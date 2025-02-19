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Корисні сніданки для енергії та гарного настрою: 5 смачних рецептів

Київ • УНН

 • 231054 перегляди

Добірка корисних та швидких рецептів для сніданку, включаючи вівсянку на ніч, солоний сніданок з сиром та ягідні смузі. Всі страви можна приготувати заздалегідь та зберігати в холодильнику.

Сніданок — найважливіший прийом їжі, який задає тон на весь день. 

УНН пропонує вам кілька варіантів корисних та смачних сніданків: від вівсянки на ніч до англійської запіканки з мафінами. Ці страви не тільки швидко готуються, але й підходять для кожного, хто хоче почати день з  користю для здоров’я.

Вівсянка на ніч

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Інгредієнти

  • 3 фініки
    • 1¾ склянки несолодкого соєвого молока
      • 1½ склянки вівсяних пластівців
        • 1 склянка грецького йогурту
          • ¼ арахісової пасти
            • 2 чайні ложки ванільного екстракту
              • сіль за смаком
                • 70 г чорного шоколаду 

                  Спосіб приготування:

                  Крок 1

                  Змішайте порізані фініки, соєве молоко, вівсяні пластівці, йогурт, арахісову пасту, екстракт ванілі та сіль за допомогою блендеру. Перемішувати потрібно, поки вівсянка не стане однорідної консистенції. 

                  Крок 2

                  Перекладіть суміш у середню миску і додайте подрібнений шоколад.

                  Крок 3

                  Розлийте суміш по 4 невеличких баночках, накрийте і поставте в холодильник наніч.

                  Солоний сніданок з кисломолочним сиром 

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                  Інгредієнти

                  • 1 склянка кисломолочного сиру 
                    • 2½ столових ложки оливкової олії
                      • свіжий кріп
                        • 2 столові ложки лимонного соку
                          • 1½ столових ложки каперсів
                            • 1 столова ложка тонко нарізаної зеленої цибулі, та ще трохи для декору страви
                              • сіль за смаком
                                • 2 зубчики часнику
                                  • ¼ ч.л. меленого перцю
                                    • ⅔ склянки помідорів чері
                                      • ⅔ склянки нарізаного огірка 
                                        • ⅓ склянки тонко нарізаної червоної цибулі
                                          • ⅓ склянки промитого консервованого нуту
                                            • 2 зварених великих яйця
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                                              Спосіб приготування:

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                                              Зʼєднайте сир, олію, кріп, 1½ чайної ложки лимонного соку, каперси, зелену цибулю та сіль в середній мисці.

                                              Крок 2

                                              Добре все перемішайте та розділіть на сервірувальні миски.

                                              Крок 3

                                              В окремі ємності змішайте подрібнений часник, перець, кріп, залишки лимонного соку.

                                              Крок 4

                                              Додайте до суміші помідори та огірки, цибулю і нут. 

                                              Крок 5

                                              В кожну миску з сиром покладіть овочеву суміш.

                                              Крок 6

                                              Покладіть у кожну тарілку відварене яйце, попередньо розрізавши його на дві половинки.

                                              Крок 7

                                              Прикрасьте страву зеленою цибулею та чорним перцем, полийте олією.

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                                              Полуничний чіа-пудинг

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                                              Інгредієнти

                                              • 1 склянка несолодкого мигдалевого молока 
                                                • ¾ склянки фініків 
                                                  • 1 склянка кокосових вершків
                                                    • 3¼ склянки свіжої полуниці
                                                      • ½ склянки насіння чіа
                                                        • 1 склянка молока без добавок

                                                          Спосіб приготування:

                                                          Крок 1

                                                          Зʼєднайте мигдалеве молоко і фініки у одній ємності. 

                                                          Крок 2

                                                          Нагрійте суміш в мікрохвильовій печі на високій потужності, доки фініки трохи не розм'якнуть. 

