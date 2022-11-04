Як скласти збалансований раціон і при цьому зекономити – поради дієтолога

ukru
Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів
Ексклюзив
10:23 • 26317 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
10:07 • 50239 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
09:22 • 51763 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

08:59 • 57008 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
07:46 • 71975 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 192463 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 146761 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 171456 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
31 березня, 15:02 • 194820 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

31 березня, 14:30 • 225117 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3.3 м/с
92 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

"Трудомісткий процес": у кремлі кажуть, що росія та США працюють над мирним планом для України

1 квітня, 03:26 • 132546 перегляди

Трамп висловив розчарування Україною та угодою щодо рідкоземельних мінералів

1 квітня, 03:40 • 155044 перегляди

Трамп "неймовірно наполегливо працює" для мирної угоди між рф та Україною: у Білому домі вказали на невдоволення коментарями сторін

05:49 • 52995 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

06:11 • 68684 перегляди

Бербок приїхала до Києва і застерегла США від тактики росії

07:10 • 72608 перегляди
Публікації

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 192445 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 474718 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 425955 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 633558 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 755798 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Андрій Сибіга

Володимир Зеленський

Кейр Стармер

Михайло Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Литва

Київ

Харків

Реклама
УНН Lite

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

11:05 • 3813 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

07:47 • 34937 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

06:11 • 68684 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 107332 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 142024 перегляди
Актуальне

Telegram

Фокс Ньюс

Instagram

Financial Times

Facebook

Як скласти збалансований раціон і при цьому зекономити – поради дієтолога

Як скласти збалансований раціон і при цьому зекономити – поради дієтолога

Київ • УНН

 • 597306 перегляди

КИЇВ. 5 листопада. УНН. З початку року загальна вартість продуктового кошика збільшилася на чверть, а до кінця року прогнозується що ціни зростуть ще на 7-10%. Як в даних умовах українцям дотримуватися здорового і збалансованого харчування, але при цьому зекономити, розповіла в коментарі УНН лікар ендокринолог-дієтолог Анастасія Соколова.

Цитата

«Збалансований раціон означає, що в кожному прийомі їжі бажано мати повільні вуглеводи, багаті вітамінами та мікроелементами, а також білок, корисні жири і клітковину. З кожної групи можна вибрати як дешеві, так і дорогі продукти. Якщо говорити про вуглеводи, то це цільне зерно. Воно оптимальне і за ціною, і за нутрієнтами. Тобто не пластівці чи гранола, а просто звичайні каші. Крім того, можна обирати не кіноа, а кукурудзяну крупу. Якщо дорого гречка, можна обрати пшеничну крупу, або булгур і закрити питання по повільних вуглеводах. Також із повільних вуглеводів добре купувати хліб та дієтичні хлібці. Звісно, хлібці не відносяться до бюджетної категорії, проте, враховуючи ситуацію з електроенергією, гречку потрібно готувати, а гречаний хлібець – ні. Також хороше джерело повільний вуглеводів – лаваш, який довго зберігається і без холодильника», – радить лікар.

Щодо хлібобулочних виробів з білого борошна, то дієтолог зазначає, що виключення їх з раціону навпаки буде корисним для організму і таким чином можна буде зекономити.

«Щодо клітковини. З повільними вуглеводами має бути завжди щось салатно-овочеве для хорошого всмоктування їжі. В ендокринологів є такий принцип: де є крупа, там є салат і багато проблем вирішується. Зелень бажано щоб була в раціоні, адже це вітамін Д, фолієва кислота і антиоксиданти. І це може бути свіже листя, але якщо обмежені фінанси, то це може бути заморожений кріп з грядки чи сушені прованські трави, які можна додавати до супу чи в кашу. Овочі – це також клітковина і вуглеводи. Проте, варто звертати увагу на їх сезонність. Зараз сезон коренеплодів. І це не тільки картопля, це ще й корінь селери, буряк, морква. Також зараз сезон гарбуза. В порівнянні з помідорами й огірками це недорого. Готувати їх необхідно до твердуватої консистенції, таким чином вони максимально збережуть свою користь. Ідеально – запікати. Але добре і готування на пару чи варіння, проте не розварювати овочі. Можна їсти буряк, моркву чи гарбуз і в сирому вигляді», – зазначила Соколова.

