кожен день

Мигдально-медові батончики

Інгредієнти:

1 склянка вівсяних пластівців;

¼ склянки подрібненого мигдалю;

¼ склянки насіння соняшнику;

1 столова ложка насіння льону:

1 столова ложка кунжуту;

1 чашка цільнозернових повітряних пластівців без цукру;

⅓ склянки сушеної смородини;

⅓ склянки рубаної кураги;

⅓ склянки подрібнених родзинок;

¼ склянки вершкового масла;

¼ склянки меду;

½ чайної ложки ванільного екстракту;

⅛ чайної ложки солі.

Спосіб приготування

Крок 1

Розігрійте духовку до 180°C.

Крок 2

Розподіліть вівсянку, мигдаль, насіння соняшнику, льону та кунжуту на великому деку з бортиками та поставте випікатися, близько 10 хвилин.

Крок 3

Перекладіть готову горіхову суміш у велику миску. Додайте повітряні пластівці, смородину, курагу, родзинки та перемішайте.

Крок 4

Змішайте вершкове масло, мед, ваніль і сіль у невеликій каструлі та поставте на вогон. Готуйте суміш на середньому вогні протягом 2-5 хвилин, поки не будуть зʼявлятися бульбашки.

Крок 5

Після цього суміш додайте до сухих інгредієнтів і добре перемішайте ложкою або лопаткою. Перекладіть суміш у попередньо змащену олією форму для випічки та розприділіть рівномірним шаром. Коли суміш охолоне — розріжте на 8 батончиків.

Як приготувати пастилу вдома: 3 смачних рецепти

Батончики зі злаків із білим шоколадом

Інгредієнти:

4 чашки маленьких зефірок;

1-1/3 склянки дробсів білого шоколаду;

1/4 склянки вершкового масла;

6 склянок повітряного рису.

Спосіб приготування

Крок 1

Змішайте зефір, дропси та вершкове масло і поставте готуватися на водяну баню. Готуйте і постійно помішуючи поки інгредієнти не розплавляться до однорідної суміші. Далі зніміть з водяної бані та додайте повітряний рис. Добре все перемішайте.

Крок 2

Перекладіть суміш у форму та гарно її розприділіть. Зачекайте, коли все застигне і поріжте на батончики.

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Батончики з рисових пластівців

Інгредієнти:

2-1/2 склянки рисових пластівців;

2 склянки вівсянки;

1/4 склянки підсмажених зародків пшениці;

1 склянка кукурудзяного сиропу;

1 склянка арахісової пасти;

1/2 склянки цукру;

1 чайна ложка ванільного екстракту.

Спосіб приготування

Крок 1

Змішайте пластівці, овес і зародки пшениці. Далі в окремій каструлі зʼєднайте кукурудзяний сироп, арахісову пасту і цукор. Та поставте готуватися на середньому вогні. Коли арахісова паста розтане — зніміть із вогню та додайте ваніль. Після цього зʼєднайте з сумішшю пластівців та добре перемішайте.

Крок 2

Перекладіть у суміш у змащену олією форму та гарно її розприділіть. Коли маса застигне — наріжте на батончики.

14 "здорових" продуктів, які можуть нашкодити вашому здоров'ю