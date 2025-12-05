Евакуаційний потяг доставив сім'ї з Дніпропетровщини до Мукачева: подробиці
Київ • УНН
Дві сім'ї з Дніпропетровщини, включаючи трьох дітей, прибули до Мукачева евакуаційним потягом. Їх зустріли психологи, рятувальники, волонтери та медики, надавши необхідну допомогу.
Черговий евакуаційний потяг у п'ятнцю, 5 грудня, прибув до Мукачева (Закаратська область). Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення Міністерства внутрішніх справ.
Деталі
Зазначається, що до міста доїхали дві родини з Дніпропетровщини.
Троє дітей, найменшому – 6 років. Разом із сімʼями приїхали їхні улюбленці – кіт Кузя та песик Альфа, які були опорою під час дороги
Вказується, що психологи, рятувальники, волонтери та медики зустріли родини на пероні, допомогли з речами та надали підтримку.
Нагадаємо
Днями евакуаційна група "Фенікс" ДСНС України вивезла двох мешканців з міста Дружківка Донецької області.