Фрукти також дешевше обирати сезонні. Наразі це можуть бути яблука, які значно доступніші, ніж банани чи гранат. Їх також можна їсти в будь-якому вигляді, крім соку. Проте, як зазначає дієтолог, якщо ціль – економія, то залишаючи в раціоні лише овочі, фрукти можна виключити.

«Вітаміни в тій же кількості міститимуться і в овочах, от без них раціон вже не буде збалансованим. А фрукти – це аналог овочів, просто в меншій відсотковій кількості. Звісно, якщо будуть фрукти або ягоди, це відповідатиме основному закону дієтології про різноманіття раціону. Проте якщо відсутня можливість чи фінансова доступність, то нічого страшного», – радить Соколова.

Жири в раціон варто додавати у вигляді моно- і поліненасичених жирних кислот, які містяться в горіхах, насінні, авокадо та олія. Для цього можна купувати оливки чи оливкову олію, але якщо є фінансові обмеження, то можна купувати соняшникове насіння, волоські горіхи чи насіння льону. Столова ложка насіння льону покриває на прийом їжі потребу в мононенасичених жирах.

Жири також містяться в продуктах, які є і джерелом білку. Це м’ясо, жирна риба, яйця та кисломолочна продукція.

«Як тут зекономити – сказати важко, тому що не їсти м’ясо чи рибу, невірно. Можна вживати закрутки тривалого зберігання, наприклад, тушонку. Точно можна зекономити на ковбасі, сосисках, копченостях, які чомусь вважаються джерелом білку. Вони недешеві, але нутрієтивно не мають великої цінності. Замість цього можна купити шматок м’яса і запекти. Якщо немає фінансових обмежень, але не хочеться готувати, можна купити хамон чи прошутто, це краще, ніж ковбаса.

Риба, бажано, щоб була в раціоні мінімум 1-2 рази на тиждень. Чи вважається тунець з банки рибою? Вважається. Так само, як і горбуша, сардини та оселедець у власному соці. В рибних консервах має бути тільки риба, сіль і вода, без олії, кислот та стабілізаторів. Завжди можна знайти трьохкомпонентні консерви», – розповіла лікар.

Ідеальним джерелом білку, який добре всмоктується, є яйця. Та крім того, жовток є і джерелом корисних жирів, а також вітаміну Д. Дієтолог зазначає, що обмежень по кількості яєць на добу немає, єдиний мінус – зараз цей продукт вже не можна віднести до бюджетного.

«Як здешевити кисломолочну продукцію? Купити молоко, закваску і робити йогурти самостійно. Це дешево, корисно і точно немає доданих цукрів в складі. З однієї пляшки молока вийде 8 йогуртів і це на тиждень для однієї особи. Йогурту для закриття потреби в кисломолочній продукції достатньо. Якщо хочеться різноманіття, то це тоді може бути і кефір, ряжанка, сметана, вершки та творог. Але якщо брати по мінімуму то йогурту для закриття кисломолочної продукції достатньо. Щодо сирів, то якщо дивитися на склад голландського чи радамеру, вони мають не зовсім хороший склад, проте якщо на це не зважати, їх теж можна вживати. Хороший склад в дорогий сирах. Якщо все ж таки звертати увагу на склад та ціну, то це розсольні сири, по типу фети, бринзи, моцарелли, сулугуні та адигейського. Щодо пармезану, він недешевий, але столова ложка тертого пармезану ідеальна за кількість кальцію, білку і жиру. Купувати його дорого, але вистачає надовго», – зазначила лікар.

Нагадаємо

Дієтолог дала поради, як в холодний період року не набрати зайву вагу.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Здоров'я
Bitcoin
$84,173.40
Золото
$3,161.46
Tesla
$258.01
Brent
$74.94
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$41.15
Ethereum
$1,873.01