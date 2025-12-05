Евакуаційний потяг доставив сім'ї з Дніпропетровщини до Мукачева: подробиці

Черговий евакуаційний потяг у п'ятнцю, 5 грудня, прибув до Мукачева (Закаратська область). Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення Міністерства внутрішніх справ.

Деталі

Зазначається, що до міста доїхали дві родини з Дніпропетровщини.

Троє дітей, найменшому – 6 років. Разом із сімʼями приїхали їхні улюбленці – кіт Кузя та песик Альфа, які були опорою під час дороги - йдеться у повідомленні.

Вказується, що психологи, рятувальники, волонтери та медики зустріли родини на пероні, допомогли з речами та надали підтримку.

Нагадаємо

Днями евакуаційна група "Фенікс" ДСНС України вивезла двох мешканців з міста Дружківка Донецької області.

У прифронтових областях України триває обов’язкова евакуація: на Донеччині лишається 424 дитини