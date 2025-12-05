$42.180.02
Переговоры США и Украины по «мирному плану Трампа» продолжатся в субботу, вероятно, и в течение всех выходных – Axios
15:45 • 13200 просмотра
В Киеве засияла главная елка страны: чем ее украсилиPhoto
5 декабря, 14:41 • 16118 просмотра
Святой Николай уже прибыл в Украину - пограничникиPhoto
5 декабря, 11:17 • 34192 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?
5 декабря, 08:37 • 27713 просмотра
МВФ назвал дополнительные условия для новой программы с Украиной в дополнение к Бюджету-2026
Эксклюзив
5 декабря, 07:29 • 31199 просмотра
Инфаркт, сгущение крови и диабет: почему энергетики опасны для подростков
4 декабря, 20:25 • 42883 просмотра
Силы обороны поразили одно из крупнейших химических предприятий РФ - Генштаб
4 декабря, 19:56 • 49162 просмотра
Украинская делегация сегодня продолжит переговоры в США, задача – получить полную информацию о том, что прозвучало в России - ЗеленскийVideo
4 декабря, 16:56 • 41817 просмотра
Четыре неизвестных дрона двигались по траектории полета самолета с Зеленским, когда он направлялся в Ирландию - СМИ
Эксклюзив
4 декабря, 15:01 • 74464 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
Эвакуационный поезд доставил семьи из Днепропетровщины в Мукачево: подробности

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Две семьи из Днепропетровщины, включая троих детей, прибыли в Мукачево эвакуационным поездом. Их встретили психологи, спасатели, волонтеры и медики, оказав необходимую помощь.

Эвакуационный поезд доставил семьи из Днепропетровщины в Мукачево: подробности

Очередной эвакуационный поезд в пятницу, 5 декабря, прибыл в Мукачево (Закарпатская область). Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение Министерства внутренних дел.

Детали

Отмечается, что в город доехали две семьи из Днепропетровской области.

Трое детей, младшему – 6 лет. Вместе с семьями приехали их любимцы – кот Кузя и собачка Альфа, которые были опорой в дороге

- говорится в сообщении.

Указывается, что психологи, спасатели, волонтеры и медики встретили семьи на перроне, помогли с вещами и оказали поддержку.

Напомним

На днях эвакуационная группа "Феникс" ГСЧС Украины вывезла двух жителей из города Дружковка Донецкой области.

В прифронтовых областях Украины продолжается обязательная эвакуация: в Донецкой области остается 424 ребенка02.12.25, 14:54 • 3175 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Общество
Война в Украине
Днепропетровская область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Мукачево