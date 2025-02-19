Корисні сніданки для енергії та гарного настрою: 5 смачних рецептів

Сніданок — найважливіший прийом їжі, який задає тон на весь день.

УНН пропонує вам кілька варіантів корисних та смачних сніданків: від вівсянки на ніч до англійської запіканки з мафінами. Ці страви не тільки швидко готуються, але й підходять для кожного, хто хоче почати день з користю для здоров’я.

Вівсянка на ніч

Інгредієнти

3 фініки

1¾ склянки несолодкого соєвого молока

1½ склянки вівсяних пластівців

1 склянка грецького йогурту

¼ арахісової пасти

2 чайні ложки ванільного екстракту

сіль за смаком

70 г чорного шоколаду

Спосіб приготування:

Крок 1

Змішайте порізані фініки, соєве молоко, вівсяні пластівці, йогурт, арахісову пасту, екстракт ванілі та сіль за допомогою блендеру. Перемішувати потрібно, поки вівсянка не стане однорідної консистенції.

Крок 2

Перекладіть суміш у середню миску і додайте подрібнений шоколад.

Крок 3

Розлийте суміш по 4 невеличких баночках, накрийте і поставте в холодильник наніч.

Солоний сніданок з кисломолочним сиром

Інгредієнти

1 склянка кисломолочного сиру

2½ столових ложки оливкової олії

свіжий кріп

2 столові ложки лимонного соку

1½ столових ложки каперсів

1 столова ложка тонко нарізаної зеленої цибулі, та ще трохи для декору страви

сіль за смаком

2 зубчики часнику

¼ ч.л. меленого перцю

⅔ склянки помідорів чері

⅔ склянки нарізаного огірка

⅓ склянки тонко нарізаної червоної цибулі

⅓ склянки промитого консервованого нуту

2 зварених великих яйця

Спосіб приготування:

Крок 1

Зʼєднайте сир, олію, кріп, 1½ чайної ложки лимонного соку, каперси, зелену цибулю та сіль в середній мисці.

Крок 2

Добре все перемішайте та розділіть на сервірувальні миски.

Крок 3

В окремі ємності змішайте подрібнений часник, перець, кріп, залишки лимонного соку.

Крок 4

Додайте до суміші помідори та огірки, цибулю і нут.

Крок 5

В кожну миску з сиром покладіть овочеву суміш.

Крок 6

Покладіть у кожну тарілку відварене яйце, попередньо розрізавши його на дві половинки.

Крок 7

Прикрасьте страву зеленою цибулею та чорним перцем, полийте олією.

Як зменшити споживання обробленої їжі: 10 простих порад для здорового раціону

Полуничний чіа-пудинг

Інгредієнти

1 склянка несолодкого мигдалевого молока

¾ склянки фініків

1 склянка кокосових вершків

3¼ склянки свіжої полуниці

½ склянки насіння чіа

1 склянка молока без добавок

Спосіб приготування:

Крок 1

Зʼєднайте мигдалеве молоко і фініки у одній ємності.

Крок 2

Нагрійте суміш в мікрохвильовій печі на високій потужності, доки фініки трохи не розм'якнуть.

Крок 3

Перекладіть суміш у блендер. Додайте кокосові вершки і полуницю. Взибвайте усе протягом хвилини.

Крок 4

Залийте насіння чіа під холодною водою, доки воно злегка не набухне.

Крок 5

Злийте воду та додайте насіння в полуничну суміш, перемішайте до однорідної консистенції.

Крок 6

Накрийте готову суміш і поставте в холодильник на 8 годин, поки насіння чіа не набухне більше, а суміш не охолоне і не загусне.

Крок 7

Декількома шарами у невелику банку налийте трохи полуничної суміші та трохи йогурту. Зверху прикрасьте пудинг полуницею.

Експерт пояснив, що спричинило подорожчання овочів та молочних продуктів в Україні

Смузі з ягодами і зеленим чаєм

Інгредієнти

2 склянки заморожених ягід

1 чашка міцно завареного зеленого чаю

¼ склянки грецького йогурту

3 сушених фініки

1½ столових ложки насіння чіа

Спосіб приготування:

Крок 1

Взбийте заморожені ягоди, чай, фініки, йогурт та насіння чіа за допомогою блендера.

Крок 2

Перелийте у склянку, можна прикрасити ягодами.

Англійська запіканка для сніданку з мафінами

Інгредієнти

2 столові ложки оливкової олії

1 маленька цибулина

½ склянки в'ялених томатів в олії

1 столова ложка подрібненого часнику

1 упаковка замороженого подрібненого шпинату

⅓ склянки знежиреного вершкового сиру

1 склянка сиру фета

½ чайної ложки меленого перцю

12 великих яєць

1 склянка вершкового масла

сіль за смаком

¼ чайної ложки меленого червоного перцю

3 англійських мафіни з цільнозернового борошна

Спосіб приготування:

Крок 1

Розігрійте духовку до 180°C. Та змажте форму для випікання олією.

Крок 2

1 столову ложку олії нагрійте у великій сковороді на середньому вогні.

Додайте туди нарізану цибулю, готуйте її, періодично помішуючи, доки вона не стане м'якою і напівпрозорою. Додайте нарізані в'ялені томати і часник. Додайте до суміші шпинат, готуйте, поки він не стане майже сухим і яскраво-зеленим.

Крок 3

Перекладіть половину суміші шпинату в середню миску. Додайте розм'якшений вершковий сир, фету, перець і олію. Перемішайте.

Крок 4

У великій мисці збийте 12 яєць, вершкове масло, решту суміші шпинату і спеції.

Крок 5

Вилийте яєчну суміш у підготовлену форму для випічки. Сирною сумішшю намажте, попередньо розрізані англійські мафіни. Покладіть їх зрізаними боками донизу в яєчну суміш, формуючи 2 ряди по 3 мафіни. Щільно накрийте форму фольгою.

Крок 6

Випікайте страву, поки не приготуються яйця.

Крок 7

Перед подачею дайте страві постояти 10 хвилин і охолонути.

Як скласти збалансований раціон і при цьому зекономити – поради дієтолога