14 "здорових" продуктів, які можуть нашкодити вашому здоров'ю

Сьогодні на полицях магазинів можна знайти безліч продуктів, які, на перший погляд, здаються ідеальними для правильного харчування. Однак, не всі з них дійсно такі корисні, як про це пишуть на етикетках. Бренди часто використовують маркетингові стратегії, щоб створити ілюзію "користі", навіть якщо продукт може містити шкідливі інгредієнти. УНН розглянув 14 популярних продуктів "для правильного харчування", які насправді можуть приховувати більше небезпечних компонентів, ніж ви думаєте.

Гранола та мюслі

Багато хто помилково вважає гранолу та мюслі часто корисними сніданками, втім, дуже часто саме в таких продуктах міститься велика кількість цукру. Наприклад, деякі популярні бренди додають цукор та штучні підсолоджувачі, що значно знижує корисність цих продуктів.

Аби не шкодити своєму здоров’ю і мати справді корисний та поживний сніданок — краще готувати гранолу вдома, додаючи вівсяні пластівці, горіхи та сухофрукти, замість солодких магазинних варіантів.

Ароматизовані йогурти

Незважаючи на те, що йогурт може бути корисним для здоров’я, ароматизовані йогурти часто містять значну кількість доданого цукру. Наприклад, якщо взяти звичайний йогурт зі смаком полуниці — він має 12 грамів цукру на 150 г. Тож краще взяти звичайний йогурт без наповнювачів та додати до нього свіжі фрукти.

Білкові батончики

Білкові продукти, особливо протеїнові батончики, можуть містити багато цукру та штучних добавок. Такі продукти зазвичай спрямовані на людей, які активно займаються спортом, але для більшості з нас вони не є необхідними.

Якщо вам потрібен додатковий білок, краще обирати натуральні джерела, такі як яйця, риба або боби.

Спортивні та енергетичні напої

Спортивні та енергетичні напої часто містять багато доданого цукру, штучних барвників і стимуляторів, таких як кофеїн. Вони можуть бути корисними лише для спортсменів після інтенсивних тренувань, але для звичайних людей вони не є необхідними. Наприклад, деякі енергетичні напої можуть містити до 34 грамів цукру на порцію.

Безглютенові продукти

Для людей з целіакією безглютенові продукти можуть бути життєво необхідними, однак вони не завжди є кориснішими за продукти, що містять глютен. Безглютенові снеки можуть бути такими ж калорійними та містити стільки ж цукру й нездорових жирів, як і звичайні продукти.

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Продукти зі зниженим вмістом жиру

Продукти з маркуванням "з низьким вмістом жиру" не завжди є здоровими. Щоб компенсувати втрату смаку, виробники часто додають цукор. Крім того, знежирені продукти можуть не забезпечувати відчуття ситості, що може призвести до переїдання.

А якщо говорити про, наприклад, знежирений кисломолочний сир, то фактично від нього користі не буде ніякої, ви лише втамуєте голод. Все через те, що без жирів білок не засвоюється та навіть може принести лише шкоду.

Сухі сніданки

Багато сухих сніданків, навіть тих, що позиціонуються як здорові, містять високий рівень цукру та мало поживних речовин. Наприклад, деякі пластівці можуть містити до 12 грамів цукру на порцію. Високий вміст цукру може підвищувати ризик серцевих захворювань. Щоб зменшити вживання цукру, обирайте сніданки з низьким вмістом цукру та багаті на клітковину, або готуйте сніданок самостійно, додаючи натуральні інгредієнти, такі як фрукти та горіхи.

Рослинні олії

Олії, багаті на омега-6 жири, такі як соєва чи кукурудзяна олія, можуть бути шкідливими для здоров’я, якщо їх вживати в надмірних кількостях. Замість цього краще обирати продукти з високим вмістом омега-3, наприклад, лляну олію або жирну рибу.

Готові смузі

Готові смузі, особливо ті, що продаються в магазинах чи кафе, можуть містити багато цукру та калорій. Вони часто включають заморожений йогурт або інші солодкі добавки. Якщо хочете пити смузі, краще готувати їх вдома з натуральних інгредієнтів.

Дієтична газована вода

Дієтична газована вода не містить цукру та калорій, але дослідження показують, що вона може призводити до метаболічних проблем, таких як збільшення жиру на животі та підвищення рівня цукру в крові.

Рослинні м’ясні замінники

Деякі веганські м’ясні продукти можуть містити ультраоброблені інгредієнти, що робить їх менш корисними, ніж природні продукти, такі як боби чи гриби. Замість цього, приготувати рослинне "м’ясо" вдома з натуральних інгредієнтів, таких як чорна квасоля чи рис.

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Молочні продукти на рослинній основі

Рослинне молоко може бути хорошою альтернативою для людей, що не переносять лактозу, але деякі види містять доданий цукор для покращення смаку. Перед покупкою варто звертати увагу на склад, щоб уникнути додаткових цукрів.

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Хлібці з рису чи кукурудзи

Хоча хлібці часто рекламуються як легкий і здоровий перекус, багато з них містять високу кількість солі, цукру та мало корисних нутрієнтів. Наприклад, порція хлібців може містити більше 200 калорій, що може бути значним для такої легкої закуски. Більше того, багато хлібців виготовляються з очищених злаків, що позбавляє їх необхідних волокон і мінералів. Краще обирати хлібці з цільного зерна, з меншою кількістю добавок, або заміняти їх на овочі та інші корисні закуски.

Овочеві чіпси

Багато брендів продають овочеві чіпси, подаючи їх здоровим перекусом, однак вони часто містять значну кількість олії, солі та штучних ароматизаторів. Крім того, їх виготовлення може включати смаження, що знижує корисність цього продукту. Краще готувати овочеві чіпси вдома, використовуючи мінімум олії та спецій.