5 рецептів домашніх енергетичних батончиків: просто, корисно, смачно
Київ • УНН
У статті представлено п'ять перевірених рецептів мюслі-батончиків, які легко приготувати вдома з доступних інгредієнтів. Рецепти включають різноманітні смаки та поживні склади.
Домашні енергетичні батончики — не лише смачний перекус, а й корисна альтернатива магазинним снекам. Вони не містять зайвих консервантів, а головне — їх можна приготувати з простих інгредієнтів, які є у кожного вдома.
УНН зробив добірку пʼяти перевірених рецептів мюслі-батончиків на будь-який смак.
Батончики-мюслі з арахісової пасти
Інгредієнти:
- 1 склянка арахісової пасти;
- ⅔ склянки меду;
- 1 чайна ложка ванільного екстракту;
- ½ ч.л. солі;
- 2½ склянки вівсяних пластівців;
- ⅓ склянки шоколадної крихти;
- 3 столові ложки гарбузового насіння, або подрібненого арахісу чи кеш'ю.
Спосіб приготування
Крок 1
Вистеліть форму для випічки розміром пергаментним папером.
Крок 2
Змішайте арахісову пасту, мед, ваніль і сіль до однорідної консистенції.
Крок 3
До суміші додайте вівсянку, шоколадну крихту і гарбузове насіння (або горіхи). Добре все перемішайте.
Крок 4
На попередньо підготовлений пергамент викладіть готову масу та накрийте іншим аркушем пергаментного паперу. Гарно все розприділіть за допомогою дна склянки або іншого твердого предмету.
Крок 5
Поставте форму в холодильник щонайменше на 1 годину, потім наріжте на батончики.
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Батончики з полуницею та вівсянкою
Інгредієнти:
- 1/2 склянки молока;
- 2 великих яйця;
- 1/4 склянки яблучного пюре;
- 1 столова ложка ванільного екстракту;
- 1 столова ложка насіння чіа;
- 1 столова ложка лимонної цедри;
- 1 чайна ложка розпушувача;
- сіль — за смаком;
- 2 1/2 склянки вівсяних пластівців;
- 2 склянки нарізаної полуниці;
- 3 столові ложки полуничного джему.
Спосіб приготування
Крок 1
Розігрійте духовку до 200°C. Злегка змастіть деко для випічки олією.
Крок 2
Зʼєднайте молоко, яйця, яблучне пюре, ваніль, насіння чіа, цедру лимона, розпушувач і сіль до однорідної маси.
Крок 3
У готову суміш додайте вівсянку і полуницю та перемішайте. Далі перекладіть частину маси в форму для випікання та розподіліть рівним шаром.
Крок 4
Поверх вівсяної суміші викладіть варення, а зверху викладіть залишки суміші з вівсянки.
Крок 5
Поставте майбутні батончики в духовку та випікайте, поки скоринка не стане золотисто-коричневою зверху, близько 35 хвилин. Далі дайте масі охолонути у формі на решітці протягом 5 хвилин перед тим, як нарізати на батончики.
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Мигдально-медові батончики
Інгредієнти:
- 1 склянка вівсяних пластівців;
- ¼ склянки подрібненого мигдалю;
- ¼ склянки насіння соняшнику;
- 1 столова ложка насіння льону:
- 1 столова ложка кунжуту;
- 1 чашка цільнозернових повітряних пластівців без цукру;
- ⅓ склянки сушеної смородини;
- ⅓ склянки рубаної кураги;
- ⅓ склянки подрібнених родзинок;
- ¼ склянки вершкового масла;
- ¼ склянки меду;
- ½ чайної ложки ванільного екстракту;
- ⅛ чайної ложки солі.
Спосіб приготування
Крок 1
Розігрійте духовку до 180°C.
Крок 2
Розподіліть вівсянку, мигдаль, насіння соняшнику, льону та кунжуту на великому деку з бортиками та поставте випікатися, близько 10 хвилин.
Крок 3
Перекладіть готову горіхову суміш у велику миску. Додайте повітряні пластівці, смородину, курагу, родзинки та перемішайте.
Крок 4
Змішайте вершкове масло, мед, ваніль і сіль у невеликій каструлі та поставте на вогон. Готуйте суміш на середньому вогні протягом 2-5 хвилин, поки не будуть зʼявлятися бульбашки.
Крок 5
Після цього суміш додайте до сухих інгредієнтів і добре перемішайте ложкою або лопаткою. Перекладіть суміш у попередньо змащену олією форму для випічки та розприділіть рівномірним шаром. Коли суміш охолоне — розріжте на 8 батончиків.
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Батончики зі злаків із білим шоколадом
Інгредієнти:
- 4 чашки маленьких зефірок;
- 1-1/3 склянки дробсів білого шоколаду;
- 1/4 склянки вершкового масла;
- 6 склянок повітряного рису.
Спосіб приготування
Крок 1
Змішайте зефір, дропси та вершкове масло і поставте готуватися на водяну баню. Готуйте і постійно помішуючи поки інгредієнти не розплавляться до однорідної суміші. Далі зніміть з водяної бані та додайте повітряний рис. Добре все перемішайте.
Крок 2
Перекладіть суміш у форму та гарно її розприділіть. Зачекайте, коли все застигне і поріжте на батончики.
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Батончики з рисових пластівців
Інгредієнти:
- 2-1/2 склянки рисових пластівців;
- 2 склянки вівсянки;
- 1/4 склянки підсмажених зародків пшениці;
- 1 склянка кукурудзяного сиропу;
- 1 склянка арахісової пасти;
- 1/2 склянки цукру;
- 1 чайна ложка ванільного екстракту.
Спосіб приготування
Крок 1
Змішайте пластівці, овес і зародки пшениці. Далі в окремій каструлі зʼєднайте кукурудзяний сироп, арахісову пасту і цукор. Та поставте готуватися на середньому вогні. Коли арахісова паста розтане — зніміть із вогню та додайте ваніль. Після цього зʼєднайте з сумішшю пластівців та добре перемішайте.
Крок 2
Перекладіть у суміш у змащену олією форму та гарно її розприділіть. Коли маса застигне — наріжте на батончики.
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