Эвакуационный поезд доставил семьи из Днепропетровщины в Мукачево: подробности
Киев • УНН
Две семьи из Днепропетровщины, включая троих детей, прибыли в Мукачево эвакуационным поездом. Их встретили психологи, спасатели, волонтеры и медики, оказав необходимую помощь.
Очередной эвакуационный поезд в пятницу, 5 декабря, прибыл в Мукачево (Закарпатская область). Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение Министерства внутренних дел.
Детали
Отмечается, что в город доехали две семьи из Днепропетровской области.
Трое детей, младшему – 6 лет. Вместе с семьями приехали их любимцы – кот Кузя и собачка Альфа, которые были опорой в дороге
Указывается, что психологи, спасатели, волонтеры и медики встретили семьи на перроне, помогли с вещами и оказали поддержку.
Напомним
На днях эвакуационная группа "Феникс" ГСЧС Украины вывезла двух жителей из города Дружковка Донецкой области.
