Евакуаційний потяг доставив сім'ї з Дніпропетровщини до Мукачева: подробиці

$42.180.02
49.230.00
ukenru
18:15 • 6634 перегляди
Переговори США та України щодо "мирного плану Трампа" продовжаться у суботу, ймовірно і протягом всіх вихідних – Axios
5 грудня, 15:45 • 13271 перегляди
У Києві засяяла головна ялинка країни: чим її прикрасилиPhoto
5 грудня, 14:41 • 16175 перегляди
Святий Миколай уже прибув в Україну - прикордонникиPhoto
5 грудня, 11:17 • 34279 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?
5 грудня, 08:37 • 27762 перегляди
МВФ назвав додаткові умови для нової програми з Україною на додачу до Бюджету-2026
Ексклюзив
5 грудня, 07:29 • 31239 перегляди
Інфаркт, згущення крові та діабет: чому енергетики небезпечні для підлітків
4 грудня, 20:25 • 42919 перегляди
Сили оборони уразили одне з найбільших хімічних підприємств рф - Генштаб
4 грудня, 19:56 • 49189 перегляди
Українська делегація сьогодні продовжить перемовини у США, завдання – отримати повну інформацію про те, що прозвучало в росії - Зеленський Video
4 грудня, 16:56 • 41833 перегляди
Чотири невідомих дрона рухалися по траєкторії польоту літака із Зеленським, коли він прямував до Ірландії - ЗМІ
Ексклюзив
4 грудня, 15:01 • 74496 перегляди
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
1м/с
90%
758мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO5 грудня, 12:40 • 16085 перегляди
Швеція припиняє допомогу п’яти країнам і перенаправить гроші на підтримку України5 грудня, 13:39 • 3702 перегляди
Данія скоротить допомогу Україні у 2026 році5 грудня, 14:12 • 5354 перегляди
Сікорський назвав "огидними" вимоги Навроцького до України щодо вибачень та подяки, але запропонував Зеленському приїхати5 грудня, 15:02 • 5624 перегляди
Жива, штучна чи в горщику: фахівці розповіли, яка ялинка найекологічніша17:32 • 10264 перегляди
Публікації
Жива, штучна чи в горщику: фахівці розповіли, яка ялинка найекологічніша17:32 • 10314 перегляди
День Святого Миколая: традиції, звичаї та заборони5 грудня, 11:30 • 28836 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?5 грудня, 11:17 • 34279 перегляди
Звільнення Магамедрасулова з-під варти не означає виправдання: у чому звинувачують детектива НАБУ та що може бути далі5 грудня, 06:30 • 41194 перегляди
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
Ексклюзив
4 грудня, 15:01 • 74497 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Олена Зеленська
Марко Рубіо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Ізраїль
Польща
Реклама
УНН Lite
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO5 грудня, 12:40 • 16104 перегляди
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому5 грудня, 06:50 • 25051 перегляди
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo4 грудня, 14:10 • 27752 перегляди
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році4 грудня, 08:53 • 41675 перегляди
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню3 грудня, 09:06 • 41432 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
ChatGPT
Starlink
Airbus A320 серії

Евакуаційний потяг доставив сім'ї з Дніпропетровщини до Мукачева: подробиці

Київ • УНН

 • 74 перегляди

Дві сім'ї з Дніпропетровщини, включаючи трьох дітей, прибули до Мукачева евакуаційним потягом. Їх зустріли психологи, рятувальники, волонтери та медики, надавши необхідну допомогу.

Евакуаційний потяг доставив сім'ї з Дніпропетровщини до Мукачева: подробиці

Черговий евакуаційний потяг у п'ятнцю, 5 грудня, прибув до Мукачева (Закаратська область). Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення Міністерства внутрішніх справ.

Деталі

Зазначається, що до міста доїхали дві родини з Дніпропетровщини.

Троє дітей, найменшому – 6 років. Разом із сімʼями приїхали їхні улюбленці – кіт Кузя та песик Альфа, які були опорою під час дороги

- йдеться у повідомленні.

Вказується, що психологи, рятувальники, волонтери та медики зустріли родини на пероні, допомогли з речами та надали підтримку.

Нагадаємо

Днями евакуаційна група "Фенікс" ДСНС України вивезла двох мешканців з міста Дружківка Донецької області.

У прифронтових областях України триває обов’язкова евакуація: на Донеччині лишається 424 дитини 02.12.25, 14:54 • 3177 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Суспільство
Війна в Україні
Дніпропетровська область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Мукачево