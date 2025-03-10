14 "здорових" продуктів, які можуть нашкодити вашому здоров'ю

$41.170.09
45.030.03
ukenru
На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 31896 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 50689 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

9 квітня, 16:07 • 54613 перегляди

Колишній голова ДФС Насіров мобілізувався до ЗСУ – САП

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 59832 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 71740 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 58642 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 57320 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 122746 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 82384 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 228816 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
4м/с
67%
Популярнi новини

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 24483 перегляди

Погіршення погоди: ожеледь, хуртовини та сильний вітер в Україні 10 квітня

9 квітня, 14:45 • 14859 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 21303 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 20092 перегляди

Зеленський про громадян КНР, які воюють на боці рф: доведемо необхідну інформацію до китайської сторони

9 квітня, 17:52 • 21247 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 91168 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 122745 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 228813 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 405364 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 397484 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 11841 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 20177 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 21388 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 24568 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 75828 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

14 "здорових" продуктів, які можуть нашкодити вашому здоров'ю

Київ • УНН

 • 140594 перегляди

Популярні продукти для правильного харчування часто містять приховані шкідливі інгредієнти. Від гранола до овочевих чіпсів - дізнайтеся, які "корисні" продукти насправді можуть бути небезпечними для здоров'я.

14 "здорових" продуктів, які можуть нашкодити вашому здоров'ю

Сьогодні на полицях магазинів можна знайти безліч продуктів, які, на перший погляд, здаються ідеальними для правильного харчування. Однак, не всі з них дійсно такі корисні, як про це пишуть на етикетках. Бренди часто використовують маркетингові стратегії, щоб створити ілюзію "користі", навіть якщо продукт може містити шкідливі інгредієнти. УНН розглянув 14 популярних продуктів "для правильного харчування", які насправді можуть приховувати більше небезпечних компонентів, ніж ви думаєте.

Гранола та мюслі

Багато хто помилково вважає гранолу та мюслі часто корисними сніданками, втім, дуже часто саме в таких продуктах міститься велика кількість цукру. Наприклад, деякі популярні бренди додають цукор та штучні підсолоджувачі, що значно знижує корисність цих продуктів.

Аби не шкодити своєму здоров’ю і мати справді корисний та поживний сніданок — краще готувати гранолу вдома, додаючи вівсяні пластівці, горіхи та сухофрукти, замість солодких магазинних варіантів.

Ароматизовані йогурти

Незважаючи на те, що йогурт може бути корисним для здоров’я, ароматизовані йогурти часто містять значну кількість доданого цукру. Наприклад, якщо взяти звичайний йогурт зі смаком полуниці — він має 12 грамів цукру на 150 г. Тож краще взяти звичайний йогурт без наповнювачів та додати до нього свіжі фрукти.

Білкові батончики 

Білкові продукти, особливо протеїнові батончики, можуть містити багато цукру та штучних добавок. Такі продукти зазвичай спрямовані на людей, які активно займаються спортом, але для більшості з нас вони не є необхідними.

Якщо вам потрібен додатковий білок, краще обирати натуральні джерела, такі як яйця, риба або боби.

Спортивні та енергетичні напої

Спортивні та енергетичні напої часто містять багато доданого цукру, штучних барвників і стимуляторів, таких як кофеїн. Вони можуть бути корисними лише для спортсменів після інтенсивних тренувань, але для звичайних людей вони не є необхідними. Наприклад, деякі енергетичні напої можуть містити до 34 грамів цукру на порцію.

Безглютенові продукти 

Для людей з целіакією безглютенові продукти можуть бути життєво необхідними, однак вони не завжди є кориснішими за продукти, що містять глютен. Безглютенові снеки можуть бути такими ж калорійними та містити стільки ж цукру й нездорових жирів, як і звичайні продукти.

Секрети збалансованого харчування навесні: що радить нутриціолог07.03.25, 10:52 • 223992 перегляди

Продукти зі зниженим вмістом жиру

Продукти з маркуванням "з низьким вмістом жиру" не завжди є здоровими. Щоб компенсувати втрату смаку, виробники часто додають цукор. Крім того, знежирені продукти можуть не забезпечувати відчуття ситості, що може призвести до переїдання.

А якщо говорити про, наприклад, знежирений кисломолочний сир, то фактично від нього користі не буде ніякої, ви лише втамуєте голод. Все через те, що без жирів білок не засвоюється та навіть може принести лише шкоду.

Сухі сніданки 

Багато сухих сніданків, навіть тих, що позиціонуються як здорові, містять високий рівень цукру та мало поживних речовин. Наприклад, деякі пластівці можуть містити до 12 грамів цукру на порцію. Високий вміст цукру може підвищувати ризик серцевих захворювань. Щоб зменшити вживання цукру, обирайте сніданки з низьким вмістом цукру та багаті на клітковину, або готуйте сніданок самостійно, додаючи натуральні інгредієнти, такі як фрукти та горіхи.

Рослинні олії

Олії, багаті на омега-6 жири, такі як соєва чи кукурудзяна олія, можуть бути шкідливими для здоров’я, якщо їх вживати в надмірних кількостях. Замість цього краще обирати продукти з високим вмістом омега-3, наприклад, лляну олію або жирну рибу.

Готові смузі

Готові смузі, особливо ті, що продаються в магазинах чи кафе, можуть містити багато цукру та калорій. Вони часто включають заморожений йогурт або інші солодкі добавки. Якщо хочете пити смузі, краще готувати їх вдома з натуральних інгредієнтів.

Дієтична газована вода

Дієтична газована вода не містить цукру та калорій, але дослідження показують, що вона може призводити до метаболічних проблем, таких як збільшення жиру на животі та підвищення рівня цукру в крові.

Рослинні м’ясні замінники

Деякі веганські м’ясні продукти можуть містити ультраоброблені інгредієнти, що робить їх менш корисними, ніж природні продукти, такі як боби чи гриби. Замість цього, приготувати рослинне "м’ясо" вдома з натуральних інгредієнтів, таких як чорна квасоля чи рис.

Корисні сніданки для енергії та гарного настрою: 5 смачних рецептів19.02.25, 08:32 • 231283 перегляди

Молочні продукти на рослинній основі

Рослинне молоко може бути хорошою альтернативою для людей, що не переносять лактозу, але деякі види містять доданий цукор для покращення смаку. Перед покупкою варто звертати увагу на склад, щоб уникнути додаткових цукрів.

У МОЗ спростували сім міфів на тему харчування, успадковані з радянських часів08.03.25, 17:15 • 20974 перегляди

Хлібці з рису чи кукурудзи

Хоча хлібці часто рекламуються як легкий і здоровий перекус, багато з них містять високу кількість солі, цукру та мало корисних нутрієнтів. Наприклад, порція хлібців може містити більше 200 калорій, що може бути значним для такої легкої закуски. Більше того, багато хлібців виготовляються з очищених злаків, що позбавляє їх необхідних волокон і мінералів. Краще обирати хлібці з цільного зерна, з меншою кількістю добавок, або заміняти їх на овочі та інші корисні закуски.

Овочеві чіпси

Багато брендів продають овочеві чіпси, подаючи їх здоровим перекусом, однак вони часто містять значну кількість олії, солі та штучних ароматизаторів. Крім того, їх виготовлення може включати смаження, що знижує корисність цього продукту. Краще готувати овочеві чіпси вдома, використовуючи мінімум олії та спецій.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

Здоров'яПублікаціїКулінар
Brent
$65.97
Bitcoin
$82,606.80
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,102.02
Ethereum
$1,669.39