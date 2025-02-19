Корисні сніданки для енергії та гарного настрою: 5 смачних рецептів
Київ • УНН
Добірка корисних та швидких рецептів для сніданку, включаючи вівсянку на ніч, солоний сніданок з сиром та ягідні смузі. Всі страви можна приготувати заздалегідь та зберігати в холодильнику.
Сніданок — найважливіший прийом їжі, який задає тон на весь день.
УНН пропонує вам кілька варіантів корисних та смачних сніданків: від вівсянки на ніч до англійської запіканки з мафінами. Ці страви не тільки швидко готуються, але й підходять для кожного, хто хоче почати день з користю для здоров’я.
Вівсянка на ніч
Інгредієнти
- 3 фініки
- 1¾ склянки несолодкого соєвого молока
- 1½ склянки вівсяних пластівців
- 1 склянка грецького йогурту
- ¼ арахісової пасти
- 2 чайні ложки ванільного екстракту
- сіль за смаком
- 70 г чорного шоколаду
Спосіб приготування:
Крок 1
Змішайте порізані фініки, соєве молоко, вівсяні пластівці, йогурт, арахісову пасту, екстракт ванілі та сіль за допомогою блендеру. Перемішувати потрібно, поки вівсянка не стане однорідної консистенції.
Крок 2
Перекладіть суміш у середню миску і додайте подрібнений шоколад.
Крок 3
Розлийте суміш по 4 невеличких баночках, накрийте і поставте в холодильник наніч.
Солоний сніданок з кисломолочним сиром
Інгредієнти
- 1 склянка кисломолочного сиру
- 2½ столових ложки оливкової олії
- свіжий кріп
- 2 столові ложки лимонного соку
- 1½ столових ложки каперсів
- 1 столова ложка тонко нарізаної зеленої цибулі, та ще трохи для декору страви
- сіль за смаком
- 2 зубчики часнику
- ¼ ч.л. меленого перцю
- ⅔ склянки помідорів чері
- ⅔ склянки нарізаного огірка
- ⅓ склянки тонко нарізаної червоної цибулі
- ⅓ склянки промитого консервованого нуту
- 2 зварених великих яйця
Спосіб приготування:
Крок 1
Зʼєднайте сир, олію, кріп, 1½ чайної ложки лимонного соку, каперси, зелену цибулю та сіль в середній мисці.
Крок 2
Добре все перемішайте та розділіть на сервірувальні миски.
Крок 3
В окремі ємності змішайте подрібнений часник, перець, кріп, залишки лимонного соку.
Крок 4
Додайте до суміші помідори та огірки, цибулю і нут.
Крок 5
В кожну миску з сиром покладіть овочеву суміш.
Крок 6
Покладіть у кожну тарілку відварене яйце, попередньо розрізавши його на дві половинки.
Крок 7
Прикрасьте страву зеленою цибулею та чорним перцем, полийте олією.
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Полуничний чіа-пудинг
Інгредієнти
- 1 склянка несолодкого мигдалевого молока
- ¾ склянки фініків
- 1 склянка кокосових вершків
- 3¼ склянки свіжої полуниці
- ½ склянки насіння чіа
- 1 склянка молока без добавок
Спосіб приготування:
Крок 1
Зʼєднайте мигдалеве молоко і фініки у одній ємності.
Крок 2
Нагрійте суміш в мікрохвильовій печі на високій потужності, доки фініки трохи не розм'якнуть.
Крок 3
Перекладіть суміш у блендер. Додайте кокосові вершки і полуницю. Взибвайте усе протягом хвилини.
Крок 4
Залийте насіння чіа під холодною водою, доки воно злегка не набухне.
Крок 5
Злийте воду та додайте насіння в полуничну суміш, перемішайте до однорідної консистенції.
Крок 6
Накрийте готову суміш і поставте в холодильник на 8 годин, поки насіння чіа не набухне більше, а суміш не охолоне і не загусне.
Крок 7
Декількома шарами у невелику банку налийте трохи полуничної суміші та трохи йогурту. Зверху прикрасьте пудинг полуницею.
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Смузі з ягодами і зеленим чаєм
Інгредієнти
2 склянки заморожених ягід
1 чашка міцно завареного зеленого чаю
¼ склянки грецького йогурту
3 сушених фініки
1½ столових ложки насіння чіа
Спосіб приготування:
Крок 1
Взбийте заморожені ягоди, чай, фініки, йогурт та насіння чіа за допомогою блендера.
Крок 2
Перелийте у склянку, можна прикрасити ягодами.
Англійська запіканка для сніданку з мафінами
Інгредієнти
- 2 столові ложки оливкової олії
- 1 маленька цибулина
- ½ склянки в'ялених томатів в олії
- 1 столова ложка подрібненого часнику
- 1 упаковка замороженого подрібненого шпинату
- ⅓ склянки знежиреного вершкового сиру
- 1 склянка сиру фета
- ½ чайної ложки меленого перцю
- 12 великих яєць
- 1 склянка вершкового масла
- сіль за смаком
- ¼ чайної ложки меленого червоного перцю
- 3 англійських мафіни з цільнозернового борошна
Спосіб приготування:
Крок 1
Розігрійте духовку до 180°C. Та змажте форму для випікання олією.
Крок 2
1 столову ложку олії нагрійте у великій сковороді на середньому вогні.
Додайте туди нарізану цибулю, готуйте її, періодично помішуючи, доки вона не стане м'якою і напівпрозорою. Додайте нарізані в'ялені томати і часник. Додайте до суміші шпинат, готуйте, поки він не стане майже сухим і яскраво-зеленим.
Крок 3
Перекладіть половину суміші шпинату в середню миску. Додайте розм'якшений вершковий сир, фету, перець і олію. Перемішайте.
Крок 4
У великій мисці збийте 12 яєць, вершкове масло, решту суміші шпинату і спеції.
Крок 5
Вилийте яєчну суміш у підготовлену форму для випічки. Сирною сумішшю намажте, попередньо розрізані англійські мафіни. Покладіть їх зрізаними боками донизу в яєчну суміш, формуючи 2 ряди по 3 мафіни. Щільно накрийте форму фольгою.
Крок 6
Випікайте страву, поки не приготуються яйця.
Крок 7
Перед подачею дайте страві постояти 10 хвилин і охолонути.
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