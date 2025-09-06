Александр Бильчук

$41.350.00
48.130.00
ukenru
19:15 • 4254 просмотра
Положение об ужесточении наказания для военных за неповиновение исключат из законопроекта - Минобороны
Эксклюзив
6 сентября, 12:37 • 29713 просмотра
Нардепа Христенко, которого подозревают в госизмене, задержали и арестовали
Эксклюзив
6 сентября, 10:49 • 52390 просмотра
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
6 сентября, 06:10 • 48927 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto
5 сентября, 16:47 • 42741 просмотра
Новый отопительный сезон: Свириденко рассказала, насколько готова инфраструктура
5 сентября, 16:35 • 49192 просмотра
Свириденко назвала первые цифры проекта Бюджета-2026 и главный приоритет
Эксклюзив
5 сентября, 15:10 • 59919 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
5 сентября, 12:12 • 35239 просмотра
"Будет точно не в единицах, а в тысячах": Зеленский о развертывании иностранных войск в Украине
Эксклюзив
5 сентября, 08:58 • 42799 просмотра
Утечка оружия, в частности гранат из прифронтовых областей: в Нацполиции рассказали, как с этим борются
5 сентября, 08:28 • 46437 просмотра
Ученик планировал нападение с ножом в школе на Закарпатье – Клименко
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+14°
1.1м/с
72%
756мм
Популярные новости
Трамп был информатором ФБР по делу Эпштейна - Джонсон6 сентября, 14:31 • 4258 просмотра
Агент рф передавал врагу данные о военных объектах и инфраструктуре Харькова: ему грозит пожизненное6 сентября, 16:05 • 4126 просмотра
Взрывы раздаются в Киеве, работают силы ПВО6 сентября, 16:50 • 4838 просмотра
Индия и Франция разделяют решимость достичь прочного мира в Украине: Макрон и Моди обсудили результаты работы "Коалиции желающих"6 сентября, 17:13 • 5082 просмотра
Тысячу раз "да": блогерша Квиткова выходит замуж за футболиста "Динамо" БражкоPhotoVideo18:22 • 4070 просмотра
публикации
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
Эксклюзив
6 сентября, 10:49 • 52396 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto6 сентября, 06:10 • 48935 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
Эксклюзив
5 сентября, 15:10 • 59920 просмотра
Чьи интересы защищает Госавиаслужба и почему фигура Александра Бильчука, который ее возглавлял, не так однозначна?Photo5 сентября, 12:22 • 40901 просмотра
Конкуренция на рынке аптек: почему украинцы получают больше, чем иностранцы5 сентября, 07:47 • 64000 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Денис Шмыгаль
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Запорожье
Государственная граница Украины
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Тысячу раз "да": блогерша Квиткова выходит замуж за футболиста "Динамо" БражкоPhotoVideo18:22 • 4118 просмотра
Виктория Бекхэм призналась в борьбе с акне: "Я очень стеснялась сильной сыпи"4 сентября, 10:35 • 44202 просмотра
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo4 сентября, 09:16 • 97543 просмотра
Звезда «Сплетницы» Пенн Бэджли стал отцом мальчиков-близнецовPhoto4 сентября, 07:43 • 42115 просмотра
Блогер-миллионник и дочь владельцев технологического гиганта Бекки Блум вышла замужPhoto3 сентября, 19:15 • 46289 просмотра
Актуальное
Фейковые новости
MIM-104 Patriot
E-6 Mercury
Детонатор
Боеприпасы
Теги
Люди

Александр Бильчук

Председатель Госавиаслужбы
Александр Васильевич Бильчук родился 1 февраля 1978 года в городе Киев. В 2000 году он окончил Киевский международный университет гражданской авиации, получив два высших образования по специальностям инженер-механик и инженер-экономист. Его карьера в авиационной сфере началась в 2000 году, и с 2016 года он занимал должность Председателя Государственной авиационной службы Украины, получив первый ранг государственного служащего в 2022 году. В августе 2025 года был отстранен от этой должности в связи с проведением дисциплинарного производства.
2000
Получил два высших образования по специальностям инженер-механик и инженер-экономист
2000
Начал трудовую деятельность как экономист на государственном предприятии
2000
Занимал ведущие и главные специалистские должности в Государственном департаменте авиационного транспорта
2005
Перешел на руководящие должности в системе авиационной службы
2011
Занял должность директора департамента летной годности Государственной авиационной службы Украины
2016
Был назначен Председателем Государственной авиационной службы Украины
2019
Получил степень магистра публичного управления и администрирования
2022
Ему был присвоен первый ранг государственного служащего
Новости по теме
Чьи интересы защищает Госавиаслужба и почему фигура Александра Бильчука, который ее возглавлял, не так однозначна?Photo

Глава Госавиаслужбы Александр Бильчук временно отстранен из-за решения о передаче ремонта вертолетов Ми-8 иностранной компании с российскими связями. Его финансовые успехи и сомнительные сделки вызывают вопросы относительно прозрачности и возможного влияния страны-агрессора.

Экономика • 5 сентября, 12:22 • 40901 просмотра