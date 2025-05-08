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5 рецептів домашніх енергетичних батончиків: просто, корисно, смачно

Київ • УНН

 • 4604 перегляди

У статті представлено п'ять перевірених рецептів мюслі-батончиків, які легко приготувати вдома з доступних інгредієнтів. Рецепти включають різноманітні смаки та поживні склади.

5 рецептів домашніх енергетичних батончиків: просто, корисно, смачно

Домашні енергетичні батончики — не лише смачний перекус, а й корисна альтернатива магазинним снекам. Вони не містять зайвих консервантів, а головне — їх можна приготувати з простих інгредієнтів, які є у кожного вдома.

УНН зробив добірку пʼяти перевірених рецептів мюслі-батончиків на будь-який смак. 

Батончики-мюслі з арахісової пасти 

Інгредієнти:

  • 1 склянка арахісової пасти;
    • ⅔ склянки меду;
      • 1 чайна ложка ванільного екстракту;
        • ½ ч.л. солі;
          • 2½ склянки вівсяних пластівців;
            • ⅓ склянки шоколадної крихти;
              • 3 столові ложки гарбузового насіння, або подрібненого арахісу чи кеш'ю.

                Спосіб приготування 

                Крок 1

                Вистеліть форму для випічки розміром пергаментним папером.

                Крок 2

                Змішайте арахісову пасту, мед, ваніль і сіль до однорідної консистенції.

                Крок 3

                До суміші додайте вівсянку, шоколадну крихту і гарбузове насіння (або горіхи). Добре все перемішайте. 

                Крок 4

                На попередньо підготовлений пергамент викладіть готову масу та накрийте іншим аркушем пергаментного паперу. Гарно все розприділіть за допомогою дна склянки або іншого твердого предмету.

                Крок 5

                Поставте форму в холодильник щонайменше на 1 годину, потім наріжте на батончики.

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                Батончики з полуницею та вівсянкою

                Інгредієнти:

                • 1/2 склянки молока;
                  • 2 великих яйця;
                    • 1/4 склянки яблучного пюре;
                      • 1 столова ложка ванільного екстракту;
                        • 1 столова ложка насіння чіа;
                          • 1 столова ложка лимонної цедри;
                            • 1 чайна ложка розпушувача;
                              • сіль — за смаком;
                                • 2 1/2 склянки вівсяних пластівців;
                                  • 2 склянки нарізаної полуниці;
                                    • 3 столові ложки полуничного джему.

                                      Спосіб приготування 

                                      Крок 1

                                      Розігрійте духовку до 200°C. Злегка змастіть деко для випічки олією. 

                                      Крок 2

                                      Зʼєднайте молоко, яйця, яблучне пюре, ваніль, насіння чіа, цедру лимона, розпушувач і сіль до однорідної маси.

                                      Крок 3

                                      У готову суміш додайте вівсянку і полуницю та перемішайте. Далі перекладіть частину маси в форму для випікання та розподіліть рівним шаром. 

                                      Крок 4

                                      Поверх вівсяної суміші викладіть варення, а зверху викладіть залишки суміші з вівсянки. 

                                      Крок 5

                                      Поставте майбутні батончики в духовку та випікайте, поки скоринка не стане золотисто-коричневою зверху, близько 35 хвилин. Далі дайте масі охолонути у формі на решітці протягом 5 хвилин перед тим, як нарізати на батончики.

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                                      Мигдально-медові батончики

                                      Інгредієнти:

                                      • 1 склянка вівсяних пластівців;
                                        • ¼ склянки подрібненого мигдалю;
                                          • ¼ склянки насіння соняшнику;
                                            • 1 столова ложка насіння льону:
                                              • 1 столова ложка кунжуту;
                                                • 1 чашка цільнозернових повітряних пластівців без цукру;
                                                  • ⅓ склянки сушеної смородини;
                                                    • ⅓ склянки рубаної кураги;
                                                      • ⅓ склянки подрібнених родзинок;
                                                        • ¼ склянки вершкового масла;
                                                          • ¼ склянки меду;
                                                            • ½ чайної ложки ванільного екстракту;
                                                              • ⅛ чайної ложки солі.

                                                                Спосіб приготування 

                                                                Крок 1

                                                                Розігрійте духовку до 180°C. 

                                                                Крок 2

                                                                Розподіліть вівсянку, мигдаль, насіння соняшнику, льону та кунжуту на великому деку з бортиками та поставте випікатися, близько 10 хвилин. 

                                                                Крок 3

                                                                Перекладіть готову горіхову суміш у велику миску. Додайте повітряні пластівці, смородину, курагу, родзинки та перемішайте.

                                                                Крок 4

                                                                Змішайте вершкове масло, мед, ваніль і сіль у невеликій каструлі та поставте на вогон. Готуйте суміш на середньому вогні протягом 2-5 хвилин, поки не будуть зʼявлятися бульбашки. 

                                                                Крок 5

                                                                Після цього суміш додайте до сухих інгредієнтів і добре перемішайте ложкою або лопаткою. Перекладіть суміш у попередньо змащену олією форму для випічки та розприділіть рівномірним шаром. Коли суміш охолоне — розріжте на 8 батончиків. 

                                                                Як приготувати пастилу вдома: 3 смачних рецепти06.05.25, 13:17 • 9538 переглядiв

                                                                Батончики зі злаків із білим шоколадом

                                                                Інгредієнти:

                                                                • 4 чашки маленьких зефірок;
                                                                  • 1-1/3 склянки дробсів білого шоколаду;
                                                                    • 1/4 склянки вершкового масла;
                                                                      • 6 склянок повітряного рису.

                                                                        Спосіб приготування 

                                                                        Крок 1

                                                                        Змішайте зефір, дропси та вершкове масло і поставте готуватися на водяну баню. Готуйте і постійно помішуючи поки інгредієнти не розплавляться до однорідної суміші. Далі зніміть з водяної бані та додайте повітряний рис. Добре все перемішайте.

                                                                        Крок 2

                                                                        Перекладіть суміш у форму та гарно її розприділіть. Зачекайте, коли все застигне і поріжте на батончики.

                                                                        Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування19.03.25, 07:20 • 140548 переглядiв

                                                                        Батончики з рисових пластівців

                                                                        Інгредієнти:

                                                                        • 2-1/2 склянки рисових пластівців;
                                                                          • 2 склянки вівсянки;
                                                                            • 1/4 склянки підсмажених зародків пшениці;
                                                                              • 1 склянка кукурудзяного сиропу;
                                                                                • 1 склянка арахісової пасти;
                                                                                  • 1/2 склянки цукру;
                                                                                    • 1 чайна ложка ванільного екстракту.

                                                                                      Спосіб приготування 

                                                                                      Крок 1

                                                                                      Змішайте пластівці, овес і зародки пшениці. Далі в окремій каструлі зʼєднайте кукурудзяний сироп, арахісову пасту і цукор. Та поставте готуватися на середньому вогні. Коли арахісова паста розтане — зніміть із вогню та додайте ваніль. Після цього зʼєднайте з сумішшю пластівців та добре перемішайте.

                                                                                      Крок 2

                                                                                      Перекладіть у суміш у змащену олією форму та гарно її розприділіть. Коли маса застигне — наріжте на батончики.

                                                                                      14 "здорових" продуктів, які можуть нашкодити вашому здоров'ю10.03.25, 11:54 • 141945 переглядiв

                                                                                      Аліна Волянська

                                                                                      Аліна Волянська

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