                                                          Крок 3

                                                          Перекладіть суміш у блендер. Додайте кокосові вершки і полуницю. Взибвайте усе протягом хвилини. 

                                                          Крок 4

                                                          Залийте насіння чіа під холодною водою, доки воно злегка не набухне. 

                                                          Крок 5

                                                          Злийте воду та додайте насіння в полуничну суміш, перемішайте до однорідної консистенції. 

                                                          Крок 6

                                                          Накрийте готову суміш і поставте в холодильник на 8 годин, поки насіння чіа не набухне більше, а суміш не охолоне і не загусне.

                                                          Крок 7

                                                          Декількома шарами у невелику банку налийте трохи полуничної суміші та трохи йогурту. Зверху прикрасьте пудинг полуницею.

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                                                          Смузі з ягодами і зеленим чаєм 

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                                                          Інгредієнти

                                                          2 склянки заморожених ягід 

                                                          1 чашка міцно завареного зеленого чаю

                                                          ¼ склянки грецького йогурту

                                                          3 сушених фініки 

                                                          1½ столових ложки насіння чіа

                                                          Спосіб приготування:

                                                          Крок 1

                                                          Взбийте заморожені ягоди, чай, фініки, йогурт та насіння чіа за допомогою блендера.

                                                          Крок 2

                                                          Перелийте у склянку, можна прикрасити ягодами.

                                                          Англійська запіканка для сніданку з мафінами

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                                                          Інгредієнти

                                                          • 2 столові ложки оливкової олії
                                                            • 1 маленька цибулина
                                                              • ½ склянки в'ялених томатів в олії
                                                                • 1 столова ложка подрібненого часнику
                                                                  • 1 упаковка замороженого подрібненого шпинату
                                                                    • ⅓ склянки знежиреного вершкового сиру
                                                                      • 1 склянка сиру фета 
                                                                        • ½ чайної ложки меленого перцю
                                                                          • 12 великих яєць
                                                                            • 1 склянка вершкового масла 
                                                                              • сіль за смаком 
                                                                                • ¼ чайної ложки меленого червоного перцю
                                                                                  • 3 англійських мафіни з цільнозернового борошна
                                                                                    Image

                                                                                    Спосіб приготування:

                                                                                    Крок 1

                                                                                    Розігрійте духовку до 180°C. Та змажте форму для випікання олією.

                                                                                    Крок 2

                                                                                    1 столову ложку олії нагрійте у великій сковороді на середньому вогні.

                                                                                    Додайте туди нарізану цибулю, готуйте її, періодично помішуючи, доки вона не стане м'якою і напівпрозорою. Додайте нарізані в'ялені томати і часник. Додайте до суміші шпинат, готуйте, поки він не стане майже сухим і яскраво-зеленим.

                                                                                    Крок 3

                                                                                    Перекладіть половину суміші шпинату в середню миску. Додайте розм'якшений вершковий сир, фету, перець і олію. Перемішайте.

                                                                                    Крок 4

                                                                                    У великій мисці збийте 12 яєць,  вершкове масло,  решту суміші шпинату і спеції.

                                                                                    Крок 5

                                                                                    Вилийте яєчну суміш у підготовлену форму для випічки. Сирною сумішшю намажте, попередньо розрізані англійські мафіни. Покладіть їх зрізаними боками донизу в яєчну суміш, формуючи 2 ряди по 3 мафіни. Щільно накрийте форму фольгою.

                                                                                    Крок 6

                                                                                    Випікайте страву, поки не приготуються яйця. 

                                                                                    Крок 7

                                                                                    Перед подачею дайте страві постояти 10 хвилин і охолонути.

                                                                                    Як скласти збалансований раціон і при цьому зекономити – поради дієтолога04.11.22, 09:32 • 597300 переглядiв

                                                                                    Аліна Волянська

                                                                                    Аліна Волянська

                                                                                    СуспільствоЗдоров'яЛайфхакПублікації
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