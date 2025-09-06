Александр Бильчук
Председатель Госавиаслужбы
Александр Васильевич Бильчук родился 1 февраля 1978 года в городе Киев. В 2000 году он окончил Киевский международный университет гражданской авиации, получив два высших образования по специальностям инженер-механик и инженер-экономист.
Его карьера в авиационной сфере началась в 2000 году, и с 2016 года он занимал должность Председателя Государственной авиационной службы Украины, получив первый ранг государственного служащего в 2022 году. В августе 2025 года был отстранен от этой должности в связи с проведением дисциплинарного производства.
2000
Получил два высших образования по специальностям инженер-механик и инженер-экономист
2000
Начал трудовую деятельность как экономист на государственном предприятии
2000
Занимал ведущие и главные специалистские должности в Государственном департаменте авиационного транспорта
2005
Перешел на руководящие должности в системе авиационной службы
2011
Занял должность директора департамента летной годности Государственной авиационной службы Украины
2016
Был назначен Председателем Государственной авиационной службы Украины
2019
Получил степень магистра публичного управления и администрирования
2022
Ему был присвоен первый ранг государственного служащего