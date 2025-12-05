Эвакуационный поезд доставил семьи из Днепропетровщины в Мукачево: подробности

Очередной эвакуационный поезд в пятницу, 5 декабря, прибыл в Мукачево (Закарпатская область). Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение Министерства внутренних дел.

Детали

Отмечается, что в город доехали две семьи из Днепропетровской области.

Трое детей, младшему – 6 лет. Вместе с семьями приехали их любимцы – кот Кузя и собачка Альфа, которые были опорой в дороге - говорится в сообщении.

Указывается, что психологи, спасатели, волонтеры и медики встретили семьи на перроне, помогли с вещами и оказали поддержку.

Напомним

На днях эвакуационная группа "Феникс" ГСЧС Украины вывезла двух жителей из города Дружковка Донецкой области.

В прифронтовых областях Украины продолжается обязательная эвакуация: в Донецкой области остается 424 ребенка